EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, За рубежом
  3548  99
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (641) вето (278) НАТО (5890)

 Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии

На саммите НАТО, который пройдет в Брюсселе на следующей неделе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", опубликованной Европейской правдой.

По информации издания, Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В документе говорится, что Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Отмечается, что письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи, состоявшейся 22 июня в Закарпатье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО должны надлежащим образом оценивать вклад Украины для региональной и мировой безопасности, - Порошенко

После встречи глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась от вето относительно участия Украины в саммите НАТО и от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании, согласившись с выводами Венецианской комиссии.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такого резкого изменения своей позиции. Запрос издания в МИД и посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Также читайте: ВР должна рассмотреть пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года в ближайшее время, - Гриневич

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

Читайте также: У вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях

Источник: https://censor.net.ua/n3074422
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а почему до сих пор не получил?уже ж давно блокируют такого рода встречи
 показать весь комментарий
 
 
уже получил. А говорить, сам знаешь...
 показать весь комментарий
 
а если получил, почему и дальше блокирует?или может ему это нравится? Будь-яке рішення саміту НАТО за підсумками зустрічі з Україною і Грузією блокуватиметься, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 7370
 показать весь комментарий
 
 
говорить, это еще не делать. Он другого и не может. Ниже написал, для тебя повторюсь - орбан другого и не может говорить, потому что у него полный двор ёбиков стоит, и они хотят это от него слышать, но идти в армию на зарплату простого говнеда они не хотят. А орбан хочет еще раз быть выбранным, и нравиться всем без исключения ёбикам. У них там тоже свои популисты, и свои ёбики. Всё точно как у нас.
Для системы безопасности Европы опереточная и немотивированная армия Венгрии из дюжины конных капитанов тенкишей не представляет никакой пользы, поэтому НАТО постепенно и периодически будут класть на мнение Венгрии всякого рода тяжелые болтоны.
 показать весь комментарий
 
 
надо смотреть устав нато, может там один член все блокировать, если захочет, и вопрс насколько американцы смогут(и захотят ли) нагибать того члена...но на само деле, мне кажется, что нам более нужны двухсторонние обширные договоренности с американцами, по образцу какого израиля или хотя бы юж.кореи, потому что наше членство в нато дело какого то дальнего будущего
 показать весь комментарий
 
 
орбан прекрасно отдает себе отчет, что дальше его, а так же его подельников по партии будет уже нагибать очкастый мнучин, а это уже будет больно.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не має значення. При теперішній "українській" владі Україні і так не бачити НАТО...
 показать весь комментарий
 
 
яка рі3ниця, при якій владі??? мудило ти кончелижне! ти піди с*ко ще йоббікам коричневе око вилижи! я підо3рював, що ти тварина 3аслана, а 3ара3 переконався!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Є, сволото, різниця! І То дуже велика...
Фільм про Україну і Саакашвілі підкорює світ! Вся правда, яку не покажуть по каналах Льовочкіна, Пічнука, Порошенка й Ахметова. https://euroasia-news.net/2018/02/25/фильм-об-украине-и-саакашвили-покоряе/
 показать весь комментарий
 
 
Там все зайнято шоколадом Будь-яке рішення саміту НАТО за підсумками зустрічі з Україною і Грузією блокуватиметься, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 5510 А ти, недороблений, бийся головою й далі...
 показать весь комментарий
 
 
нада всех их гржданства полишать...страх потеряли совсем....
 показать весь комментарий
 
 
забыли 1956 год,когда кацапы их чмырили,а потом они русский учить начали
 показать весь комментарий
 
 
Пора вводить украинский язык с первого класса, венгерский - только в частных школах. Иначе до Йобиков не доходит
 показать весь комментарий
 
 
дядя с пасе не одобрят, а этого нельзя допустить Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 175
 показать весь комментарий
 
А в Грузии тоже мадярам не дают учить грузинский язык на венгерском чи шо?

