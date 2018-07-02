 РФ должна возобновить работу Меджлиса и обучение на украинском языке в оккупированном Крыму, - постпред Клименко в ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Постоянного представительства Украины при ООН и других международных организаций в Женеве.

"Украина занимает принципиальную позицию неприятия расизма, в том числе в завуалированных формах, которые находят свое воплощение в ксенофобии, нетерпимости, нарушении прав меньшинств и коренных народов. Российская агрессия, которая сопровождается нарушением прав этнических украинцев и коренного народа Крыма - крымских татар на оккупированных территориях, принесла это зло на нашу землю", - говорится в докладе.

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Также подчеркивается, что Украина "твердо намерена и впредь противостоять преступной политике Москвы с использованием механизмов международного права, в частности Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

"РФ должна в полной мере выполнить промежуточное предписание Международного Суда ООН о необходимости возобновления работы Меджлиса и обучения на украинском языке на территории Крыма. Призываем международное сообщество занять бескомпромиссную позицию давления на кремлевскую верхушку, которая демонстрирует пренебрежение к международному праву", - подчеркнул во время выступления постпред Юрий Клименко.

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Напомним, Министерство иностранных дел Украины в июле ожидает разъяснений от Международного суда ООН по поводу механизма выполнения Россией приказа суда о восстановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.