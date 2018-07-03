 Вышинский не включен в списки на обмен, так как официально такого запроса не было, - Геращенко

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обнародовали списки лиц, которых регулярно включают в свои требования ОРДЛО. Фамилии других россиян, в т. ч. Вышинского, никогда не назывались ни представителями ОРДЛО, ни россиянами, ни в Минске, ни в других форматах, как предложение. Поэтому сейчас мы обнародовали список 23 отнюдь не ОРДЛО, а именно РФ, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля", - пояснила она.

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Напомним, Ирина Геращенко впервые озвучила фамилии всех 23 россиян, осужденных или арестованных в Украине, которых Киев готов обменять на 23 украинских политзаключенные.