Шото той Орбан совсем тавой.
 показать весь комментарий
 
 
совсем не палиться... Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 265630 шредеров єтому подфуйловнику
 показать весь комментарий
 
 
На цих двох йобиків управу знайдуть чи ні ?
Якого ти смикаєшся одне з другим ? Дістали вже до неможливості, неповноцінні якісь.
Позатуляйте їм пельки, якщо не можете втокмачити, що відбувається в світі.
 показать весь комментарий
 
 
Есть в ЕС такая штука - квоты по беженцам, которые Венгрия нифига не выполняет (как и еще много чего, что должна была бы выполнять).
При желании мадяр можно этими квотами на говно извести. Но... То ли нас учат терпению, то ли вобще ЕС не колбасят отношения каких-то мадяр с какими-то украинцами.
 показать весь комментарий
 
 
ЄС мене менше хвилює. Я не хочу, щоб ці нещасні калічки зі своїми претензіями і хворою мачнею заважали нам в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Когда время реально придет, хрен они смогут помешать.

Пример - Македония и Греция. Быстро договорились о том, о чем срались хз сколько и опа - Македония в НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Это верно. Просто в НАТО венграм напомнят сколько они денег платят, т.е. практически ничего. И их место в задних рядах, а будут киздеть много из НАТО можно и вылететь.
 показать весь комментарий
 
да, отмените языковую статью и в НАТО Македония уступила Греции и вы никуда не денетесь
 показать весь комментарий
 
С какого это перепуга воевать с одними уродами за свою идентичность и тут же уступать другим?

Скорее венгры останутся в итоге по ту сторону поребрика вместе с кацапами, если вовремя не отпетляют от очень смахивающих на кацапские языковых тем и венгерского мира в чужой стране.
 показать весь комментарий
 
я давно писав, достатньо направити у мадярські села нормального (не продажного) воєнкома і завтра наші же мадяри влаштують Будапешту армагедон!
 показать весь комментарий
 
 
Правий був Водічка... Не знаєш ти, Швейку, цих мадярів... Пічаби
 показать весь комментарий
 
 
Мадяры доиграются до того, что НАТО откажет им в статье 5) своего Устава. И останется у мадяр одна надежда- что враг сломает язык, пытаясь произнести их слова на вывесках. Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии - Цензор.НЕТ 4688
 показать весь комментарий
 
 
Мадьяры довыёживаются, что их самих попрут из НАТО, поскольку их действия идут вразрез с геополитическими интересами альянса.
 показать весь комментарий
 
 
только не говори, что геополитические интересы принять нас в нато...
 показать весь комментарий
 
Есть конечно. Живая опытная сила, прошедшая горнило войны им не помешает. И наши будут рады идти в НАТО, там приличные зарплаты и пансион.
 показать весь комментарий
 
вот оно, грузины тоже ушемляет права духовных венгров, вот так выглядит даже не проституция а блядство политиков.
 показать весь комментарий
 
 
Ну воt йоббики и расчехлились. Привязка Грузии к вопросу означает, шо "языковые" разногласия с Украиной - не более чем предлог. Настоящая причина - все та же, все неонацистские организации кормятся из московского корыта.
 показать весь комментарий
 
 
Да, похоже , кремлевский крысеныш на днях Орбану бабла подбросил
 показать весь комментарий
 
Чим вже генацвале того мадяра розгнівили?
 показать весь комментарий
 
 
Нос у них не по стандарту, и отказываются учить венгерский языг.
 показать весь комментарий
 
Орбан, мадьяры! По Украине где-то и понятно. Но Грузию-то - за что же так кусать, как ишак свои удила?
 показать весь комментарий
 
 
С соседями никогда хороших отношений быть не может. Всегда есть, что вспомнить о старых разногласиях.
 показать весь комментарий
 
касабами велено Украину и Грузию обгавкать....ну, и йобббик подсуетится кабанчиком...
 показать весь комментарий
 
 
ога, орбан агент кремля, так и пиши Будь-яке рішення саміту НАТО за підсумками зустрічі з Україною і Грузією блокуватиметься, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 1237
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
судя по твоей ссылке можно допустить, что ты и сам агент кремля
 показать весь комментарий
 
ага.. и гугл вместе со мной!*)
пинькертон! защитник оббико-фйулистов!
вали-ка ті,в родніе епеня, на срунетки...
 показать весь комментарий
 
