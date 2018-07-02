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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1622) семья (192) врачи (584) Ковтонюк (25)

 С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк

Заместитель главы Минздрава рассказал о главных достижениях медицинской реформы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в эфире  "5 канала" 

"Запуск медицинской реформы происходит фазами. С января мы начали готовить законодательные акты. С апреля можно начинать выбирать врачей, и это не заканчивается никогда. А с июля деньги уже пошли за пациентом. То есть с сегодняшнего дня медицинские учреждения начинают получать средства по принципу" за человека ", согласно декларации, которую мы подписываем с врачом, и Национальная служба здоровья уже будет им платить за нас, за медицинские услуги", - отметил Ковтонюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждения "первички" сами будут определять зарплату врачей, - Ковтонюк

Он отметил, что спрос среди украинском превысил ожидания.

"Уже много украинцев выбрали себе семейного врача - больше, чем мы думали. По состоянию на утро 2 июля цифра была 10 млн 900 тыс человек. Думаю, что сейчас уже есть 11 млн. Ежедневно порядка 200 тыс. человек выбирают врача в Украине. Это большая цифра. Мы рассчитывали на 2 млн человек за первые полгода ", - рассказывает заместитель главы Минздрава.

Он уверяет: "Подписать декларацию с врачом - проще раз в пять, чем получить субсидию".

Также читайте: Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3074417
 
 
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В смысле за труп,что-ли ,типа,как за скальпы в Штатах раньше ???
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Ну с дорогами закончили, преступим к медицине.
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с дорогами еще не закончили...но медицина-совсем другой министр.шо общего,кроме зрады? С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 2305
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По дорогам нашим не ездишь, больницы в твоем городе не пытались закрыть, а так усё по плану.
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В медицини немає міністра, там давно протермінована імпортна мразота!
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И рыжий, честный, влюбленный Горький Лук.
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Готов не ходить в больницу целый год! Можно мне 700грн наличкой в кассе выдать? Лучше я эти деньги заплачу взяткой врачу которому доверяю, вот он доволен будет!
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Сьогодні День народження у Народної героїні неймовірної Яни Зінкевич, яка у 19 років створила і очолила медичний батальйон "Госпітальєри" при ДУК ПС. Щирі вітання і побажання міцного здоров'я, щастя, добра і радісних подій!
С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 3257
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чот я очкую славик(С), делать ничего не надо, а бабки идут)))
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аха = в смысле вы ещё здоровы - мы идем к вам С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 8364
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заметил, на теме медицины у кацапов триколоры рвёт на британский флаг.
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С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 2324

От ты гонишь! От этой медицины уже рвет всех, особенно граждан Украины!!! Причем рвет в прямом смысле слова.
Давно всем известно единственный способ заставить медицину работать - страховать человека!
Почему страховки на авто работают? Почему по такому же принципу не застраховать человека?
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аха - и часто платят банкроты страховые компашки С сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 1224
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Если страховая банкрот то платит МТСБУ.
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при чем пани супрун прекрастно это знает и понимает, но у нас же особенный путь!, всех измороить
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Она то знает но делает то что ей разрешили кидалы винницкие!
Она не принимает такие решения единолично.
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Не факт що через страхову ви потрапите до тямущого лікаря. Якось звернувся з підозрою на міжреберну невралгію, невролога на місці не було, "попав" на "кардіолога" (беру в лапки не просто так). Заради стрижки бабла зі страхової змусила зробити кардіограму, потім крутити педалі, потім наговорила купу "страшилок", виписала ліки, які категорично протипоказані водіям і направила на доплер-дослідження. І лише на "доплері" молода лікарка чесно сказала "у вас міжреберна невралгія. Купіть меновазін і тікайте від тієї "фахівчині". А ліки подаруйте якійсь бабусьці.
Клініка Health&Happy на Саксаганського, 2011 рік. Страхова компанія "Аска".

При цьому травматолог і ЛОР у тій клініці - високі фахівці.
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а на чем откаты иметь . и ни за что не отвечать - умер.., ну умер ...., все мы типа смертны...
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Такая же имитация бурной деятельности с КПД зиро, как и большинство из 146 соевых перемог.
Опять кровати переставляют. Когда нужно палками гнать, в том числе и этого зам министра.
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стыцько, а тебя в Америку на реабилитацию командировали?
Отечественная психиатрия бессильна?
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Рехформа медицины хорошо деньги идут за пациентом и что от этого пациенту. Я так понял пациент пришел к своему доктору деньги перешли к доктору а пациент пошел ну знаете куда Від сьогодні медустанови почнуть отримувати гроші за принципом "за людину", - заступник міністра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 214
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зверніться завтра в наше ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ МІСЬК. ПОЛІКЛІНІКИ №2, що по вул. Комарова 2 - в Чернівцях....., і зрозумієте які "рЕхформи " йдуть , а що ще чекає попереду - особливо через 2 роки ( коли запрацює рЕхформа - зі слів гРосі) ...
( я багатьом не вірю... - батько на тому тижні звернувся, за день до свят (вихідних)....- сказав , що сенсу ходити туди немає....- лікаря фахівця ні одного , в одному кабінеті студенти практиканти ..., порадили "натиратись" Від сьогодні медустанови почнуть отримувати гроші за принципом "за людину", - заступник міністра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 7453 ...- йому вірю), от такі от реХформи ...

....як там у єВреїв - а щоб вас та всіх ваших так лічили по-реХформатовськи ( знаю що ні , такого не буде , і все ж)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС сегодняшнего дня медучреждения начнут получать деньги по принципу "за человека", - замминистра Ковтонюк
 
 
 
 
 
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