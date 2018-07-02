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 Потерпевшие от пожара в "Виктории" требуют возмещения морального ущерба на сумму 3,9 млн грн., - адвокат Стоянов

Семьи 37 детей, находившихся в оздоровительном лагере "Виктория" во время пожара 15 сентября 2016 года, требуют от Одесского горсовета возмещения морального ущерба на общую сумму 3,9 млн грн.

Об этом заявил адвокат потерпевших Николай Стоянов на заседании в Киевском райсуде Одессы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Подсудимый экс-директор коммунального предприятия "Детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория" Петрос Саркисян был наемным работником и должен нести уголовную или административную ответственность за пожар, но не гражданско-правовую, которая предусматривает компенсацию морального ущерба. Поскольку в детском лагере "Виктория" нет своего имущества - все принадлежит территориальной громаде в лице Одесского горсовета", - отметил Стоянов.

По его словам, подсудимый Саркисян действовал в соответствии с контрактом, заключенным им с департаментом образования и науки горсовета, поэтому именно горсовет должен возмещать моральный ущерб пострадавшим.

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Заслушав позиции участников процесса, судья Виктор Чаплицкий обратил внимание представителя защиты пострадавших на то, что в иске не указано, какое именно имущество громады Одессы подлежит аресту. Судья предложил Стоянову в течение трех суток исправить документ, дополнив иск необходимыми сведениями, и повторно подать на рассмотрение суда.

Напоминаем, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Подозрение было объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность.

Были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна отвечать за пожарную безопасность.18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу под поручительство народных депутатов.

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15 ноября суд дал возможность выйти под залог директору лагеря "Виктория", но уже 30 ноября апелляционный суд Одесской области удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания его под стражей без права внесения залога.

2 февраля 2018 года следователи прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.367 УК Украины) одному из инспекторов Киевского районного отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области в рамках расследования дела о пожаре в одесском лагере "Виктория", во время которого погибли трое детей.

12 марта 2018 года началось подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего директора детского лагеря "Виктория".

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Недавно "Цензор.НЕТ" опубликовал статью с анализом результатов за шесть месяцев расследования.

24 апреля Киевский районный суд Одессы вынес приговор Наталье Янчик (Цокур), воспитательнице детского лагеря "Виктория", ответственной за пожарную безопасность.

Источник: https://censor.net.ua/n3074421
 
 
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практичные одесситы.....
Грех убивать преступника, если с него можно взять выкуп....
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леопольд, они на всех смешную сумму в 50 кусков баксов требуют... я даже незнаю что сказать... я бы сам нашел 50 кусков под подушкой, и закащал виновных... а все из новости... это выглядит как продажное блядство.
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надеюсь это не я выгляжу как продажное блядство, а то через тире - как то не однозначно получилось
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Oleg Mamont - у меня всем через тире.... Не выдумывай....
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Это все равно, что требовать от мужика, чтобы он не прикладывался к той "беленькой-родимой", к которой его жена хронически ревнует-буянит.
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госпади... это что ? всего то 50 кусков баксов что ли ?
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откуда 50 к, 148 к, вы ведь 3,8 млн. гривен считаете или рублей, забылись трошки?
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у меня просто реально столько нету, поэтому мог и ошибиться.
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однако, даже если и 148к, поделить на 37 семей... вы считаете это нормально ?
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Кто-то требует, а кто-то в отказ-унитаз идет. Такая у нас ныне справедливая навноправия.
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Виталя, а по 4000 долларов на рыло это нормально требуют ? я бы взял топор и всех зарубил нахуй.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПотерпевшие от пожара в "Виктории" требуют возмещения морального ущерба на сумму 3,9 млн грн., - адвокат Стоянов
 
 
 
 
 
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