 Два мальчика упали в реку и утонули в Киевской области, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госслужбы по ЧС, 29 июня в 19:20 в оперативно - диспетчерскую службу Богуславского района поступило сообщение о том, что около 17 часов напротив районного дома культуры вблизи реки Рось исчезло двое детей 2011 рождения.

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К месту вызова было направлено спасателей 13-й Государственной пожарно-спасательной части г. Богуслав.

На месте происшествия спасателями установлено, что два мальчика, играя у бетонных плит, которые выложены с наклоном вдоль берега реки Рось, не удержались и съехали в воду.

В 21:35 были обнаружены тела детей и подняты из воды на поверхность.

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Обстоятельства трагедии расследуют правоохранительные органы.

Напомним, по данным ГСЧС, в течение прошедшей недели, с 25 июня по 1 июля, при пожарах в Украине погибли 11 человек, в водоемах – 43 человека.