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Все про:Черновицкая область (270) Кабмин (10550) потоп (267) потопление (11)

 Буковина будет просить помощи Кабмина в ликвидации последствий стихии, - ОГА

Черновицкой области необходимо не менее 60 миллионов гривен на восстановление повреждений, причиненных непогодой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук в понедельник на пресс-конференции.

"По состоянию на сегодня ситуация более-менее стабилизировалась, – заверил журналистов Фищук. – Из домов, которые были подтоплены, всех людей вовремя эвакуировали. Сегодня вода спадает. Но грунтовые воды поднялись очень сильно. Это приводит к подтоплению колодцев, подвалов. Сегодня до конца дня все районы должны представить отчет об убытках. А это не менее 60 миллионов гривен. После этого подготовим и направим письмо к правительству с просьбой выделить средства из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий стихии на Буковине".

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Кроме того, в Черновицкой ОГА сообщили, что Департамент финансов также должен рассмотреть возможность выделения средств для соответствующих целей из резервного фонда областного бюджета.

"Чтобы исключить в будущем возникновение подтоплений и паводков, необходимо дополнительно обеспечить функционирование гидрологических постов на реках, разработать соответствующий план мероприятий и специальную областную программу, которая будет действовать с этой целью", – сказал Фищук.

Отметим, в нескольких районах Черновицкой области после сильных дождей остаются подтопленными около десяти жилых домов, размыты гравийные дороги и разрушен мост.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074450
 
 
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Вирубуйте і далі ліс.
Особисто бачила ешелони вагонів з деревиною на вокзалі в Чернівцях.
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одна смерека задерживает 5 тонн воды. Помогать теперь им будет румынский кабмин.
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Предлагаю Буковине взять деньги с продажи леса кругляка
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Эх, а как хорошо начиналось, "Буковина будет просить помощи в ликвидации Кабмина......"
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А думаете, что в Чернигове меньше беды?!...даже городской Вал, которому несколько сотен лет, поплыл..а сколько домов затопило до потолка?!(( Это был ужас..
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Где именно поплыл? В каком направлении? В городе или за городом? Находки, клады, старина было? Готов выехать, проверить на месте
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Не умничай, "знаток". Злорадство на чужой беде до добра не доводит, не слышал?
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Помста Природи...😜
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Дайте 60 млн, на ці гроші буде - забезпечено фукціонування гідропостів на річках, розроблено план заходів та спеціальнуобласну програму - про чищення/будівництво водостоків, впорядкування русел річок з урахуванням паводків мова взагалі не йде. Ті хто побудував помешкання у поймі річок - страховий поліс вам напоміч, а не державний бюджет.
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Лісогуби ще більше активізувалися. Лісовози їздять ледь не колонами. Правоохоронці все бачать, але все ігнорують, бо отримують від лісової мафії величезні хабарі.на території лише одного лісомисливського господарства лише за добу вирубується і вивозиться лісу на… мільйон гривень.То що вартує лісовій мафії купити всіх правоохоронців та чиновників? Буковина проситиме допомоги Кабміну в ліквідації наслідків стихії, - ОДА - Цензор.НЕТ 3943
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБуковина будет просить помощи Кабмина в ликвидации последствий стихии, - ОГА
 
 
 
 
 
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