 Структуру Верховной Рады дополнит комитет по вопросам разведки, - Парубий

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ", - сообщил Парубий.

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Напомним, спикер ВР Андрей Парубий 27 июня подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.