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 Рада сегодня рассмотрит законопроекты относительно защиты детей, информационной и аграрной политики

Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов под условным названием "Чужих детей не бывает", направленных на улучшение социальной защиты детей.

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Эти проекты депутаты собираются рассмотреть первым блоком. В частности, Рада продолжит рассмотрение проекта №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" с 53 поправками. После этого ВР планирует перейти к принятию законопроектов №8294 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми" и №8295 "О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины".

Далее второе чтение в парламенте должен пройти проект закона №6229 "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".

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После этого парламентарии намерены рассмотреть вопросы информационной политики. В этом блоке на первое чтение вынесены, в частности, проекты №8114 "О внесении изменения в Закон Украины "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов "(относительно противодействия вражеской пропаганде и улучшения информационного обеспечения граждан Украины, пострадавших в результате военных действий, место обитания которых является территория Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти Украины осуществляют свои полномочия)" и №7360 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно размещения социальной рекламы с изображением участников боевых действий, волонтеров и других лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной".

Следующим, согласно повестке дня, предусмотрено принятие правительственного законопроекта №0190 "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Финляндской Республики о реализации проекта "Финская поддержка реформы украинской школы"".

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №3815-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий".

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Далее на повестке дня - блок о включении в повестку дня более полутора десятка законопроектов, среди которых - проект 8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины", внесенный Президентом Украины.

Кроме того, депутаты могут перейти к рассмотрению в первом чтении законопроекта №8157 "О Национальном бюро финансовой безопасности Украины" и альтернативных проектов №8157-1 и 8157-2. Однако их рассмотрение запланировано в конце повестки дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3074441
 
 
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цікаво з тими "законами" - як вони виконуються і якість законів...
не встигли прийняти закон про Антикорупційний суд - а вже треба виправлення приймати! Рада сегодня рассмотрит законопроекты относительно защиты детей, информационной и аграрной политики - Цензор.НЕТ 5647
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Я кажется догадываюсь о чьих детях пойдет речь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит законопроекты относительно защиты детей, информационной и аграрной политики
 
 
 
 
 
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