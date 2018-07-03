 Два мальчика упали в реку и утонули в Киевской области, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, 29 июня в 19:20 в оперативно - диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 рождения.
К месту вызова было направлено спасателей 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Богуслав.
На месте происшествия спасателями установлено, что два мальчика, играя у бетонных плит, которые выложены с наклоном вдоль берега реки Рось, не удержались и съехали в воду.
В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность.
Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы.
Напомним, по данным ГСЧС, в течение прошедшей недели, с 25 июня по 1 июля, при пожарах в Украине погибли 11 человек, в водоемах – 43 человека.