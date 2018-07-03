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Все про:Путин (23971) Финляндия (296) Трамп (1869)

 Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN

Президент США Дональд Трамп планирует 16 июля в Хельсинки провести сначала встречу с российским коллегой Владимиром Путиным "один на один", а потом уже продолжить переговоры в присутствии помощников. Присутствовать при разговоре тет-а-тет должны лишь переводчики

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что подобную тактику Трамп использовал и в Сингапуре, где он встречался с Ким Чен Ыном.

"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - сказал источник.

Трамп, как ожидается, начнет официальную подготовку к встрече с Путиными в ближайшие дни, передает CNN со ссылкой на советников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин готов обсуждать с Трампом все, за исключением Крыма, - Песков

"Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности", - говорится в сообщении.

CNN также отмечает, что во время первой встречи Трампа и Путина в Гамбурге главу Белого дома сопровождал лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом телеканал высказывает опасения ряда американских чиновников, что в ходе приватного разговора российский президент может использовать сложившуюся ситуацию, будучи опытным переговорщиком.

Ранее сообщалось, что центральным элементом будущего хельсинкского саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение о привлечении России как партнера в вытеснении Ирана с поля боя.

Источник: https://censor.net.ua/n3074434
 
 
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Трамп может психануть и придушить пуйло
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це нічого не дасть - у кацапів тих хуйлів - незміряно)))
замінять за 5 секунд !!! Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN - Цензор.НЕТ 4908
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Путин в хорошей форме и у него черный пояс, а Трамп развалина.
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Пгйди его в задницу поцелуй! Троллина хуйловская!
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Который из них?! Трамп планує провести зустріч із Путіним у Гельсінкі у форматі тет-а-тет, - CNN - Цензор.НЕТ 6240...там же этих плешивиков штук 8-10, и ВСЕ - разные: и удмурт, и болтун, и дрыщ, и мордоворот - там их и по глазам, и по ушам видно.)))
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Если для тебя это хорошая форма ,глядя на мелкое, ботоксное старье, страшно представить какой ты сам.
Тъфу, мерзота.
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...хотів би почути комент від кисильова з цього приводу
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Трамп -это марионетка хуйла! Благодаря ему он стал президентом США! Глаза открывать пора уже!
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Да пусть они хоть чпокнут друг друга. Это мало на что повлияет. В США так точно. Разве что импичмент Дональду влепят.
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Поки яйця пана Трампа знаходяться в міцних дбайливих долонях Сенату та Конгресу - марні сподівання хуйла на пом'якшення позиції США щодо юродивих..
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Типа таво билят тва мудака фитят друх друхв ис далека :
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взято из твиттера Трампа......
Вот такое присылают ему многие....
Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN - Цензор.НЕТ 5370
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Сделаем Америку великой снова !!! Трамп планує провести зустріч із Путіним у Гельсінкі у форматі тет-а-тет, - CNN - Цензор.НЕТ 7901
Это тоже о Трампе.....
Трамп планує провести зустріч із Путіним у Гельсінкі у форматі тет-а-тет, - CNN - Цензор.НЕТ 3494
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Реальна проблема для х%йла сьогодні не Україна і не Сирія, та навіть не санкції.
Реальна проблема сьогодні для х%йла Китай.
...
Эхо минувшей войны. Андрей Пионтковский - о китайском вопросе
.

"Во время своего визита в СССР в 1949 году Мао Цзэдун отказался 9 декабря сойти с поезда на станции, расположенной в районе Северного моря (Байкала). Сопровождавший "великого кормчего" Чэнь Бода (политический советник, один из видных китайских коммунистических теоретиков) поинтересовался почему. Мао отчитал Чэнь Боду за незнание истории и "тяжелым сердитым тоном" сказал, что "здесь пас свои стада китайский пастух Сичэнь Су У". Мао дал понять, что эта земля является древней родиной китайского народа, незаконно занятой Советским Союзом."
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Трамп решил перед "публичной клоунадой", которая планируется в Хельсинки, "перетереть" с "Вофкой", наедине, рамки "базара", который они миру будут представлять... "Тут - читаем, тут - не читаем... А тут мы селёдку заворачивали... ". Но, переводчик у Трампа не им выбранный. А если и им, то "чудо враждебной техники", трижды продублированное, как у Трампа, так и у переводчика, будет куда-нибудь "воткнуто" обязательно... Не тот уровень( и не тот человек), чтобы подобным пренебрегать...
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Клоун мандражирует за компромат на себя?))
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А у них есть и "пукин-лингвист"?! Когда-то лет 15 назад был пукин, который знал немецкий, а среди "нынешних" ни один не знает немецкого - на встречах с муркель приглашают переводчика...
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Здравия всем! Разговор будет примерно в таком стиле- "Ну что Вован серьезные люди просили передать тебе большой привет и последнее преддожение- тихо и спокойно выводишь своих быков из Донбасса. Дальше зайдут наши люди и станут на границе- чтобы нам спокойней было! Дальше через суды выплачиваешь компенсацию Укоаине ( нам) за весь причиненный ущерб- в том числе и моральный- ты прлтив кого там готов был применять ядерное оружие???? Вован ты же знаешь что так делать нельзя- это Правило! Применить подобную силу могут только они! А они решили- больше никаких потопов и катаклизм! Далее возвращаешь Крым! И может быть- Они отменят команду фас Китаю, хотя у Китая реальные проблемы с территориями! Со своей стороны- мы гарантируем тебе лично безопасное проживание в любой точке Земного шара- сделаешь еще одну операцию и как обычно по старой схеме- какого нибудь двойника - на свое усмотрение! Лучше- если это будет естественная смерть! В противном случае - ты прекрасно понимаешь что будет! Завтра мы сделаем нефть по 20 или по 10- а чкрез пллгода - тебя народ сам разопнет на Кремлевской башне! Ты плохо учился в школе,- помнишь стихотворение Пушкина- " Ох и глупый глупый ты Бес, и чего ж ты за нами полез' да Вован!?? Ты же знаешь что Крым был продан за долги. Ты думаещь это мой Крым или Твой Крым или Наш Крым- нет это ИХ крым! А тебя в детстве не учили что нельзя брать чужое! Бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе!
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Вова подгонит девушек с "пониженной социальной ответственностью". Потому и тет-а тет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN
 
 
 
 
 
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