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 Пьяный полицейский в ходе ссоры подрезал двух мужчин в кафе на Донетчине, - прокуратура

По ходатайству Лиманского отдела Славянской местной прокуратуры судом избрана мера пресечения сотруднику полиции, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области в свободное от работы время находился в одном из кафе г. Лиман.

После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению. Оба мужчины, которые оказались родными братьями возрасте 32 и 35 лет, доставлены в городскую больницу и прооперированы", - сказано в сообщении.

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Для подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3074453
 
 
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А может братья быковать стали и доказывать Шо они с кацапами АдиннароТ?
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А мог бы, ведь, и убить. Наглядный пример доброго, честного и высокоморального реформированного полицейского.
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только подрезал,а по карманам не прошманал?
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мож сепарню подрезал?тогда красава
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Я полицейский! - Да ладно, я сам милиционер (С)
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Дуже багато злочинів під впливом алкоголю..
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Да, не дорабатываем мы с мОлодежью и пОдростками. Кто же так пишет - "подрезал"? Если пользоваться арго - то "пописал двух мужсчин", на крайняк - "покрамзал" или, хотя бы "пытался приморить ...". Мало мы уделяем внимания окультуриванию молодой поросли, ох, мало!
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Короче був под прикрытием.Внедрялся в банду П'яний поліцейський під час сварки підрізав двох чоловіків у кафе на Донеччині, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5524
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный полицейский в ходе ссоры подрезал двух мужчин в кафе на Донетчине, - прокуратура
 
 
 
 
 
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