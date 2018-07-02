 Порошенко просит Раду ратифицировать соглашение c Нидерландами о сотрудничестве в привлечения к ответственности виновных в катастрофе MH17, - Ирина Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Завершается следствие относительно сбитого "Боинга" MH17. Президентом Украины только что подписан законопроект о ратификации. Уже 12 июня текущего года Королевство Нидерланды ратифицировало соглашение с Украиной относительно международного правового сотрудничества относительно преступлений, связанных со сбитым самолетом рейса MH17 "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года", - заявила она на заседании согласительного совета Верховной Рады в понедельник в Киеве.
И.Луценко отметила, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник.
"Я прошу уважаемых коллег… вынести его на ближайшее голосование для того, чтобы совместными усилиями украинская прокуратура и наши органы, Министерство юстиции активно присоединились к этому процессу, чтобы мы уже определили преступников, смогли совместными усилиями их наказать", - заявила представитель президента в Раде.
Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи.
По информации издания, утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур,был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.
В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.
В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.
Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.
24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске.
"Ранее немецкое издание DW сообщило, что 12 июня парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, касающиеся преследования ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17 на Донбассе в 2014 году и предусматривающее, среди прочего, использование судами видеосвязи. ...
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок. "
"24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС, которая дислоцируется в Курске."
никак не докажут, что он кровь на крещатике лилась настоящая, а не кампот.
так же и закопают ентот самалет сбитый.
Сценарий 2010 года у вас уже не пройдет.
Я был несколько не тут в прямом и переносном смысле.
Как понять енту билиберду??
Сильно похоже, что авторитет гаагского суда со скандалом на весь мир по поводу требования выдать рос военных преступников нидерландам будет зпаменен на .....
тадам-м-м!!!!!!!!
на никому не интересную мышиную возню в третьей стране мира - украине.
в ентой украине все так и сгинет.
а в нидерандах ентот шум бы шумел до-о-лго,
щепки бы летели на весь мир.
и учитывая, что мальдивский камандующий ничего не делает по сути против расеи,
так оно и есть.
что-то выменял для себя мальдивский взамен.
Источник: https://censor.net.ua/n3074418
где видео?
там половина визжала в вое время, про "нефсётакадназначна", в случае сбитого боинга!....
https://antikor.com.ua/articles/245857-poroshenko_breshe_pro_svoji_ofshori__spivzasnovnik_tsentru_doslidhennja_koruptsiji_j_organizovanoji_
раньше - ссыкотно
не дай Бог и Нидерланды продались - можно встрять
утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге. При этом если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.
Одобрение соглашения "является важным шагом на пути к поиску истины и привлечению подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок."................................ А це вже цікаво. Кого ж тоді збираються судити......
"Некоторые говорят, будто бы у меня с Порошенко личный конфликт - якобы мы с ним поссорились и теперь я воюю с ним из-за каких-то личных обид. Это совершенно не так.
Еще когда я был губернатором Одесской области, я понял, что для него важны только деньги. Поэтому я попытался убедить его все-таки начать реформы, взывая к нему как к бизнесмену. Я убеждал его, что от этого он станет намного, намного богаче. Я говорил ему, что если побороть коррупцию и развивать страну, то капитализация его бизнеса вырастет в разы - и его бизнес будет стоить не 1-2 миллиарда долларов, а как минимум 5-10 миллиардов.
Это же прописные истины: один и тот же бизнес стоит дешево в коррумпированной стране и он же стоит гораздо дороже в успешно развивающейся стране, в которой обеспечивается верховенство права и легко вести бизнес. Именно таким образом Шеварднадзе стал при моем президентстве долларовым миллиардером. А когда президентом был сам Шеварднадзе, тот же самый его бизнес стоил пару сотен миллионов долларов.
Порошенко в ответ на это недоверчиво хмыкал, долго думал, а в итоге сказал, что все это сказки, в которые он не верит. И решил действовать как Шура Балаганов, который машинально украл у тетки в трамвае сумочку с пудреницей и 1 рублем 75 копейками и отправился в тюрьму, хотя его ждали 50 тысяч рублей.
Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну. Реформировав страну, он стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком. Вместо этого он стал грабить несчастных украинских старушек, матерей-одиночек и детей, потерявших отцов на украинско-российской войне. Мало того, что это приносит ему гораздо меньшие доходы - так он еще и потеряет все, что награбил и что имел после того, как перестанет быть президентом и отправится на нары.
Это и есть причина моего конфликта с Шурой Порошенко."