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 Общество
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Все про:наблюдатель (654) ОБСЕ (3201) Хуг Александр (391)

 Наибольший контингент наблюдателей в миссии ОБСЕ представлен США - 60 человек, россиян - 37, - Хуг

Утверждение о значительной численности россиян в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ – преувеличены.

Об этом заявил в интервью Укринформу первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Цензор.НЕТ.

"Специальная мониторинговая миссия была размещена по приглашению правительства Украины в 2014 году на основе консенсусного решения, принятого на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Отмечу, что это произошло еще перед эскалацией вооруженного конфликта. Мы присутствуем во всех регионах Украины, но, конечно, главное внимание сосредоточено на востоке государства. За пределами Донецкой и Луганской областей у нас есть 8 представительств, в частности в Киеве, Херсоне, Одессе, Днипре, Харькове, Ивано-Франковске, Львове и Черновцах. Однако главные наши ресурсы сосредоточены в Донецке и Луганске, включая 15 постоянных представительств по обе стороны линии соприкосновения. Эти команды осуществляют мониторинг и патрулирование в дневное время суток, а также в течение ночи статически на 15 постах наблюдения. У нас также есть 13 камер наблюдения вдоль линии соприкосновения, которые работают круглосуточно. Вся информация, в том числе данные, получаемые с помощью этих технических средств, передаются в Киев", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это нельзя назвать независимым мониторингом: то, что мы можем увидеть, очень сильно контролируется, - Хуг о наблюдателях ОБСЕ на оккупированном участке границы

"Сейчас Миссия насчитывает более 700 наблюдателей по всей стране, плюс около 400 сотрудников из числа граждан Украины. Всего на сегодня в СММ работают 1214 человек. Наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60 сотрудников Миссии. Также хочу отдельно прокомментировать некоторые спекуляции относительно стран происхождения сотрудников Миссии. Ведь раньше распространялась необъективная информация о подавляющем количестве наблюдателей из России. На сегодня таких 37. Но наибольший контингент представлен Соединенными Штатами – 60. В целом численность наблюдателей СММ на 50% представлена странами-членами Евросоюза. Все эти данные доступны для широкой публики на нашем веб-сайте", - добавил Хуг.

Источник: https://censor.net.ua/n3074452
 
 
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А при чём здесь лишнехромосомные? Оккупантов там вообще быть не должно.
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это как если бы в 1943 пустили Абвер разведывать тыл советской армии
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там еще кроме хормосомных присутствуют казахи, беларусы, грузины, азербайджанцы, словаки, в общей сложности больше половины подконтрольных русне наблюдателей, это не миссия, а тупо фарс.
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а россияне что разведывают,позиции ВСУ?
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Да. Не знаю, как сейчас, но раньше неоднократно наши ребята писали, что после проезда ОБСЕ орки прицельно били по позициям, которые раньше не обстреливались.
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Получактся кацапы сами воюют и сами себя мониторят ? Европа поумнеет тогда, когда кацапы новую стену в Берлине построят.
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россиян - 37

какого хрена они вабще там есть. Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 5007
с одной стороны - признают, практически, роиссю одна из сторон конфликта, а с другой наблюдатели.
наблюдатели от фсб что ли, или мо?
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Раша - сторона конфликта , оккупанты. Не могут они быть наблюдателями
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За окрему плату можуть.
Чому ця проблема замовчувалась, дійсно незрозуміло.
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а хіба рашу офіційно визнано стороною конфлікту? мені здається що ні. в цому вся слабкість сістеми обсе і оон, неспроможність нічого зробити з гібридним конфліктом. Але ми переможемо вcе одно, бо з нами правда
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37 кацапів у ОБСЄ це просто жах, бо там є ще серби та інша погань. Тепер довіряти їм просто неможливо.
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за каким хером они вообще там делают? Окромя того чтоб позиции всу передавать боевикам
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Интересно б Устав ОБСС и его положения о мониторинговой миссии почитать. что там сказано насчет стороны конфликта и ее возможности мониторить другую сторону?
Вроде бы все всем ясно, но кто-то занимается демагогией.
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Тепер все зрозуміло. І сліпота і німота і спірні звіти.
Бо там кацапи, майже половина. Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 5832
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37 из 700 - это чуть более 5%.
Вопрос только в том, что их в принципе быть там не должно ни одного человека.
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добре, я не дочитала, бо зайнята.
з рештою погоджуюсь.
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Ситуация на фронте - рассказывает Оксана Корчинская....

