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Все про:ложная тревога (63) Львов (3237) минирование (683)

 За июнь в городской совет Львова поступило 210 ложных сообщений о минировании. Мэрия просит правоохранительные органы "принять меры"

В течение июня в Львовский городской совет поступило 210 сообщений о закладке взрывных устройств по разным адресам в Львове, которые оказывались ложными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Сообщения о закладке взрывных устройств по разным адресам во Львове продолжают систематически поступать во Львовский городской совет, и это приводит к необоснованной нагрузке на соответствующие службы в городе, которые обязаны реагировать на такие сообщения, а также дестабилизирует ситуацию в городе", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, на сегодня не получено подтверждение ни одного факта, описанного в сообщениях.

Отмечается, от Главного управления национальной полиции во Львовской области поступил ответ, что по указанным фактам следственными подразделениями ГУНП во Львовской области проводится досудебное расследование в уголовных процессах, начатых по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 259 К К Украины. 

Ход досудебного расследования в указанных уголовных процессах находится на контроле у руководства ГУНП во Львовской области. В мэрии сообщают, что они повторно обратятся с соответствующими письмами к Национальной полиции, Службе безопасности Украины, а также министру внутренних дел Украины для принятия соответствующих мер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074425
 
 
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Порох и луцик за старое взялись?
Помню заставу уже минировали!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа июнь в городской совет Львова поступило 210 ложных сообщений о минировании. Мэрия просит правоохранительные органы "принять меры"
 
 
 
 
 
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