Поймать балабола за язык.. "Любое решение НАТО будет блокироваться..." НАТО принимает решение не принимать в блок сейчас Украину... что должен сделать прокладка кремля орбан?? Правильно, блокировать.. значит Украина должна вступить в НАТО
шутки шутками, но эти чучела подзадолбали уже
 показать весь комментарий
 
 
Намного большие общины венгров живут в Сербии (Воеводина), в Румынии (Трансильвания), в Словакии... И там они не рыпаются а изучают язык страны, где живут... А у нас они вымахиваются.
И вообще, на Закарпатье венгров всего 10% от всего населения а украинцы составляют 81%.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
показать тебе венгерскую школу в Белграде? там учат на венгерском
 показать весь комментарий
 
пора с этим заканчивать,пусть переходят на украинский язык
 показать весь комментарий
 
 
показать тебе фото Авдеевки или ДАПа? И Хлопцев в Печерском госпитале?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
покажи, это точно в тему о венграх
 показать весь комментарий
 
В Белграде ? Замечательно.! Но вопрос - они что - по сербски ни бельмеса ?
 показать весь комментарий
 
Украина просто играется с венграми,а не решает проблему,выслать посла для начала было бы хорошим ответом,а потом и разорвать дипломатические отношения,Венгрия маленькая бесполезная страна
 показать весь комментарий
 
 
Да он просто бурьян на теле ЕС, а НАТО на 138-х ролях. Ни воевать, ни работать не умеют, только срать людям на головы.
 показать весь комментарий
 
 
ну прям как хохлы одно лицо не путать с украинцами
 показать весь комментарий
 
В 96-97 годах работал я в Праге. Там с нами работали на железярке два брата словака из Нитры... Так вот, старший из них Мирон напился немного и начал петь песню. Я слабо понимал смысл песни, но там были слова почти матерные (словацкие) и слова - "за рекой"...
Я спросил словака Мирона, о чём песня?
Он сказал что это песня про народец "за рекой" (за Дунаем). С одной стороны Дуная словаки, с другой - Венгрия....Это песня антимадярская, как я понял. Словаки реально ненавидят мадяр, особенно словаки живущие ближе к Венгрии.
 показать весь комментарий
 
 
я тебя наверное немного удивлю, но в европе почти все соседи ненавидят друг друга веками они выживали тесня других и отвоевывая себе место, чему удивляться
 показать весь комментарий
 
НАТО ви що не бачите що ви пригріли біля себе йобікомонголоідну мокшаноподібну краі під назвою мадьяри!!! Закрийте ім пику в кінець кінців!!! ЧМО а не краіна!!!
 показать весь комментарий
 
 
Самая стоковая страна НАТО!С охеренный армией!Блядь,столп НАТО,как минимум после США!Заигрались поцы так,что который год вообще не платят даже свои взносы в тоже НАТО,которые нас блокируют!Так может для начала пора применять статью за второе гражданство?Называется:доаыебывались,что бы те кто получили паспорт Венгрии в течении недели определились с гражданством,и статью уголовную никто не отменял!А то этой херни конца и края не будет!Понятно,что схавали ссуки лавэ от хуйла,вот и отрабатывают,иначе этот пи..ц не объяснишь,тут к бабке не ходи
 показать весь комментарий
 
 
орбан другого и не может говорить, потому что у него полный двор ёбиков стоит, и они хотят это от него слышать, но идти в армию на зарплату простого говнеда они не хотят.
Для системы безопасности Европы опереточная и немотивированная армия Венгрии из дюжины конных капитанов тенкишей не представляет никакой пользы, поэтому НАТО постепенно и периодически будут класть на мнение Венгрии всякого рода тяжелые болтоны.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
список "Кого не купил Путин" - стремится к нулю
однако
 показать весь комментарий
 
 
После пропи...она из Кремля Орбан и Сиярто мажут свои подвергшиеся наказанию места вазелином и занимают прежнюю проституцкую позицию.
 показать весь комментарий
 
 
сколько той венгрии? достаточно двух рот "Азова" и нету никакого орбана, вйобика и прочей цыганской херни.
 показать весь комментарий
 
 
А шо Венгрию НАТА не будет защещать в случае агрессии "азова"?
 показать весь комментарий
 
Не иначе,как поступил звонок от друга.

