 Украинские туристы, застрявшие в аэропорту столицы Албании, вернулись домой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, ожидавшими возвращения домой", - написал он.

Как сообщалось, 200 украинских туристов, которых должен был доставить на родину перевозчик Bravo Airways, сутки не могли вылететь из Албании.

Напомним также, что с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.