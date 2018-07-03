 Порошенко начал официальный визит в Сербию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Начал официальный визит в Республику Сербия", - написал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Начал официальный визит в Республику Сербия", - написал Порошенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко посетит Сербию по приглашению президента Сербии Александра Вучича.
«Луганские террористы "приговорили" Порошенко, Турчинова и Полторака к пожизненным срокам»
Скоріше б вже.
То може тоді вас свинособак, на українських ресурсах менше стане.
Краще поміркуйте як за півроку у бідній рашці олігархи розбагатіли більше ніж на 3 млрд $
та й непомітно щоб вам допомогло.
мабуть починайте читати другий том...
Всі бачать що ти такеє..
кацапе, ти тут привселюдно від своєї родіни-уродіни відмовився ?
я і раніше здогадувалась, що ви всі запроданці..
хоча як для рашки то великої різниці немає.
подхуйловники 100 %
в Хорватию надо было ехать
да и моря в Сербии нет - а в Хорватии - отличное
Він в цьому як говорять порохоботи божественний фахівець...
будут решать как лугандон взад всунуть
шобы и рыбку съесть и на велосипеде прокатится
-Свiй до свого по свое