 Террористы за сутки 21 раз осуществили провокационный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, один боец ранен, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, враг вел огонь по позициям украинских сил, преимущественно применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Запрещенное минскими договоренностями оружие не использовалась. Противник 21 раз осуществил провокационный огонь по позициям ВСУ.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага. Вместе с тем, военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватному ответу принимаются на месте", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по информации штаба ООС, на луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

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"За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг осуществил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил на восточной окраине Золотое-4. Получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов.

В штабе отметили, что горячее всего было на мариупольского направлении, где наблюдалась наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское: "Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь".

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

"Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского на луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино на мариупольском направлении", - сообщили в пресс-службе ООС.



