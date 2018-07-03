 Трамп потребовал от партнеров по НАТО поднять расходы на оборону, - The New York Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила газета New York Times.

Письмо было направлено, в частности, руководителям Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, еще в июне. В нем Трамп отметил, что уже "теряет терпение" в ожидании выполнения данных ими обещаний.

Это, по мнению издания, является свидетельством углубления разногласий между США и Европой, проявившихся в ходе встречи "большой семерки" в Квебеке в прошлом месяце, и "подчеркивает обеспокоенность европейских союзников отсутствием нужной солидарности перед лицом российской угрозы".

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"Все это играет на руку российскому президенту Владимиру Путину, который встречается с Трампом в Хельсинки после саммита НАТО, основной задачей которого является внесение раскола в НАТО", - пишет газета.

В письме канцлеру Германии Ангеле Меркель Трамп написал: "Продолжающиеся недоплаты Германией в оборонный бюджет подрывают безопасность союза (североатлантического. - Ред.) и становятся оправданием невыполнения обязательств по расходам на оборону для других союзников, которые рассматривают Германию как образец".

New York Times отмечает, что резкий тон посланий может свидетельствовать о том, что США могут "отрегулировать свое военное присутствие в мире, если союзники не примут мер и не будут вкладывать больше в обеспечение собственной безопасности".

"Будет все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые члены НАТО не разделяют общую ношу расходов на коллективную безопасность в то время, как американские солдаты жертвуют своими жизнями за рубежом или возвращаются домой израненными", - написал Трамп Меркель.

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