 показать весь комментарий
 
ну верить европеиской правде тоже не стоит доверять в слепую, если рыжик втикнит в спину чуть чуть, поддержит орбан всё да и инициативу в сторону Украины проявит.
 показать весь комментарий
 
ну "очень важный" член ЕС и прямо таки оплот НАТО рассердилси.))

ну не говнюки ли? а этот пидрилко Сийярто таки мудак 100 %. кремлешлюхи позорные.


 показать весь комментарий
 
 
Встретились весёлый конь с печальной лошадью и думают как всю Европу конским навозом удобрить . Будь-яке рішення саміту НАТО за підсумками зустрічі з Україною і Грузією блокуватиметься, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 8849 .
 показать весь комментарий
 
ну много бабла газпрома кушет - очень много
 показать весь комментарий
 
 
йобики распоясались и отбились от рук
 показать весь комментарий
 
 
Ну тут всё очевидно и ясно как божий день.
Тяжело иметь дело с народами, особенно соседними, которые имеют в себе имперский комплекс. К таким народам относятся и венгры, так же как и москали и даже поляки.
Мадяры до сих пор грезят своей австро-венгерской империей, хотя она уже распалась 100 лет назад. Так же как и москали своей рашистской империей (русским миром), поляки своей Речью Посполитой "от моря (Балтийского) до моря (Чёрного)"...
Но вот например, чехи или словаки не страдают никакой имперской хернёй и являются естественными союзниками украинцев, в частности против имперской идей венгров, ибо чехи и словаки сами получили независимость в результате распада австро-венгерской империи.
И вообще, Закарпатье было составной частью Чехословакии (до войны)... И тем не менее, ни чехи не словаки не только не предьявляют никаких территориальных претензий Украине а даже не вмешиваются в языковую политику в Закарпатье... И тем более не блокируют никакие решения НАТО....
И лишь одни венгры мутят воду в Закараптье (по указку кремля)
 показать весь комментарий
 
 
мадьяры гадят всем вокруг и ко всем имеют претензии. особо к Румынии.
часть их националистов особо упоротые говнюки.
 показать весь комментарий
 
 
ну какие они цыгане? какое отношение они имеют к цыганам?
мадьяры выходцы с просторов нонешней обосРашки, с зауральских ебеней.
прискакали оттуда 1000 лет назад, перешли украинские Карпаты и уселись в плодородной и удобной для скота низменности. а цыгане выходцы из Индии северной.
 показать весь комментарий
 
ну надо же йобикам бабло кацапске отрабатывать
 показать весь комментарий
 
 
Мировая общественность высмеяли оккупантов, отправляющих из Крыма в Сирию гнилое зерно, редьку и гнилые души. Будь-яке рішення саміту НАТО за підсумками зустрічі з Україною і Грузією блокуватиметься, - МЗС Угорщини - Цензор.НЕТ 1064
 показать весь комментарий
 
 
Венгрия играет в плохого и хорошего следователя .
 показать весь комментарий
 
В студенческие годы один мадяр был моим соседом по комнате. С тех пор моё отношение к мадярам, мягко говоря, не очень хорошее...
 показать весь комментарий
 
 
да разные они есть. по одному или нескольким судить обо всех не очень-то хорошо.
но, вообще, вредных среди них много, это да.
 показать весь комментарий
 
Дать самим на рассмотрение в Венецианскую комиссию Закон об образовании и при этом говорить, что мы выполнять ничего не будем - это прямое неуважение к европейским институтам и европейским ценностям! и Венгрия на это реагирует! а Парубию, Гриневич и Климкину - урок!
 показать весь комментарий
 
 
без толку урок = за него не платят
если бы паспорта давали - то да))))
 показать весь комментарий
 
И кто только додумался принять в ЕС этих пророссийских - поволжских пдрсов?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюбое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии
 
 
 
 
 
 вверх