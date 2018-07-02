EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины, За рубежом
  319  6
Все про:выступление (64) Крым (20270) Меджлис (721) ООН (2511) Клименко Юрий (33)

 РФ должна возобновить работу Меджлиса и обучение на украинском языке в оккупированном Крыму, - постпред Клименко в ООН

Делегация Украины выступила во время общих дебатов в рамках пункта 9 повестки дня 38-й сессии Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Постоянного представительства Украины при ООН и других международных организаций в Женеве.

"Украина занимает принципиальную позицию неприятия расизма, в том числе в завуалированных формах, которые находят свое воплощение в ксенофобии, нетерпимости, нарушении прав меньшинств и коренных народов. Российская агрессия, которая сопровождается нарушением прав этнических украинцев и коренного народа Крыма - крымских татар на оккупированных территориях, принесла это зло на нашу землю", - говорится в докладе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отказавшись выполнять решение по Меджлису Россия фактически признала свою вину, - Петренко

Также подчеркивается, что Украина "твердо намерена и впредь противостоять преступной политике Москвы с использованием механизмов международного права, в частности Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

"РФ должна в полной мере выполнить промежуточное предписание Международного Суда ООН о необходимости возобновления работы Меджлиса и обучения на украинском языке на территории Крыма. Призываем международное сообщество занять бескомпромиссную позицию давления на кремлевскую верхушку, которая демонстрирует пренебрежение к международному праву", - подчеркнул во время выступления постпред Юрий Клименко.

Также читайте: Рабочая группа презентовала текст изменений в Конституцию по статусу Крыма, - советник главы Меджлиса Жумадилов

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в июле ожидает разъяснений от Международного суда ООН по поводу механизма выполнения Россией приказа суда о восстановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в аннексированном Крыму.

Источник: https://censor.net.ua/n3074419
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ни фига себе заява ,росея в первую очередь КРЫМ ВЕРНУТЬ ДОЛЖНА !!!
 показать весь комментарий
 
 
Честь Имею 304c5796 - Украина борется за то что бы Крым стал демократической областью России, где соблюдаются права человека.....

Где все бы соответствовало международным стандартам....

О возврате почти не вспоминается уже....

Как то странно это.....

На месте путина я бы так и поступил бы....
 показать весь комментарий
 
 
Украина в данном случае борется за права своих граждан на оккупированных территориях.
 показать весь комментарий
 
Герхард - граждане Украины от туда уже выехали...

Остались подданные в лучшем случае или коллаборанты которые работают на оккупанта....
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, ну да. А к памятнику Шевченко и на акци протеста приходят привидения.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ должна возобновить работу Меджлиса и обучение на украинском языке в оккупированном Крыму, - постпред Клименко в ООН
 
 
 
 
 
 вверх