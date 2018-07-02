 С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала"
"Запуск медицинской реформы происходит фазами. С января мы начали готовить законодательные акты. С апреля можно начинать выбирать врачей, и это не заканчивается никогда. А с июля деньги уже пошли за пациентом. То есть с сегодняшнего дня медицинские учреждения начинают получать средства по принципу" за человека ", согласно декларации, которую мы подписываем с врачом, и Национальная служба здоровья уже будет им платить за нас, за медицинские услуги", - отметил Ковтонюк.
Он отметил, что спрос среди украинском превысил ожидания.
"Уже много украинцев выбрали себе семейного врача - больше, чем мы думали. По состоянию на утро 2 июля цифра была 10 млн 900 тыс человек. Думаю, что сейчас уже есть 11 млн. Ежедневно порядка 200 тыс. человек выбирают врача в Украине. Это большая цифра. Мы рассчитывали на 2 млн человек за первые полгода ", - рассказывает заместитель главы Минздрава.
Он уверяет: "Подписать декларацию с врачом - проще раз в пять, чем получить субсидию".
рыжий, честный, влюбленный Горький Лук.
От ты гонишь! От этой медицины уже рвет всех, особенно граждан Украины!!! Причем рвет в прямом смысле слова.
Давно всем известно единственный способ заставить медицину работать - страховать человека!
Почему страховки на авто работают? Почему по такому же принципу не застраховать человека?
Она не принимает такие решения единолично.
Клініка Health&Happy на Саксаганського, 2011 рік. Страхова компанія "Аска".
При цьому травматолог і ЛОР у тій клініці - високі фахівці.
Опять кровати переставляют. Когда нужно палками гнать, в том числе и этого зам министра.
Отечественная психиатрия бессильна?
( я багатьом не вірю... - батько на тому тижні звернувся, за день до свят (вихідних)....- сказав , що сенсу ходити туди немає....- лікаря фахівця ні одного , в одному кабінеті студенти практиканти ..., порадили "натиратись" ...- йому вірю), от такі от реХформи ...
....як там у єВреїв - а щоб вас та всіх ваших так лічили по-реХформатовськи ( знаю що ні , такого не буде , і все ж)