 Наибольший контингент наблюдателей в миссии ОБСЕ представлен США - 60 человек, россиян - 37, - Хуг

Об этом заявил в интервью Укринформу первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.
"Специальная мониторинговая миссия была размещена по приглашению правительства Украины в 2014 году на основе консенсусного решения, принятого на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Отмечу, что это произошло еще перед эскалацией вооруженного конфликта. Мы присутствуем во всех регионах Украины, но, конечно, главное внимание сосредоточено на востоке государства. За пределами Донецкой и Луганской областей у нас есть 8 представительств, в частности в Киеве, Херсоне, Одессе, Днипре, Харькове, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Однако главные наши ресурсы сосредоточены в Донецке и Луганске, включая 15 постоянных представительств по обе стороны линии соприкосновения. Эти команды осуществляют мониторинг и патрулирование в дневное время суток, а также в течение ночи статически на 15 постах наблюдения. У нас также есть 13 камер наблюдения вдоль линии соприкосновения, которые работают круглосуточно. Вся информация, в том числе данные, получаемые с помощью этих технических средств, передаются в Киев", - рассказал он.
"Сейчас Миссия насчитывает более 700 наблюдателей по всей стране, плюс около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Всего на сегодня в СММ работают 1214 человек. Наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60 сотрудников Миссии. Также хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников Миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких 37. Но наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60. В целом численность наблюдателей СММ на 50% представлена странами-членами Евросоюза. Все эти данные доступны для широкой публики на нашем веб-сайте", - добавил Хуг.
какого хрена они вабще там есть.
с одной стороны - признают, практически, роиссю одна из сторон конфликта, а с другой наблюдатели.
наблюдатели от фсб что ли, или мо?
Чому ця проблема замовчувалась, дійсно незрозуміло.
Вроде бы все всем ясно, но кто-то занимается демагогией.
Бо там кацапи, майже половина.
Вопрос только в том, что их в принципе быть там не должно ни одного человека.
з рештою погоджуюсь.
Михайло Ухман разом з Дмитром Корчинським та 3 іншими особами.
53 хв
Минулий тиждень був надзвичайно поганийм для України.
Ми втратили пораненими і вбитими- більше 20 своїх воїнів!
Це жахлива цифра. Проте, чи зробив хтось висновки? Сумніваюсь..
Медичний координатор в зоні бойових дій- Оксана Корчинська, яка всі ці дні перебувала на передовій і була свідком боїв - розказала про ситуацію на фронті з перших вуст.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/100007622059423/videos/2051044515159597/
Порохоботы, повторяю сотый раз: никто, то есть НИКТО не будет воевать с кацапами кроме украинцев. И если нам воевать низя ибо путенг нападьот, то плевать вам в рожу
Еще раз - без согласия Украины никакой миссии не будет. При согласовании деталей миссии в ней прописывается невозможность участия кацапов в качестве миротворцев.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків
Hromadske.UAПодлинная учетная запись @HromadskeUA 2 ч.2 часа назад
Українські військові взяли під контроль ще одне селище - Золоте-4, заявляють у штабі.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1014022814792339456
Что такое серая зона им не известно?
А "волонтеры" и в Донецк с Луганском бывает ездят - тот же Рубан это делал РЕГУЛЯРНО!
Да и у этого Хуга - "нос в пуху замазан", явно "гранты" от Газпрома получает.
То видимо был один из российских наблюдателей ОБСЕ.
Клава, я балдею от такого.