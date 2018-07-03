 Наибольший контингент наблюдателей в миссии ОБСЕ представлен США - 60 человек, россиян - 37, - Хуг

Об этом заявил в интервью Укринформу первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

"Специальная мониторинговая миссия была размещена по приглашению правительства Украины в 2014 году на основе консенсусного решения, принятого на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Отмечу, что это произошло еще перед эскалацией вооруженного конфликта. Мы присутствуем во всех регионах Украины, но, конечно, главное внимание сосредоточено на востоке государства. За пределами Донецкой и Луганской областей у нас есть 8 представительств, в частности в Киеве, Херсоне, Одессе, Днипре, Харькове, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Однако главные наши ресурсы сосредоточены в Донецке и Луганске, включая 15 постоянных представительств по обе стороны линии соприкосновения. Эти команды осуществляют мониторинг и патрулирование в дневное время суток, а также в течение ночи статически на 15 постах наблюдения. У нас также есть 13 камер наблюдения вдоль линии соприкосновения, которые работают круглосуточно. Вся информация, в том числе данные, получаемые с помощью этих технических средств, передаются в Киев", - рассказал он.

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"Сейчас Миссия насчитывает более 700 наблюдателей по всей стране, плюс около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Всего на сегодня в СММ работают 1214 человек. Наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60 сотрудников Миссии. Также хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников Миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких 37. Но наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60. В целом численность наблюдателей СММ на 50% представлена странами-членами Евросоюза. Все эти данные доступны для широкой публики на нашем веб-сайте", - добавил Хуг.