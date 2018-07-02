 Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", опубликованной Европейской правдой.

По информации издания, Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В документе говорится, что Виктор Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Отмечается, что письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи, состоявшейся 22 июня в Закарпатье.

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После встречи глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия отказалась от вето относительно участия Украины в саммите НАТО и от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании, согласившись с выводами Венецианской комиссии.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такого резкого изменения своей позиции. Запрос издания в МИД и посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

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После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.

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