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 Общество
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Все про:Албания (17) туризм (1034)

 Украинские туристы, застрявшие в аэропорту столицы Албании, вернулись домой

Украинские туристы, которые больше суток провели в аэропорту столицы Албании Тираны из-за отмены своих авиарейсов, вылетели домой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшими возвращения домой", - написал он.

Украинские туристы, застрявшие в аэропорту столицы Албании, вернулись домой 01

Как сообщалось, 200 украинских туристов, которых должен был доставить на родину перевозчик Bravo Airways, сутки не могли вылететь из Албании.

Напомним также, что с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Источник: https://censor.net.ua/n3074433
 
 
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Нема там нічого доброго, тиждень як наскрізь проїхав від Греції до Чорногорії, ше бідніша за Україну і брудніша.
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Кажу же, я все це проїхав тиждень тому, природа красива але всюди брудно, а такі гори від північної Греціі через Албанію, Чорногорію, Сербію всюди, ще озеро файне біля м Поградець в Албанії.
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Сосіалістське минуле дається взнаки.
До речі такий цікавий факт: у часи совка особу, яка збиралася у закордонний тур, допитували на тій чи іншій комісії (політивна благонадійність). І якщо тре було когось завалити, ставили підступні запитання. В тому числі й такі: "Назвіть соціалістичні країни в Європі". Людина називала, але без Олбанії. Формально Олбанські Падонати були соцкраїною.
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Вони чули Олбанський йязиг! Вони Боги!
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Які ще туристи? Ми ж зубожілі. Нема грошей і до кордону доїхати, а не те що в Європу.
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Гуманнось гуманностью,но за чей счет они прилетели?При бюджете моей семья я не могу себе позволить выехать даже на недельку куданибуть в соседний санаторий,а санаториев в Закарпатье море.И если имели на Тунис то могли снять из своих счетов и на возвращение домой.
Так бы эти гуманитарии заботились о пенсионерах и инвалидах в стране.
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Прилетели за свой счет не переживай, получатель субсидий...
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Албания прекрасна. Албанцы пока не испорченны россиянами и привнесенным в чужую страну русским миром, в отличии от Черногории. Да, до Испании им далеко, но они стараются))) многолетнее коммунистическое прошлое и диктатура даром не проходят.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские туристы, застрявшие в аэропорту столицы Албании, вернулись домой
 
 
 
 
 
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