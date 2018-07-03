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Все про:армия (6948) Китай (939) Россия (69820) США (13861)

 В США назвали ТОП-5 стран, которые будут обладать сильнейшими армиями к 2030 году

К 2030 году только пять стран будут обладать мощнейшими сухопутными армиями в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такой прогноз озвучил эксперт по делам национальной безопасности США Роберт Фарли в статье для The National Interest.

Армия США в 2030 году останется, скорее всего, мощнейшей наземной боевой силой в мире, причем с весьма существенным отрывом, полагает Фарли.

Согласно предположениям автора, Франция одна из всех европейских стран сохранит наиболее боеспособную и смертоносную армию. Французская армия имеет значительный опыт проведения операций от нижней до верхней границы боевого спектра. Сухопутные силы также пользуются поддержкой двух других видов служб: военно-морские силы Франции имеют неплохой экспедиционный потенциал, а ВВС все больше концентрируются на мерах обеспечения, куда входят, среди прочего, транспорт и разведка. Модульный, профессиональный характер армии наделяет ее способностью к быстрому развертыванию на самых разнообразных территориях.

Индийская армия готова встать рядом с самыми элитными наземными соединениями мира, благодаря доступу практически ко всему разнообразию военных технологий. В будущем индийской сухопутной армии будет необходим более широкий доступ к передовым технологиям, что сделает ее еще более грозной силой, говорится в статье Фарли.

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Не на последнее место автор выводит армию России. В 2030 году российская армия останется смертоносной силой, но столкнется с серьезными проблемами. Одной из них может стать доступ к технологиям, а другой — трудовые ресурсы, поскольку армия, похоже, застряла между старой моделью воинской обязанности и системой комплектования ВС добровольцами. Тем не менее, соседи России еще долгое время будут опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в рамках так называемых "гибридных" операций).

И на пятом месте рейтинга разместилась армия Китая, которая с начала 1990-х годов проводит всеобъемлющую реформу своих сухопутных войск. Единственное, чего не хватает НОАК на сегодня, это опыта действий в условиях реальной обстановки; она не проводила боевых операций в реальном времени со времен китайско-вьетнамской войны, впрочем в течение 15 лет все может измениться.

"В конечном счете, ответы на вопрос "как создать мощную армию" остаются до боли простыми. Высоких результатов достигнут те государства, которые располагают полным энтузиазма населением и высоким уровнем трудового капитала, способны заимствовать наиболее инновационные технологии у здоровых и современных экономик, а также структурировать свои гражданско-военные отношения", - пишет автор.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики США провели испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12.

Источник: https://censor.net.ua/n3074438
 
 
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Як на мене - зависили оцінку кацапні, й дуже занизили Китаю..
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перевес сыграл по ядерному оружию, которое было усилено после будапешского меморандума украинскими боеголовками. Вроде все сбалансировано по рентингу
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К 2030-му уже не будет ни РФ, ни её армии.
У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 6377
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Единственное, чего не хватает НОАК на сегодня, это опыта действий в условиях реальной обстановки; она не проводила боевых операций в реальном времени со времен китайско-вьетнамской войны, впрочем в течение 15 лет все может измениться. У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 8333

мордва..... товсь.....
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А щяс "цензорнетовские" эксперды напишут свои прогнозы...
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Уже пишу
1 США
2 Китай
3 Россия
4 Индия
5 Франция
to my mind
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Франция капитулировала Германии через 40 дней, Китай не выиграл ни одной войны, Индия вообще ни с кем не воевала. Рейтинг дебильный. Почему нет в рейтинге армий Англии, Германии, Израиля, которые имеют боевой опыт?
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Израиль - не спорю, опыт есть, у Англии - Фолкленды почти 40 лет назад. У Германии какой?
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Германия нагнула всю Европу во вторую мировую.
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Прадедушки нынешнего бундесвера? Ещё Фридриха вспомни.
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Англия на сегодня воюет не меньше Франции в рамках НАТО. Если уж на то пошло, то оба Ирака, Сирия и Афганистан на их счету.
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Я не эксперт, но что то мне кажется что Франция в этом рейтинг явно лишняя... Я бы вместо Франции включил бы в этот рейтинг Израиль или например Турцию.
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" США провели испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12"

