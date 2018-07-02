 За выходные на Донбассе зафиксировано 261 нарушение режима прекращения огня, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 2 июля, передает Цензор.НЕТ.

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за последние выходные наблюдатели зафиксировали 261 взрыв в Донецкой и Луганской областях.

"С вечера 29 по вечер 30 июня в Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня[1], зафиксировав при этом меньше взрывов (около 190), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (375 взрывов). В период с вечера 30 июня по вечер 1 июля СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, в частности зафиксировав меньше взрывов (примерно 20), по сравнению с предыдущими сутками. Около 45% нарушений режима прекращения огня, зафиксированных с вечера 30 июня по вечер 1 июля, в частности 12 взрывов, произошли после возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня в 00:01 1 июля", - говорится в отчете.

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Нарушения в основном зафиксированы в районе востока и северо-востока Майорска и юго-западного направления в районе Ясиноватой, в районе Светлодарска, Горловки и Пищевика.

"В период с вечера 29 по вечер 30 июня в Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего 1 взрыв, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (88 взрывов). В период с вечера 30 июня по вечер 1 июля СММ констатировала увеличение нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, примерно 50 взрывов неопределенного происхождения, по сравнению с предыдущими сутками. Все нарушения режима прекращения огня, зафиксированные с вечера 30 июня по вечер 1 июля, произошли после возобновления обязательств по соблюдению режима прекращения огня в 00:01 1 июля", - отмечают наблюдатели

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Все нарушения перемирия за указанный период произошли после начала действия обновленных обязательств по соблюдению режима тишины недалеко от населенного пункта Орехово-Донецкое.

Напомним, представители Трехсторонней контактной группы на заседании 27 июня договорились о перемирии с 1 июля 2018 года в связи с началом жатвы.