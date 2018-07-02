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 Общество
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Все про:Италия (799) суд (21065) Маркив (15)

 В деле нацгвардейца Маркива, которого судят в Италии, выступят свидетели из Украины - адвокат Валле

Адвокат нацгвардийца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе планирует пригласить на процесс в Италии свидетелей из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Раффаэле делла Валле заявил в комментарии Громадському ТВ.

По его словам, они должны помочь пролить свет на то, что произошло на горе Карачун в мае 2014 года.

Адвокат добавил, что он видится с Маркивым десять дней. После года в тюрьме тот чувствует себя подавленно, рассказал делла Валле.

"Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совершенно непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива", - отметил защитник.

Обвинения против Маркива основываются на показаниях журналистов - француза Уильяма Рогелона, который находился на Донбассе вместе с Роккелли и получил ранение в тот день, а также итальянских журналистов, которые общались с Виталием по телефону.

По словам адвоката, "он сказал им одно, а журналисты рассказали совсем другое. Они спросили - можем подъехать? Он сказал - не едьте сюда, здесь стреляют повсюду. Это понятно, потому что идет война. Карабинеры интерпретировали эти слова как "я стрелял во всех невооруженных граждан". На основе этого против него построили дело, других доказательств нет. Это просто абсурд".

Суд над Виталием Маркивым начнется 6 июля в итальянском городе Ассизи.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 года возле оккупированного в то время Славянска Донецкой области.

В июле министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/n3074423
 
 
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если будет хоть один прецедент, когда у хуйловсих подстилок удастся "отбить" гражданина Украины - все в дальнейшем будет гораздо проще....
и подХуйловникам, уже бабла не хватит, на такие паскудства...
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Виталий деморализован. Он даже не стрелял, приказы не отдавал, был простым солдатом, и совершенно непонятно, почему из 300 солдат, которые были на холме, арестовали именно Маркива Источник: https://censor.net.ua/n3074423

Как раз понятно.
Кого смогли.
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Потому , что из 300 солдат он один поехал в Италию. На его месте мог быть и другой.
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цікавить не це, а те, як за кацапські гроші, влада, такої як нам тут здається демократичної країни, готова шити ліві справи власному громадянину...
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А может лучше вернуть его Украине- пусть украинский суд судит и вынесет справедливое оправдание ?
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Хто охоронці Януковича? Анна Герман і Бімба?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ деле нацгвардейца Маркива, которого судят в Италии, выступят свидетели из Украины - адвокат Валле
 
 
 
 
 
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