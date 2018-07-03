 Трамп планирует провести встречу с Путиным в Хельсинки в формате тет-а-тет, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет CNN.
Издание отмечает, что подобную тактику Трамп использовал и в Сингапуре, где он встречался с Ким Чен Ыном.
"Что касается Путина, Трамп уже оценил их межличностные отношения, но хочет больше времени для развития отношений как лидеров двух стран", - сказал источник.
Трамп, как ожидается, начнет официальную подготовку к встрече с Путиными в ближайшие дни, передает CNN со ссылкой на советников.
"Скорее всего, это будут короткие встречи с советником Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном и госсекретарем Майком Помпео, а также с другими представителями национальной безопасности", - говорится в сообщении.
CNN также отмечает, что во время первой встречи Трампа и Путина в Гамбурге главу Белого дома сопровождал лишь госсекретарь Рекс Тиллерсон. При этом телеканал высказывает опасения ряда американских чиновников, что в ходе приватного разговора российский президент может использовать сложившуюся ситуацию, будучи опытным переговорщиком.
Ранее сообщалось, что центральным элементом будущего хельсинкского саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным станет будущее Сирии и предложение о привлечении России как партнера в вытеснении Ирана с поля боя.
замінять за 5 секунд !!!
Тъфу, мерзота.
Вот такое присылают ему многие....
Это тоже о Трампе.....
Реальна проблема сьогодні для х%йла Китай.
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Эхо минувшей войны. Андрей Пионтковский - о китайском вопросе
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"Во время своего визита в СССР в 1949 году Мао Цзэдун отказался 9 декабря сойти с поезда на станции, расположенной в районе Северного моря (Байкала). Сопровождавший "великого кормчего" Чэнь Бода (политический советник, один из видных китайских коммунистических теоретиков) поинтересовался почему. Мао отчитал Чэнь Боду за незнание истории и "тяжелым сердитым тоном" сказал, что "здесь пас свои стада китайский пастух Сичэнь Су У". Мао дал понять, что эта земля является древней родиной китайского народа, незаконно занятой Советским Союзом."