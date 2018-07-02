 Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", опубликованной Европейской правдой.
По информации издания, Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В документе говорится, что Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.
Отмечается, что письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи, состоявшейся 22 июня в Закарпатье.
После встречи глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась от вето относительно участия Украины в саммите НАТО и от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании, согласившись с выводами Венецианской комиссии.
Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такого резкого изменения своей позиции. Запрос издания в МИД и посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.
Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.
Для системы безопасности Европы опереточная и немотивированная армия Венгрии из дюжины конных капитанов тенкишей не представляет никакой пользы, поэтому НАТО постепенно и периодически будут класть на мнение Венгрии всякого рода тяжелые болтоны.
Фільм про Україну і Саакашвілі підкорює світ! Вся правда, яку не покажуть по каналах Льовочкіна, Пічнука, Порошенка й Ахметова. https://euroasia-news.net/2018/02/25/фильм-об-украине-и-саакашвили-покоряе/
Шото той Орбан совсем тавой.
Якого ти смикаєшся одне з другим ? Дістали вже до неможливості, неповноцінні якісь.
Позатуляйте їм пельки, якщо не можете втокмачити, що відбувається в світі.
При желании мадяр можно этими квотами на говно извести. Но... То ли нас учат терпению, то ли вобще ЕС не колбасят отношения каких-то мадяр с какими-то украинцами.
Пример - Македония и Греция. Быстро договорились о том, о чем срались хз сколько и опа - Македония в НАТО.
Скорее венгры останутся в итоге по ту сторону поребрика вместе с кацапами, если вовремя не отпетляют от очень смахивающих на кацапские языковых тем и венгерского мира в чужой стране.
https://inosmi.ru/politic/20180123/241259393.html
и еще 100500 подобной хрени..
пинькертон! защитник оббико-фйулистов!
вали-ка ті,в родніе епеня, на срунетки...
шутки шутками, но эти чучела подзадолбали уже
И вообще, на Закарпатье венгров всего 10% от всего населения а украинцы составляют 81%.
Я спросил словака Мирона, о чём песня?
Он сказал что это песня про народец "за рекой" (за Дунаем). С одной стороны Дуная словаки, с другой - Венгрия....Это песня антимадярская, как я понял. Словаки реально ненавидят мадяр, особенно словаки живущие ближе к Венгрии.
Для системы безопасности Европы опереточная и немотивированная армия Венгрии из дюжины конных капитанов тенкишей не представляет никакой пользы, поэтому НАТО постепенно и периодически будут класть на мнение Венгрии всякого рода тяжелые болтоны.
однако
ну не говнюки ли? а этот пидрилко Сийярто таки мудак 100 %. кремлешлюхи позорные.
Тяжело иметь дело с народами, особенно соседними, которые имеют в себе имперский комплекс. К таким народам относятся и венгры, так же как и москали и даже поляки.
Мадяры до сих пор грезят своей австро-венгерской империей, хотя она уже распалась 100 лет назад. Так же как и москали своей рашистской империей (русским миром), поляки своей Речью Посполитой "от моря (Балтийского) до моря (Чёрного)"...
Но вот например, чехи или словаки не страдают никакой имперской хернёй и являются естественными союзниками украинцев, в частности против имперской идей венгров, ибо чехи и словаки сами получили независимость в результате распада австро-венгерской империи.
И вообще, Закарпатье было составной частью Чехословакии (до войны)... И тем не менее, ни чехи не словаки не только не предьявляют никаких территориальных претензий Украине а даже не вмешиваются в языковую политику в Закарпатье... И тем более не блокируют никакие решения НАТО....
И лишь одни венгры мутят воду в Закараптье (по указку кремля)
часть их националистов особо упоротые говнюки.
мадьяры выходцы с просторов нонешней обосРашки, с зауральских ебеней.
прискакали оттуда 1000 лет назад, перешли украинские Карпаты и уселись в плодородной и удобной для скота низменности. а цыгане выходцы из Индии северной.
но, вообще, вредных среди них много, это да.
если бы паспорта давали - то да))))