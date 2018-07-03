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Все про:НАТО (5891) расходы (93) Трамп (1869)

 Трамп потребовал от партнеров по НАТО поднять расходы на оборону, - The New York Times

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил лидерам ряда стран-членов Североатлантического альянса выдержанное в резких тонах послание с требованием выполнить ранее данные обязательства по увеличению оборонных расходов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила газета New York Times.

Письмо было направлено, в частности, руководителям Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, еще в июне. В нем Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний.

Это, по мнению издания, является свидетельством углубления разногласий между США и Европой, проявившихся в ходе встречи "большой семерки" в Квебеке в прошлом месяце, и "подчеркивает обеспокоенность европейских союзников отсутствием нужной солидарности перед лицом российской угрозы".

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"Все это играет на руку российскому президенту Владимиру Путину, который встречается с Трампом в Хельсинки после саммита НАТО, основной задачей которого является внесение раскола в НАТО", - пишет газета.

В письме канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал: "Продолжающиеся недоплаты Германией в оборонный бюджет подрывают безопасность союза (североатлантического. - Ред.) и становятся оправданием невыполнения обязательств по расходам на оборону для других союзников, которые рассматривают Германию как образец".

New York Times отмечает, что резкий тон посланий может свидетельствовать о том, что США могут "отрегулировать свое военное присутствие в мире, если союзники не примут мер и не будут вкладывать больше в обеспечение собственной безопасности".

"Будет все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые члены НАТО не разделяют общую ношу расходов на коллективную безопасность в то время, как американские солдаты жертвуют своими жизнями за рубежом или возвращаются домой израненными", - написал Трамп Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN

Источник: https://censor.net.ua/n3074446
 
   
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Бюргери швидше під путю ляжуть, ніж лишнє євро витратять.
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Американцам опять придётся спасать ЕС Трамп зажадав від партнерів по НАТО збільшити витрати на оборону, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9752
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Цією відзнакою нагороджувались командири Туркестанського фронту, коли ще свастика не була споганена гітлерівцями.
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прикольный значек. Где взял? От деда досталось?
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Вони ж бачать що кращий друг трампа їм аж ніяк не загрожує.
То навіщо даремно витрачатись ?
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кловун хаосу
все по плану
а ці затилок чухають агент він чи не агент
у нього зять з ізраєлю

чухай далі...
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Эти поцы поднимут расходы на оборону только тогда, когда параша захватит их столицы. Причём эти расходы пойдут на "оборону" самой параши.
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Америка с наступающей Днюхой, 4 июля!
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Гитроопая Меркель будет 120млрд в год тратить на чуркобесов, а вот на НАТО денег нет но вы держитесь!
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Молодець Трамп ! Досить всяким німцям - французам давати сидіти на шиї Штатів і паралельно загравати з х.........уйлом заробляючи бабло.................. Платіть за оборону!
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Ну с другой стороны, если посмотреть на последние операции НАТО, то не сложно увидеть что выгоду от них получает только США, и уж ни как ни ЕС и Германия.
По существу, международный блок управляется США единолично.
Типа как Таёжный Союз - вроде как на равных правах, а на деле у кое кого права поровнее чем у других.
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Пусть венгров заставят платить больше, ато они в последнее время начали дофига вето накладывать на решения НАТО. Почувствовали себя важными птицами в НАТО. А как плотить и воевать - их днём с огнём не сысчешь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп потребовал от партнеров по НАТО поднять расходы на оборону, - The New York Times
 
 
 
 
 
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