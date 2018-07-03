 Буковина будет просить помощи Кабмина в ликвидации последствий стихии, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук в понедельник на пресс-конференции.

"По состоянию на сегодня ситуация более-менее стабилизировалась, – заверил журналистов Фищук. – Из домов, которые были подтоплены, всех людей вовремя эвакуировали. Сегодня вода спадает. Но грунтовые воды поднялись очень сильно. Это приводит к подтоплению колодцев, подвалов. Сегодня до конца дня все районы должны представить отчет об убытках. А это не менее 60 миллионов гривен. После этого подготовим и направим письмо к правительству с просьбой выделить средства из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий стихии на Буковине".

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Кроме того, в Черновицкой ОГА сообщили, что Департамент финансов также должен рассмотреть возможность выделения средств для соответствующих целей из резервного фонда областного бюджета.

"Чтобы исключить в будущем возникновение подтоплений и паводков, необходимо дополнительно обеспечить функционирование гидрологических постов на реках, разработать соответствующий план мероприятий и специальную областную программу, которая будет действовать с этой целью", – сказал Фищук.

Отметим, в нескольких районах Черновицкой области после сильных дождей остаются подтопленными около десяти жилых домов, размыты гравийные дороги и разрушен мост.

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