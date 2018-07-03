 Вышинский не включен в списки на обмен, так как официально такого запроса не было, - Геращенко

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в т. ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - пояснила она.
Напомним, Ирина Геращенко впервые озвучила фамилии всех 23 россиян, осужденных или арестованных в Украине, которых Киев готов обменять на 23 украинских политзаключенные.
После угроз митрополит Иларион не прекратил грешить и не начал усмирять плоть и злоречивый свой язык, вместо этого с еще большим упоением предался злословию и тут же обозвал Патриарха Киевского Филарета "лидером самопровозглашенного Киевского патриархата", а стремление украинской церкви к автокефалии - "расколом".
"Филарет говорит о том, что как только будет создана эта новая церковная структура, в нее должны будут перейти Киево-Печерская лавра и Почаевская лавра, это может привести к трагическим последствиям, так как верующие просто не отдадут лавры. Тысячи людей соберутся, будут защищать эти обители, прольется кровь ", - заявил Иларион. И я склонна верить тому, что битва за лавры предстоит нешуточная, Кремль не захочет просто так отдать один из своих главных форпостов в борьбе с независимой Украиной. Но я верю и в то, что эту битву мы выиграем тоже, другого варианта нам боженька не дал.
Еще раньше Иларион заявлял, что в случае получения Украиной Томоса может быть создана уния между православными, католиками и греко-католиками, и что кроме УПЦ (МП) в Украине "нет и не может быть канонической православной Церкви".
Тем временем, несмотря на бешеную истерию, которую нагнетают в подконтрольных храмах представители Московского патриархата, за появление автокефальной поместной православной церкви в Украине выступает в полтора раза граждан больше, чем против. Речь идет о 31% и 20% среди опрошенных соответственно. При этом, что показательно, ни в одном регионе страны против создания автокефалии не выступают более 28% опрошенных социологами верующих украинцев.
Только каждый пятый верующий в Украине с засранными московскими попами мозгами - это очень неплохой результат в условиях гибридной войны, должна я вам сказать. А учитывая, как долго мордорская церковь подгребала под себя Украину - так и вовсе отличный результат. К тому же большинство не имеет собственной позиции, поскольку очень далеко от понимания нюансов межцерковных отношений.
Это, кстати, очень хорошо коррелирует с высокой долей «просто православных» без указания принадлежности к той или иной конфессии, которая фиксировалась во время социологических исследований в прошлом. А это попросту свидетельствует о том, что большинство украинцев не желают быть втянутыми в постоянное выяснение отношений касательно того, какая из церквей «более каноническая». С предоставлением автокефалии и последующим полным признанием единой поместной православной церкви с патриархом в Украине закончится эпоха спекуляций Московского патриархата и узурпирование им монополии на каноничность.
Разумеется, каждый украинец вправе свободно выбирать церковь, которую он хочет и станет посещать. Но наконец-то вещи будут названы своими именами, когда наряду с действительно УКРАИНСКОЙ православной поместной церковью будут существовать и экзархаты других православных церквей, такие, как РПЦ.
Митрополиту Илариону и прочим Гундяевым большой привет, пусть проветрят скрепы и рясы и запомнят, что на пятом году войны пугать нас кровопролитием немного поздновато.
Далі буде.
Шануймося.
P.S. Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" имени И.Кучерива совместно с Центром Разумкова с 19 по 25 мая во всех регионах Украины кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Всего было опрошено 2 019 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.