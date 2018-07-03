 В США назвали ТОП-5 стран, которые будут обладать сильнейшими армиями к 2030 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, такой прогноз озвучил эксперт по делам национальной безопасности США Роберт Фарли в статье для The National Interest.
Армия США в 2030 году останется, скорее всего, мощнейшей наземной боевой силой в мире, причем с весьма существенным отрывом, полагает Фарли.
Согласно предположениям автора, Франция одна из всех европейских стран сохранит наиболее боеспособную и смертоносную армию. Французская армия имеет значительный опыт проведения операций от нижней до верхней границы боевого спектра. Сухопутные силы также пользуются поддержкой двух других видов служб: военно-морские силы Франции имеют неплохой экспедиционный потенциал, а ВВС все больше концентрируются на мерах обеспечения, куда входят, среди прочего, транспорт и разведка. Модульный, профессиональный характер армии наделяет ее способностью к быстрому развертыванию на самых разнообразных территориях.
Индийская армия готова встать рядом с самыми элитными наземными соединениями мира, благодаря доступу практически ко всему разнообразию военных технологий. В будущем индийской сухопутной армии будет необходим более широкий доступ к передовым технологиям, что сделает ее еще более грозной силой, говорится в статье Фарли.
Не на последнее место автор выводит армию России. В 2030 году российская армия останется смертоносной силой, но столкнется с серьезными проблемами. Одной из них может стать доступ к технологиям, а другой — трудовые ресурсы, поскольку армия, похоже, застряла между старой моделью воинской обязанности и системой комплектования ВС добровольцами. Тем не менее, соседи России еще долгое время будут опасаться размеров и мастерства российской армии (особенно в рамках так называемых "гибридных" операций).
И на пятом месте рейтинга разместилась армия Китая, которая с начала 1990-х годов проводит всеобъемлющую реформу своих сухопутных войск. Единственное, чего не хватает НОАК на сегодня, это опыта действий в условиях реальной обстановки; она не проводила боевых операций в реальном времени со времен китайско-вьетнамской войны, впрочем в течение 15 лет все может измениться.
"В конечном счете, ответы на вопрос "как создать мощную армию" остаются до боли простыми. Высоких результатов достигнут те государства, которые располагают полным энтузиазма населением и высоким уровнем трудового капитала, способны заимствовать наиболее инновационные технологии у здоровых и современных экономик, а также структурировать свои гражданско-военные отношения", - пишет автор.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности Министерства энергетики США провели испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12.
мордва..... товсь.....
1 США
2 Китай
3 Россия
4 Индия
5 Франция
to my mind
Мериканська Кузькина мать?
На кожному кроці випоминаєте.
Киев за 2 дня + Польша за 2 недели оказались влажными мечтами!
та й індуси в кількості їх майже наздогнали.
зараз 30 тис то для них не втрати.
себя не уважать.
И в каждой из них противорячащие друг другу данные.
Францию вообще впервые сейчас вижу в первой пятёрке. Бред какой-то. Англия глядя на такую шутку смеётся.
Во времена ВМВ была поговорка" С немцем нужно биться насмерть. И колоть штыком. А француза-пни по жопе, убежит бегом".
армии Чечни ??? финнов?....Тут главное,что бы не баран во главе львов стоял...
тически может быть и такой вариант но увы война это практика и заставляет включать так на-
зываемые скрытые резервы, а они никаким расчётам не поддаются, ну разве что к носу.......
То есть если сейчас смоделировать в виртуалке и обсчитать теоретически войну штатов во
вьетнаме то скорее всего мы получим картину прямо противоположную реальному результату.
И к тому же в эти теории врядли входят такие немаловажные вещи как на чей территории и ка-
ков масштаб, характер захват/оборона/участие , климат/рельеф/долгосрочность/удалённость
и много чего ещё....... В общем то прикидывать можно но нужно помнить что эти прикиды сродни
кофейной гуще............