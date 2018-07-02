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 Политика Украины
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 Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в вопросе привлечения к ответственности лиц, виновных в катастрофе рейса MH17 "Малазийских авиалиний" в июле 2014 года над Донбассом, заявляет представитель главы государства в украинском парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Завершается следствие относительно сбитого "Боинга" MH17. Президентом Украины только что подписан законопроект о ратификации. Уже 12 июня текущего года Королевство Нидерланды ратифицировало соглашение с Украиной относительно международного правового сотрудничества относительно преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса MH17 "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года", - заявила она на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.

И.Луценко отметила, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.

"Я прошу уважаемых коллег… вынести его на ближайшее голосование для того, чтобы совместными усилиями украинская прокуратура и наши органы, Министерство юстиции активно присоединились к этому процессу, чтобы мы уже определили преступников, смогли совместными усилиями их наказать", - заявила представитель президента в Раде.

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Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи.

По информации издания, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.

Источник: https://censor.net.ua/n3074418
 
   
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А Нидерланды в курсе,что есть такое соглашение или им сюрприз будет ... Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 4718
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Текст неасилил?

"Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи. ...
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. "
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Ну если для видеосвязи надо проголосовать в зРаде то пусть конечно проголосуют Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 1811
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А это, что бы уже знал о чем вообще статья:

"24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске."
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Ему пофиг о чем вобще статья. Главное хоть как-то привязать к темнику, за который башляют.
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так оные укрсудии уже 4,5 года все расследуют януковича по видео,
никак не докажут, что он кровь на крещатике лилась настоящая, а не кампот.

так же и закопают ентот самалет сбитый.
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Не мешайте голландским родственникам погибших в сбитом кацапами "Боинге" пить на брудершафт с "витязями" 53 бригады ПВО в фан зонах руцкага мундиаля .
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То обычно деньги платил сумками депутатам. А теперь просить решил)))
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Он должен приказывать , какина рассее?
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Все равно не так!Ну вот не так, и все!А чего.?Хер его знает...вообщем шоколад,соя,и..там разная поебень..Да!У него нет рейтинга
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Та не ребяТ.
Сценарий 2010 года у вас уже не пройдет.
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А что было в 2010-м? Серьезно.

Я был несколько не тут в прямом и переносном смысле.
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Нидерланды в курсе и кацапы в курсе , что окурку пора место занимать в Гааге , за убийство невинных людей !
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Петя, со стерхами полетай или на коне поскачи. Нулевой рейтинг, как болезнь, которая называется импотенцией. Уже ничего не поможет его поднять. Давай, до свидания!
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При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.


Как понять енту билиберду??


Сильно похоже, что авторитет гаагского суда со скандалом на весь мир по поводу требования выдать рос военных преступников нидерландам будет зпаменен на .....
тадам-м-м!!!!!!!!

на никому не интересную мышиную возню в третьей стране мира - украине.

в ентой украине все так и сгинет.
а в нидерандах ентот шум бы шумел до-о-лго,
щепки бы летели на весь мир.

и учитывая, что мальдивский камандующий ничего не делает по сути против расеи,
так оно и есть.
что-то выменял для себя мальдивский взамен.
Источник: https://censor.net.ua/n3074418
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Ночью бойцы 93 й бригады заптурили Урал с фашистами.


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оператора тоже порвало. Остался только сёма пегов, но он в подземных ходах под нашими позициями заблудился.
Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 3000
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Президент Порошенко обращается к этой помойной яме? Нам нужна президентская республика, вот что я вам скажу!
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зРада, костьми ляжет, к кому он обращается?!...
там половина визжала в вое время, про "нефсётакадназначна", в случае сбитого боинга!.... Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 7353
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Порошенко бреше про свої офшори - співзасновник Центру дослідження корупції й організованої злочинності Дрю Салліван

https://antikor.com.ua/articles/245857-poroshenko_breshe_pro_svoji_ofshori__spivzasnovnik_tsentru_doslidhennja_koruptsiji_j_organizovanoji_
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ратифицируют после оглашения результатов
раньше - ссыкотно
не дай Бог и Нидерланды продались - можно встрять
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко
 
 
 
 
 
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