 Структуру Верховной Рады дополнит комитет по вопросам разведки, - Парубий

Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ", - сообщил Парубий.
Напомним, спикер ВР Андрей Парубий 27 июня подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.
Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.
Пока российские оккупанты огнём проверяют на прочность наших бойцов на фронте, в тылу воюющей армии зашевелился фан-клуб Владимира Путина. Поползли на телеэфире все, кто хотя бы теоретически узнаваем и может связать два слова. Вернее, несколько слов или фраз. Накинуть на благодарные уши телезрителей нужные тезисы. Очень нужные: децентрализация неконституционна,при нынешней власти конфликт (словно в пивбаре двое повздорили) на Донбассе не будет урегулирован,нам бы согласиться на нейтралитет и забыть про НАТО…
И так далее.
Телевизор был и остаётся основным механизмом влияния на умы голосующего электората. Бабушки и дедушки. Они всегда идут голосовать за тех, кто правильно говорит в телевизоре. Ползут, их ведут родственники. Им жизненно важно обязательно дойти до избирательного участка и бросить бюллетень в урну.
На генетическом уровне заложено, что по телевизору не будут врать. А значит нужно слушать внимательно, ничего не пропустить и потом все пересказать своим товаркам, сидя на лавочке.
Но тут ещё свою «музыкальную» партию красиво отыгрывают ведущие, исподволь так вставляя фразу, например, о том, что ключ всех проблем Украины лежит не где-то там, а в Киеве. Нет, он не упомянул москву, да в этом случае уже и нет смысла это делать. Гвоздь «ключ к решению конфликта на востоке Украины лежит в Киеве» уже вбит в умы телезрителей. Ах, как это созвучно с набившей оскомину фразой. Надеюсь, сами вспомните, о чем идёт речь…
И тут же круазе в угол. И снова от ведущего. Если Порошенко, используя админресурс (1 маркер), победит на выборах, то всё это снова затянется на неопределённый срок (2 маркер)…
Второй шар в лузу - «Порошенко договаривается про поставки газа из Катара». Вроде ж все хорошо, альтернативный источник энергоресурсов, и, как следствие, меньше уязвимость от российского шантажа. Но тут вдруг какой-то эксперт в энергетичній галузі говорит, что такой газ будет очень дорогой - примерно в три раза (но объяснения цифрам нет). Всё! Ещё один информационный гвоздь вбит. Логика проста. Президент (уже) договорился про (дорогой) газ, и, значит, (завтра) цена на этот самый газ поднимется в три раза. «Ну да, я сама слышала. По телевизору эксперт сказал!»
И так круглые сутки. Практически безостановочная бомбёжка по сознанию избирателей…
Для россии жизненно важно, чтобы в кресло Президента Украины сел свой человек. Пусть он наденет хоть три вышиванки и с ног до головы обмотается державними прапорами. Это не важно. Главное, вручить булаву управляемому человеку, лояльному к кремлю, тому, кто, радостно улыбаясь, сядет за стол переговоров с лидером братского народа. И тогда война закончится мгновенно в обмен на: особый статус Донбасса, читай федеративная область,полная федерализация Украины,на законодательном уровне отказ от вступления в НАТО,согласие с аннексией (правильную формулировку найдут) Крыма,
(И негласно)остановка всех программ модернизации армии,уголовные дела в отношении всех участников АТО и ООС,реальные судебные процессы против военнослужащих (практически все комбриги), в отношении которых уже возбуждены уголовные дела следкомом РФ.
И через три года Украина станет улусом!