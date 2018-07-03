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 Политика Украины
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Все про:визит (2185) Порошенко (15058) Сербия (203)

 Порошенко начал официальный визит в Сербию

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 3 июля 2018 года, начал официальный визит в Сербию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Начал официальный визит в Республику Сербия", - написал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко провел встречу с сербским коллегой Вучичем - обсуждали экономическое сотрудничество и либерализацию визового режима

Порошенко начал официальный визит в Сербию 01

Ранее сообщалось, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича.

Источник: https://censor.net.ua/n3074447
 
   
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Хочуть подивитися як виглядає "цинічний бендера".
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Президенту надо быть аккуратней в этом российском анклаве. Сербских снайперов еще не всех на Дамбасе повывели. Если шо, лучше уж мы сами, а не враги)))
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Сербия это один из самых надёжных союзников Хуйла. Если Лукашенко о принадлежности Крыма говорит весьма витиевато то сербское правительство в открытую говорит, что Крым российский
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Усе вірно, агент хуйла панамамама поїхав до своїх коллег
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Официально нигде в открытую сербы не говорят чей Крым, потому что понимают что тогда мы во всеуслышание заявим чье Косово)))
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Так ви ж самі вже й «прігавор » винесли Порошенку:
«Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам»
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Такие специалисты по новостям лугандона большая редкость в Украине. И зачем брать в кавычки луганские терористы, они без кавычек террористы неправда, тролик?
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Та він ще вчиться, стажер у митра кука.
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«Россия подготовилась к созданию альтернативного интернета»
Скоріше б вже.
То може тоді вас свинособак, на українських ресурсах менше стане.
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братушки, ёпта!Ага , помним, знаем, йкх забудем! Сдецтва за Олбанию.Гы.
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ты прикинься ленточкой - больше нет ничего поблизости...)))
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Что он забыл у балканских ватников? Они под хуйлом лежат и даже не дергаются.
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Нашего президента Порошенко ценят и уважают во всем мире.
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руби качественней своим ватным топором...)\без промаха тролль...)\
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Долго спишь, тупорылая страна. Смотри, без куска хлеба останешься.
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Кто достал капусту летом, может заквасить её зимой, тупая страна!
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А вам звідки знати ?
Краще поміркуйте як за півроку у бідній рашці олігархи розбагатіли більше ніж на 3 млрд $
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дякую, але такими проблемами як у вас не страждаю.
та й непомітно щоб вам допомогло.
мабуть починайте читати другий том...
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Зачем столько лишних слов, так и скажите, что грамоте не обучены...
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Пелька это река в твоей родной мордовии. Ностальгируешь?
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Не викабенюйся, козломордику..
Всі бачать що ти такеє..
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у вікно виглянув ? Порошенко розпочав офіційний візит до Сербії - Цензор.НЕТ 4864
кацапе, ти тут привселюдно від своєї родіни-уродіни відмовився ?
я і раніше здогадувалась, що ви всі запроданці..
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так ти на зоні ? Порошенко розпочав офіційний візит до Сербії - Цензор.НЕТ 4799
хоча як для рашки то великої різниці немає.
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Отвечай громче под шконкой, тебя плохо слышно. Порошенко розпочав офіційний візит до Сербії - Цензор.НЕТ 3300
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Нам и не надо. Президент Порошенко сам всех купит и снова продаст. Но уже дороже.
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это же балканская недороссия
подхуйловники 100 %
в Хорватию надо было ехать
да и моря в Сербии нет - а в Хорватии - отличное
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Невчить Петра(рило) як Україну здавати.
Він в цьому як говорять порохоботи божественний фахівець...
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Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам.
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Може йому Там в морду хтось плюне якщо в Україні ніхто не наважиться
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с Сурковым поехал тереть
будут решать как лугандон взад всунуть
шобы и рыбку съесть и на велосипеде прокатится
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Нафиг он в центр Балканской мафии попёрся куме?
-Свiй до свого по свое Порошенко розпочав офіційний візит до Сербії - Цензор.НЕТ 4786
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Порошенко українцям: "Слава Україні! Я на виньяк. У Сербію. Хлебтати виноградне бренді. А ви? Ні? Ну тоді, героям слава!"
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Во, набежало "шакальё", позлорадствовать... А то, что контакты между "ватным" анклавом и Украиной, могут иметь совсем другую подоплёку, не подумали? А то, что инициатором встречи была сербская сторона, никто не "вкурил"? Сербам на Балканах "яйца зажали, а так же саму Сербию зажали со всех сторон - все сухопутные пути сообщения в руках недоброжелательно настроенных соседей, воздушное пространство - тоже, выхода к морю нет, "Вофка-Обещалкин"" только на обещания да на пакости горазд оказался ... А сербам нужно дальше жить. Вот они и лавируют, и путём налаживания контактов с Украиной пытаются "негативный осадочек" смыть... Смотришь, перестанут соседи "коситься", какие-нибудь преференции Сербия получит, если они увидят, что Украина контакты торговые с сербами налаживает... Тут Украина "двух зайцев убивает" - не только получает рынок сбыта своих товаров, одновременно получая товары, в которых нуждается, но и выбивает почву из-под ног сербских "ватников", разрушая ещё один кацапский плацдарм в Европе...
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Адвокат у анклава России объявился?Что за московские бредни ? Сербия сама виновата что окружающие страны, даже "братская" Черногория отвернулись от агрессивной и эгоцентричной политики этой страны, их подданные убивают наших солдат возможно прямо сейчас, это наш скрытый враг. И шакал тот кто подтявкивает интересам московского сателита.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко начал официальный визит в Сербию
 
 
 
 
 
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