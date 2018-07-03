 "Горжусь вами!" - Полторак поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Уважаемые военнослужащие зенитных ракетных войск! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам доверена уникальная и важнейшая миссия - совместно с экипажами авиационных бригад, во взаимодействии с боевыми побратимами различных видов и родов войск на суше и на море круглосуточно защищать украинское небо над нашими городами, стратегическими объектами, группировками сил обороны и позиции наших бойцов", - говорится в поздравлении Полторака.

Глава Минобороны отметил, что на протяжении последних четырех лет зенитные ракетные войска преодолели сложный путь восстановления и осовременивания и получили колоссальный боевой опыт: "Теперь это несравненно более мощный и эффективный компонент нашей обороны, который способен защитить воздушное пространство над украинской территорией от практически всех существующих средств нападения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак

"Горжусь вами - украинскими зенитчиками ракетчиками! Вы осваиваете новую технику, новые боевые приемы, вам удалось провести множество успешных операций, в копилке вашей подготовки - сотни учений различного уровня, а на счету боевого применения - десятки уничтоженных беспилотных летательных аппаратов захватчика.

Желаю вам всем и в дальнейшем улучшать профессиональное мастерство и укреплять боевой дух. Украина будет делать все возможное, чтобы у вас было как можно больше современной и модернизированной техники, способной эффективно работать в современных условиях.

Искренне благодарен каждому из вас за высокий патриотизм и профессионализм, преданность военному делу, образцовую службу и добросовестность.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству!", - сообщил Полторак.