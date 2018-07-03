 "Горжусь вами!" - Полторак поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск с профессиональным праздником

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Уважаемые военнослужащие зенитных ракетных войск! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам доверена уникальная и важнейшая миссия - совместно с экипажами авиационных бригад, во взаимодействии с боевыми побратимами различных видов и родов войск на суше и на море круглосуточно защищать украинское небо над нашими городами, стратегическими объектами, группировками сил обороны и позиции наших бойцов", - говорится в поздравлении Полторака.
Глава Минобороны отметил, что на протяжении последних четырех лет зенитные ракетные войска преодолели сложный путь восстановления и осовременивания и получили колоссальный боевой опыт: "Теперь это несравненно более мощный и эффективный компонент нашей обороны, который способен защитить воздушное пространство над украинской территорией от практически всех существующих средств нападения".
"Горжусь вами - украинскими зенитчиками ракетчиками! Вы осваиваете новую технику, новые боевые приемы, вам удалось провести множество успешных операций, в копилке вашей подготовки - сотни учений различного уровня, а на счету боевого применения - десятки уничтоженных беспилотных летательных аппаратов захватчика.
Желаю вам всем и в дальнейшем улучшать профессиональное мастерство и укреплять боевой дух. Украина будет делать все возможное, чтобы у вас было как можно больше современной и модернизированной техники, способной эффективно работать в современных условиях.
Искренне благодарен каждому из вас за высокий патриотизм и профессионализм, преданность военному делу, образцовую службу и добросовестность.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству!", - сообщил Полторак.
Другий рік сидить в тюрмі Маріуполя за підозрою у вбивстві жителя Маріуполя.
На момент вбивства він був в Одесі в лікарні де лежала його мама.
Таке враження,що капітан Віктор Камінський (Жак) сидить в тюрмі якраз за те,що вивів з Іловайського котла 400 українських солдатів і добровольців.,чим "підпортив" план Порошенка-Путіна по знищенню українських добровольців.
или это прямая речь министра обороны и он оказывается реально по жопу деревянный
Українські військові взяли під контроль ще одне селище - Золоте-4, заявляють у штабі.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1014022814792339456
Але ж нащо було перекладати текст новиниз української на російську?