Михайло Ухман разом з Дмитром Корчинським та 3 іншими особами.

53 хв

Минулий тиждень був надзвичайно поганийм для України.
Ми втратили пораненими і вбитими- більше 20 своїх воїнів!
Це жахлива цифра. Проте, чи зробив хтось висновки? Сумніваюсь..

Медичний координатор в зоні бойових дій- Оксана Корчинська, яка всі ці дні перебувала на передовій і була свідком боїв - розказала про ситуацію на фронті з перших вуст.

ВИДЕО
https://www.facebook.com/100007622059423/videos/2051044515159597/



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А без регистрации на мордокниге видео нет?
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Как минимум, 37 российских разведчиков, не считая сербов и прочих "подмастерий".
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а чего совет европы представителей хамаса к нам не прислал в миссию ОБСЕ?
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Не сомневайтесь, есси введут голубые каски миротворческого контингента ООН, там кацапов будет более 50%.
Порохоботы, повторяю сотый раз: никто, то есть НИКТО не будет воевать с кацапами кроме украинцев. И если нам воевать низя ибо путенг нападьот, то плевать вам в рожу
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Без согласия Украины голубые каски не введут. А Украина не даст согласия, если в составе голубых касок будут кацапы или их союзники.
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А никто не сможет кацапам запретить принимать участие в миротворческой миссии, которую так продвигают наши правители
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Мы можем.
Еще раз - без согласия Украины никакой миссии не будет. При согласовании деталей миссии в ней прописывается невозможность участия кацапов в качестве миротворцев.
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По состоянию на 4 апреля в состав СММ ОБСЕ входят 693 наблюдателя, из которых 38 россиян. Больше всего в миссии представителей США - 61 человек, Великобритании - 55 наблюдателей, Боснии и Герцеговины - 41, Германии - 24.
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Українські військові взяли під контроль ще одне селище - Золоте-4, заявляють у штабі.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків
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Какого пня там вообще россияне делают?
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все пропиталось шоколадной ложью....

Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 1581 Hromadske.UA‏Подлинная учетная запись @HromadskeUA 2 ч.2 часа назад
Українські військові взяли під контроль ще одне селище - Золоте-4, заявляють у штабі.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1014022814792339456



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Хромадське - те еще зрадофилы!
Что такое серая зона им не известно?
А "волонтеры" и в Донецк с Луганском бывает ездят - тот же Рубан это делал РЕГУЛЯРНО!
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В 2014-ом касапов там было намного БОЛЬШЕ!
Да и у этого Хуга - "нос в пуху замазан", явно "гранты" от Газпрома получает.
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Есть видео, где один из наблюдателей вышел из машины в лугандонии и сразу кинулся с улыбкой на всю морду обниматься с каким-то главным сепаром.
То видимо был один из российских наблюдателей ОБСЕ.
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Стесняюсь спросить Парашенку, а сколько украинцев в миссии ОБСЕ на Донбассе? Стратег хренов. Может кто-то раскроет участие Ахметова и других рыговских мудаков в развязывании конфликта? Шоколадному барыге война, что мать родна.
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А что там кацапо-фашисты делают?!?!они сами же сторона крефликта.что за лол
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Це означає, что 37 росіян спостерігають, як ті ж росіяни-агресори вторглись в Україну та кожен день вбивають наших Захисників!!! Якийсь вкрай образливий сюр не тільки для українців, а і взагалі - для здорового глузду!
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37 разведчиков Параши в миссии ОБСЕ! Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 9177 Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 4393

Клава, я балдею от такого. Найбільший контингент спостерігачів у місії ОБСЄ представлений США - 60 осіб, росіян - 37, - Хуг - Цензор.НЕТ 1283
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаибольший контингент наблюдателей в миссии ОБСЕ представлен США - 60 человек, россиян - 37, - Хуг
 
 
 
 
 
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