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 Политика Украины, Общество
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 "Горжусь вами!" - Полторак поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск с профессиональным праздником

Глава Минобороны Украины Степан Полторак поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск с профессиональным праздником.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Уважаемые военнослужащие зенитных ракетных войск! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам доверена уникальная и важнейшая миссия - совместно с экипажами авиационных бригад, во взаимодействии с боевыми побратимами различных видов и родов войск на суше и на море круглосуточно защищать украинское небо над нашими городами, стратегическими объектами, группировками сил обороны и позиции наших бойцов", - говорится в поздравлении Полторака.

Глава Минобороны отметил, что на протяжении последних четырех лет зенитные ракетные войска преодолели сложный путь восстановления и осовременивания и получили колоссальный боевой опыт: "Теперь это несравненно более мощный и эффективный компонент нашей обороны, который способен защитить воздушное пространство над украинской территорией от практически всех существующих средств нападения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Флот ВМС Украины пополнят патрульные катера из США, - Полторак

"Горжусь вами - украинскими зенитчиками ракетчиками! Вы осваиваете новую технику, новые боевые приемы, вам удалось провести множество успешных операций, в копилке вашей подготовки - сотни учений различного уровня, а на счету боевого применения - десятки уничтоженных беспилотных летательных аппаратов захватчика.

Желаю вам всем и в дальнейшем улучшать профессиональное мастерство и укреплять боевой дух. Украина будет делать все возможное, чтобы у вас было как можно больше современной и модернизированной техники, способной эффективно работать в современных условиях.

Искренне благодарен каждому из вас за высокий патриотизм и профессионализм, преданность военному делу, образцовую службу и добросовестность.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в благородном деле служения Отечеству!", - сообщил Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/n3074449
 
   
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Сегодня у нас День Независимости. Лукашенко исчисляет его от 3 июля 1944, когда был освобожден Минск. Но мы то знаем, что первоначально в 1660 году гетман Павел Сапега освободил Минск от московитов именно 3 июля. Так что с 358 летием победной битвы с московией, беларусы!
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Капітан Віктор Камінський (Жак) вивів з Іловайського котла 400 українських солдатів і добровольців.
Другий рік сидить в тюрмі Маріуполя за підозрою у вбивстві жителя Маріуполя.
На момент вбивства він був в Одесі в лікарні де лежала його мама.
Таке враження,що капітан Віктор Камінський (Жак) сидить в тюрмі якраз за те,що вивів з Іловайського котла 400 українських солдатів і добровольців.,чим "підпортив" план Порошенка-Путіна по знищенню українських добровольців.
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Хоть и сами не летаем, но и вражинам не дадим! Поздравляю!!
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интересно название праздника и содержание поздравлялки журналюги так испохабили
или это прямая речь министра обороны и он оказывается реально по жопу деревянный
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зато они не могут гордиться ни им,ни "главнокомандующим".
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"Пишаюся вами!", - Полторак привітав військовослужбовців зенітних ракетних військ із професійним святом - Цензор.НЕТ 6253Hromadske.UA‏Подлинная учетная запись @HromadskeUA 2 ч.2 часа назад
Українські військові взяли під контроль ще одне селище - Золоте-4, заявляють у штабі.
Утім у будівлі, на якій вивісили прапор, уже 4 роки українські волонтери роздають допомогу. Раніше військові заявляли про звільнення селища Південного, у якому теж ніколи не було бойовиків

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1014022814792339456



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Зі святом хопці!
Але ж нащо було перекладати текст новиниз української на російську?
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надо матчасть обновлять...30-40-летним старьем сейчас уже много не навоюешь... "Пишаюся вами!", - Полторак привітав військовослужбовців зенітних ракетних військ із професійним святом - Цензор.НЕТ 4788
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Горжусь вами!" - Полторак поздравил военнослужащих зенитных ракетных войск с профессиональным праздником
 
 
 
 
 
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