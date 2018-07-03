 США не признают аннексию Крыма Россией и не отменят санкции до возвращения полуострова Украине, - Белый дом

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Гаккаби Сандерс во время брифинга 2 июля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не признаем российскую попытку аннексии Крыма. Мы согласились, что наши мысли с Россией в этом вопросе расходятся. И наши крымские санкции в отношении России будут оставаться до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украины", - сказала она.
Это заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из присутствующих журналистов, который, ссылаясь на заявление советника по нацбезопасности Джона Болтона в воскресенье, поинтересовался, оставляет США двери открытыми к признанию аннексии Крыма Россией в будущем.
Напомним, президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос журналистов, могут ли США признать аннексированный Крым российским. Он ответил: "Мы посмотрим". Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в программе канала CBS заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.
На вопрос журналистов в преддверии встречи с путиным "Возможно ли признание Крыма российским?" Трамп ответил "Посмотрим". Это не то что ничто, это пшик.
Политика США о непризнании аннексии Крыма базируется на принятых решениях Конгресса и неоднократных заявлениях Госдепа, что США не признают Крым российским никогда. Выражается эта политика в санкциях против РФ. Пока эта политика сохраняется, нас это устраивает.
Это заявление в преддверии встречи со стареющим диктатором в виде какого-то не то кивка, не то оброненного слова, это просто тактика переговоров.
Все в мире давно раскусили вовика - он никчемный стареющий педофил целующий мальчиков в животики. Это никчемный слабак с комплексом маленького роста (и маленького писюна), за которым олигархи грабят россию. И только его рабы и глупые адепты в "странах ближнего зарубежья", попавшие под зомболучи Останкино, пребывают в плену иллюзии о крутом мачо с голым торсом. Истинный его портрет давно проанализировали и протестировали Томагавками в Сирии (дважды). Плюс унижение под Хишамом. Перед вторым ударом Томагавками российские генералы страшно крутили глазами в орбитах и угрожали, что мстя будет страшна, но после удара путин где-то спрятался на три недели и не выходил на люди. Потому все давно поняли, что он ото дует щеки, но на грубый напор пасует.
Потому Трамп допускает перед встречей некое поглаживание этого дурака. Трамп создает тому ложную надежду, но на переговорах будет жестко раскручивать на какие-то уступки. Стареющий Вовочка очень хочет встретиться с сильным дядей, который уже трижды применил рядом с ним и по нему силу. За возможность потусоваться в компании с крутыми ребятами в Кремле готовы платить. Это желание американцы будут использовать. Вот и все. Вот истинный смысл этого полукивка в адрес РФ.
Вероятнее всего, после их встречи вовика подрядят на какое-то очередное подай-принеси, пропаганда врага будет заливаться радостью - как с путиным все считались, но в реальности Трамп выторгует за бусы какие-то уступки. Если же таких уступок не последует, и вовка просто будет вилять перед Трампом, то после встречи нас ждет очередное ужесточение политики США. И это нас также устроит.
Трамп ещё старее Вовочки! Тоже маразматик?
18 Не може роди́ть добре дерево пло́ду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити.
19 Усяке ж дерево, що доброго пло́ду не родить, - зру́бується та в огонь укидається.
20 Ото ж бо, - по їхніх плода́х ви пізна́єте їх!
Ага, а виявляються, є такі, що купою садять лихі дерева, і дурною головою думають, що вони принесуть плоди добрі.
С удовольствием наблюдаю за тем, как очередное одиозное заявление президента США Дональда Трампа создает эффект разорвавшейся информационной бомбы и приводит в состояние конвульсий не только российские, но и украинские СМИ, а так же ура-патриотов местного разлива, думающих не областью компактного скопления нервных клеток и их отростков-дендритов, а конечной частью пищеварительного тракта.
О чем речь? Речь об оккупированном Крыме и неутвердительном ответе Дональда Трампа относительно перспективы признания захвата Крыма Россией и возникшем вокруг этого ажиотаже. Причем, не так давно, возник подобный же ажиотаж вокруг якобы произнесенной в ходе встречи G-7 фразе Трампа о "российском Крыме". В статье "Крым российский или пару слов о говорливом Трампе" я подробно описал истоки данного вброса, но сейчас речь о другом.
Итак, фраза Трампа произнесенная всуе была и вправду неутвердительной, но если для кого-то это повод спускать псов, для меня это пустой звук и вот почему.
Во-первых, такова манера общения Трампа. Вопросы, которыми он не владеет или в которых не сведущ достаточно, он размывает и отходит в сторону от темы. И фраза Трампа - это очередное тому подтверждение, данная тема не его парафия. К примеру, в вопросах энергоносителей и экспансии США он тверд и решителен - ибо это его направление. В вопросах Украины и России он не так уверен в своих словах. Проследите, убедитесь и, уважаемые журналисты, коль не уверены - заткнитесь. Но, не отвлекаемся и идем дальше.
Во-вторых, Дональд Трамп это, пожалуй, один из тех президентов, которые не принимают решения без одобрения окружения или же вовсе по указке оного. Окружение же Трампа, которое я называю "околоТрамп" это отборные ястребы-республиканцы, отъявленные русофобы, с политической родословной, в отличие от залетного дэнди с Уолл-Стритт. И в этом окружении, политического веса, к примеру, только у одного Джона Болтона больше чем у Трампа в кубе. Кстати, о птичках…
В-третьих, упомянутый выше советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон уже заявил, что ересь брошенная Трампом всуе это позиция одного человека в овальном кабинете, но не позиция государства. Более того, фраза "посмотрим" это не утверждение "Крым - российский", а скорее констатация факта диалога. Диалога ведомого не человеком в Овальном кабинете, а его окружением - государством. Кто главнее в США, думаю, разжёвывать не имеет смысла.
В-четвертых, и на будущее. От Трампа до конца его каденции будет звучать ещё много странных посылов. Но какие он принимает в итоге решения? Предоставление финансовой помощи Украине и вооружения? Да. Расширение санкций против РФ чуть ли не каждый месяц, в то время как ЕС свои санкции лишь продлевает из раза в раз, от года к году? Да. Поддержка всех антироссийских инициатив? Да.
А потому, следовало бы давно уже уяснить, что говорит один человек - не важно, ведь делают совсем другие и совсем другое. Отсутствие понимания этого создает эффект лишь на пользу Кремля. Вот и делаем выводы без валидола и паники.
А встреча логична. В ближайшем времени истекут некоторые договоренности военного сдерживания, которые еще Горбачевым и Ельциным были подписаны. Трампу нужно "прощупать почву" на этот счет, и дальше определять политику.
А вообще меня удивляет, когда и в России, и в Европе возмущаются действиями Трампа. Он делает, то, что и хотел. Он шел на выборы под лозунгом "America first", и его коронная фраза-It's bad deal for America/ это плохая сделка для Америки. Трамп все делает именно с этой позиции. И не надо обольщаться на этот счет.
America #1/America first.
Buy American, hire American.
Все эти лозунги были в его кампании.
А книга Трампа называется "The Art of the deal" -"Искусство сделки".
Mой посыл был , что Трамп будет делать все с позиции выгоды для Америки, и иного ждать не стоит.
не первый.и не последний раз.козломордых в говно мокаем