Мериканська Кузькина мать?
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пошаманили немного старенькую бомбу..а интернет трещит весь...
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Что привело тебя сюда, о русское чудо? Опять ГЛОНАСС дал сбой? Тебе на в прямую кишку, алех.
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ну не сильнейшая, а одна из, ты ж не путай У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 8332
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А вам муляє ?
На кожному кроці випоминаєте.
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Забирай свій потрох і канай звідси, поки я добрий.
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Ну пока хфранцузов в Сирии на блокпосту арестовывают и допрашивают, сильнейшая армия в Европе сдерживает азиатскую чуму входящую в поп-5, не давая захватить ту самую Европу!
Киев за 2 дня + Польша за 2 недели оказались влажными мечтами!
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У Китая огромная армия. Но что насчёт боевого опыта в реальных условиях за последние годы ?
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масою задавлять
та й індуси в кількості їх майже наздогнали.
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Во время войны с Вьетнамом, Китай только за первую неделю потерял более 30 000 убитыми и сразу запросил мира. Так что китайцы не вояки.
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в них населення 2 млрд і технології
зараз 30 тис то для них не втрати.
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У них нет боевого духа, они до сих пор монголов боятся.
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Китайцы уже давно ведут "гибридную войну" на территории РФ) В некоторых регионах, китайцев уже скоро будет больше чем коренного населения.
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Я считал, израильская армия одна из лучших в мире, но во всяком случае не индийская.
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она многочисленна и неплохо вооружена импортным вооружением
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Смертаносная Хранцыя, жужасна, аш писцец! Баюся, баюсь, блиаць!
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Их полки стрелецкия ратъниками славны да телегами белошаднымя с пищалями. Да и их орда заморская таки венценосна. Так писарь заокеанский излагашеме.
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цікава новина - в заголовці) - мова про взагалі армії, а тексті- про сухопутні армії! В США назвали ТОП-5 стран, которые будут обладать сильнейшими армиями к 2030 году - Цензор.НЕТ 5340
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Та ну, брехня. Пепа казав шо наша - найсильніша .)))
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А он во время войны должен говорить что- то другое?
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пепу торгового партнера ***ла слушать ,
себя не уважать.
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А как же супер армия ЫНа не попала в сильнейшие. В США назвали ТОП-5 стран, которые будут обладать сильнейшими армиями к 2030 году - Цензор.НЕТ 1250
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Китай на 5-м? Рили? Все понятно, тот кто составлял этот рейтинг явно не видел статистики. И что вобще тут рашка забыла?
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В кого ядерна зброя, той і в списку найсильніших.
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В основному. Названа п'ятірка і всі країни мають ЯЗ.
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таких аналитических статей каждый день - как махорки у дурака.
И в каждой из них противорячащие друг другу данные.
Францию вообще впервые сейчас вижу в первой пятёрке. Бред какой-то. Англия глядя на такую шутку смеётся.
Во времена ВМВ была поговорка" С немцем нужно биться насмерть. И колоть штыком. А француза-пни по жопе, убежит бегом".
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ну таке . подождем выводы Игоря L . без его авторитетного мнения все эти рейтинги не действительны . только он может посчитать колличество бластеров и световых мечей и на основании этого сделать реальный рейтинг самых сильных армий У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 7196
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Я верю в рассейскую армию! Как лихо она расправилась с Вейшнорией, все даже забыли об этой уничтоженной рассеянами стране.
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Примитивщина .. Этот дурацкий рейтинг похоже составляется по принципу -чем больше мяса и железа (численность войск и вооружений ) тем армия сильнее . А такие важнейшие критерии как например - качество и уровень боевой подготовки , боевой опыт , моральное состояние и т.д. в расчёт не берутся . Иначе как объяснить то что постоянно воюющую , имеющую гигантский опыт ведения войны израильскую армию поставили ниже французской и индийской . И кацапской ,которую п..дят все кому не лень ,, которая даже с Чечнёй не смогла совладать . !! У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 7984 .
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Самая серьезная проблема для безопасности страны - это наша ненасытная воровская шобла, которая скоро не оставит от Украины камня на камне.








армии Чечни ??? финнов?....Тут главное,что бы не баран во главе львов стоял...



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Про Францию полный бред, и Россия и Китай намного сильнее.
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Самая сильнейшая армия Украины. Воюет без вооружения.
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Вот вот ,, и довольно неплохо .. А если бы добавить ещё и вооружений ....! У США назвали ТОП-5 країн, які матимуть найсильніші армії до 2030 року - Цензор.НЕТ 7965 .
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Французская армия имеет значительный опыт проведения операций от нижней до верхней границы боевого спектра. - Я конечно не эксперт и могу ошибаться... Но откуда у Франции такой опыт? Не давно была новость как эти "опытные" французы то ли заехали не туда, то ли еще по каким то причинам и попали в плен, около 70 солдат.
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Поскольку новому переделу мира дан старт то вопрос кагбэ довольно трепещущий. Чисто теоре
тически может быть и такой вариант но увы война это практика и заставляет включать так на-
зываемые скрытые резервы, а они никаким расчётам не поддаются, ну разве что к носу.......
То есть если сейчас смоделировать в виртуалке и обсчитать теоретически войну штатов во
вьетнаме то скорее всего мы получим картину прямо противоположную реальному результату.
И к тому же в эти теории врядли входят такие немаловажные вещи как на чей территории и ка-
ков масштаб, характер захват/оборона/участие , климат/рельеф/долгосрочность/удалённость
и много чего ещё....... В общем то прикидывать можно но нужно помнить что эти прикиды сродни
кофейной гуще............
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США назвали ТОП-5 стран, которые будут обладать сильнейшими армиями к 2030 году
 
 
 
 
 
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