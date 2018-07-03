EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  538  16
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7013) Донбасс (16523) Широкино (462) операция Объединенных сил (311)

 Террористы за сутки 21 раз осуществили провокационный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, один боец ранен, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 02 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", продолжали активность практически по всей линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, враг вел огонь по позициям украинских сил, преимущественно применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Запрещенное минскими договоренностями оружие не использовалась. Противник 21 раз осуществил провокационный огонь по позициям ВСУ.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага. Вместе с тем, военнослужащие Объединенных сил, которые непосредственно ведут оборонительные бои на переднем крае имеют право открывать огонь по решению того командира подразделения (от наблюдательного поста взвода и выше), по которому противник применяет оружие или осуществляет наступление. Все решения по адекватному ответу принимаются на месте", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, по информации штаба ООС, на луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Крымское и Причепиловка, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За выходные на Донбассе зафиксировано 261 нарушение режима прекращения огня, - СММ ОБСЕ

"За прошедшие сутки противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка. Также враг осуществил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил на восточной окраине Золотое-4. Получив адекватный ответ, обстрел был прекращен.

Наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения", - сказано в сообщении.

На донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов.

В штабе отметили, что горячее всего было на мариупольского направлении, где наблюдалась наибольшее количество провокаций в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово, Широкино, Павлополь, Чермалык и Лебединское: "Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь".

По уточненным данным разведки, двое боевиков российских оккупационных войск получили ранения.

"Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского на луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино на мариупольском направлении", - сообщили в пресс-службе ООС.

Террористы за сутки 21 раз осуществили провокационный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, один боец ранен, - штаб ООС 01
Террористы за сутки 21 раз осуществили провокационный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, один боец ранен, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074436
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В чём смысл объявления этих "перемирий"..?
 показать весь комментарий
 
 
а "переміріє" щось змінює на краще..?
 показать весь комментарий
 
 
затягує час. В принципі, якщо можна вирішити проблему без зайвої крові, я підтримую
 показать весь комментарий
 
 
варіант - еміграція в Австралію, і проблеми нема.
 показать весь комментарий
 
Приємно читати обмiн думками в цивiлiзованому руслi. Той випадок, коли не змiст написаного важливий, а стиль. Що не кажiть, а Україна змiнюється в кращу сторону.
 показать весь комментарий
 
ну, це ви оптиміст.
Ось почитайте, як я ходив у гості до дніпрян.
ось
 показать весь комментарий
 
Приємно читати обмiн думками в цивiлiзованому руслi. Той випадок, коли не змiст написаного важливий, а стиль. Що не кажiть, а Україна змiнюється в кращу сторону.
 показать весь комментарий
 
Интересно,Марчуку, анонсирующему или онанирующему очередное.... "перемирие"(названия перемирий просто противно называть) не икается ,имея опыт не одного года войны. С этой мразью нужно вообще забыть это слово---только война, к сожалению вынужденная,..не мы ее начали..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы за сутки 21 раз осуществили провокационный огонь по позициям украинских сил на Донбассе, один боец ранен, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх