 Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завершается следствие относительно сбитого "Боинга" MH17. Президентом Украины только что подписан законопроект о ратификации. Уже 12 июня текущего года Королевство Нидерланды ратифицировало соглашение с Украиной относительно международного правового сотрудничества относительно преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса MH17 "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года", - заявила она на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.
И.Луценко отметила, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.
"Я прошу уважаемых коллег… вынести его на ближайшее голосование для того, чтобы совместными усилиями украинская прокуратура и наши органы, Министерство юстиции активно присоединились к этому процессу, чтобы мы уже определили преступников, смогли совместными усилиями их наказать", - заявила представитель президента в Раде.
Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи.
По информации издания, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
"Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи. ...
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. "
"24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске."
никак не докажут, что он кровь на крещатике лилась настоящая, а не кампот.
так же и закопают ентот самалет сбитый.
Сценарий 2010 года у вас уже не пройдет.
Я был несколько не тут в прямом и переносном смысле.
Как понять енту билиберду??
Сильно похоже, что авторитет гаагского суда со скандалом на весь мир по поводу требования выдать рос военных преступников нидерландам будет зпаменен на .....
тадам-м-м!!!!!!!!
на никому не интересную мышиную возню в третьей стране мира - украине.
в ентой украине все так и сгинет.
а в нидерандах ентот шум бы шумел до-о-лго,
щепки бы летели на весь мир.
и учитывая, что мальдивский камандующий ничего не делает по сути против расеи,
так оно и есть.
что-то выменял для себя мальдивский взамен.
Источник: https://censor.net.ua/n3074418
где видео?
там половина визжала в вое время, про "нефсётакадназначна", в случае сбитого боинга!....
https://antikor.com.ua/articles/245857-poroshenko_breshe_pro_svoji_ofshori__spivzasnovnik_tsentru_doslidhennja_koruptsiji_j_organizovanoji_
раньше - ссыкотно
не дай Бог и Нидерланды продались - можно встрять