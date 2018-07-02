 С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире "5 канала"

"Запуск медицинской реформы происходит фазами. С января мы начали готовить законодательные акты. С апреля можно начинать выбирать врачей, и это не заканчивается никогда. А с июля деньги уже пошли за пациентом. То есть с сегодняшнего дня медицинские учреждения начинают получать средства по принципу" за человека ", согласно декларации, которую мы подписываем с врачом, и Национальная служба здоровья уже будет им платить за нас, за медицинские услуги", - отметил Ковтонюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк

Он отметил, что спрос среди украинском превысил ожидания.

"Уже много украинцев выбрали себе семейного врача - больше, чем мы думали. По состоянию на утро 2 июля цифра была 10 млн 900 тыс человек. Думаю, что сейчас уже есть 11 млн. Ежедневно порядка 200 тыс. человек выбирают врача в Украине. Это большая цифра. Мы рассчитывали на 2 млн человек за первые полгода ", - рассказывает заместитель главы Минздрава.

Он уверяет: "Подписать декларацию с врачом - проще раз в пять, чем получить субсидию".

Также читайте: Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун