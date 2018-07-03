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 Отравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun

Британская полиция добилась значительных успехов в деле поиска человека, который в марте совершил покушение на убийство бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлию в Солсбери

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом пишет газета Sun.

"Полицейские, занимающиеся антитеррором, и их агентура потратили недели, охотясь за киллером, вооруженным нервнопаралитическим веществом "Новичок". Его мишенью были российский двойной агент Скрипаль и его дочь Юлия. И сейчас они (полицейские. - Ред.) убеждены, что достигли большого прорыва в этом области", - пишет издание.

По данным газеты, ссылающейся на собственные источники в полиции, на Скрипалей покушались два человека, которые покинули Лондон через сутки после "попытки покушения, совершенного от имени Кремля".

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Британская полиция намерена "сфокусировать внимание на поиске, как минимум, двух подозреваемых, которые почти наверняка имеют тесные связи с Россией", и привлечь их к ответственности, отмечается в публикации.

Вместе с тем, как пишет Sun, добиться этого будет сложно, поскольку в настоящее время они находятся в России.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074432
 
 
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Даже тут видно, что это два разных , похожих, но абсолютно разных человека. Шнобель отрехтован зачем- то . Уши другие. Губы, подбородок. Все ослепли что ли? Мордва поклоняется не путену, а субстанции, смоделированной кремлём , которому пишут сценарий поведения, слова и роль.
Я уже писала, что отчетливо вижу три путена, которые похожи между собой, но вообще непохожи на оригинал. И объяснять это пластикой смешно. Конечно, там была пластика, но с целью достигнуть схожести с покойным идолом .
' о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!' - Надеюсь, мы вскоре все узнаем.
Они и ельцина долгое время подставляли, пожалели двойника, пальцы не отрубили для абсолютной схожести.
Спектакль с актерами и зрителями - стадом баранов из нарассеи
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Эти крендели считают, что вокруг идиоты. Уже не смешно. Хватит мусолить Скрипалей, если ничего доказать не можете, а только считать что......
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Британская юстиция, да и прочие голландцы с немцами подобна линкору. Долго разворачиваются, но уже потом бьют без промаха залпом.
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Пока что россия не понесла никакой ответственности ни за убийство Литвиненко , ни за сбитый гражданский самолёт , ни за захват Крыма ,ни за нападение на Украину .Ну кроме санкций , которые как все видят не особо россию беспокоят . Даже футбольные чемпионаты проводит .
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а як же, прорив у розслідуванні... шукали людину а виявилося шо їх було аж дві!!!
і обидві зараз у Россії під "захистом" особисто Путіна.
дебіли, гля які дебіли
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтравление Скрипалей: британская полиция считает, что в покушении участвовали два человека, - Sun
 
 
 
 
 
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