 Пьяный полицейский в ходе ссоры подрезал двух мужчин в кафе на Донетчине, - прокуратура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что поздно вечером 28 июня 23-летний полицейский роты № 1 батальона управления патрульной полиции в городах Краматорск и Славянск управления патрульной полиции в Донецкой области в свободное от работы время находился в одном из кафе г. Лиман.

После закрытия заведения между ним и двумя другими посетителями, которые также находились в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора, в ходе которой полицейский нанес последним по одному проникающему ножевому ранению. Оба мужчины, которые оказались родными братьями возрасте 32 и 35 лет, доставлены в городскую больницу и прооперированы", - сказано в сообщении.

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Для подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством прокуратуры.