 Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета Sun.

"Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские. - Ред.) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области", - пишет издание.

По данным газеты, ссылающейся на собственные источники в полиции, на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".

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Британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые почти наверняка имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности, отмечается в публикации.

Вместе с тем, как пишет Sun, добиться этого будет сложно, поскольку в настоящее время они находятся в России.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.