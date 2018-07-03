 Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета Sun.
"Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские. - Ред.) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области", - пишет издание.
По данным газеты, ссылающейся на собственные источники в полиции, на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".
Британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые почти наверняка имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности, отмечается в публикации.
Вместе с тем, как пишет Sun, добиться этого будет сложно, поскольку в настоящее время они находятся в России.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
Я уже писала, что отчетливо вижу три путена, которые похожи между собой, но вообще непохожи на оригинал. И объяснять это пластикой смешно. Конечно, там была пластика, но с целью достигнуть схожести с покойным идолом .
' о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!' - Надеюсь, мы вскоре все узнаем.
Они и ельцина долгое время подставляли, пожалели двойника, пальцы не отрубили для абсолютной схожести.
Спектакль с актерами и зрителями - стадом баранов из нарассеи
і обидві зараз у Россії під "захистом" особисто Путіна.
дебіли, гля які дебіли