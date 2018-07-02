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Все про:Газ (8860) газопровод (644) Газпром (2799) Польша (4402)

 После запуска газопровода Baltic Pipe в 2022 году Польша сможет отказаться от российского газа, - уполномоченный правительства Наимский

После 2022 года Польша планирует ввести в действие газопровод Baltic Pipe из Норвегии и тогда уже ей не понадобятся долгосрочные контракты с Россией о поставке топлива.

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После 2022 года Польше не понадобятся долгосрочные контракты с Россией", - заявил Наимский.

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По его словам, топливо в страну будет поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии и через LNG терминал в Свиноуйсьце.

Решение Стокгольмского арбитража, который признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать от "Газпрома" снижения цены по так называемому Ямальскому долгосрочному контракту представитель правительства назвал "полезным".

"Этот приговор является полезным, признает обоснованность основных элементов жалобы PGNiG (против "Газпрома". - Ред.). Ждем дальнейшего развития событий", - сказал Наимский.

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Он также обратил внимание на документ Высшей контрольной палаты (NIK) Польши с 2013 года относительно проверки заключения газовых договоров между Польшей и Россией в течение 2006-2011 годов, с которого снят гриф "секретно". Уполномоченный отметил, что тогдашнее руководство страны, в частности экс-премьер-министр Дональд Туск и бывший вице-премьер Вальдемар Павляк, несут "политическую" ответственность за неудачные с точки зрения Польши переговоры с Россией в течение 2008-2010 годов о заключении нового контракта на газ. По их результатам, как подчеркнул Наимский, Польша фактически утратила контроль над собственной газотранспортной системой, в результате чего в течение 2010-2017 годов недополучила за транзит российского газа 1,5 млрд злотых (около $400 млн).

Напомним, Арбитражный суд в Стокгольме в частичном решении признал за польской нефтегазовой компанией PGNiG право требовать у российского "Газпрома" снижения цены на газ.

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Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3074416
 
 
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Цинизм зашкаливает: Россия предлагает перенести посещение украинских политзаключенных на август-сентябрь
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Вот, вот пример страны которая беспокоится об энергетической независимости и адекватно реагирует на СП-2.
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ну они же не теряют миллиарды долларов за тразит при построке СП
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Через Польщу проходить транзитом по газопроводу Ямал-Європа 30млрд м3 на рік до Німеччини. Збільшення дублюючих потужностей полюбе потенційно загрожує скороченням на існуючих маршрутах прокачки з раши. Доречі до 2014-го Газпром вів переговори про побудову розширення труби через Польщу, але потім поляки проявили себе "русафобами", які допомагали реверсними поставками в Україну, а також створили "антирасійскій" ЗПГ-термінал й кремльгаз передумав.
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Немцы никогда не были дураками, они и выиграют больше всех. Они получат газ по наименьшей цене. Потому что не будет транзитных платежей. А перепродадут уже дороже. А как известно за 3 процента дополнительной прибыли капиталист маму родную продаст, не говоря уже о унтерменьшах на востоке. Да да с 40-х годов ничего не поменялось. Они относятся я говорю о немцах ко всем на востоке как и прежде. Кстати британцы готовы радостно поставлять оборудование для прокладки газа. Фирма в которой я работаю, занимается сервисом перекачивающих компрессоров, у нас заказов на два года. Меня на работу взяли потому, что я свободно говорю на русском. У нас русскоговорящих уже человек 30 работает.
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Значит Ленин был прав насчёт жадности Запада. Они действительно готовы продать даже верёвку, на которой их и повесят.
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Президент задумчиво достал из стола револьвер и начал его вертеть. "Кажется, я должен сначала испытать его на своей собаке" подумал президент, вспоминая опыт своего духовного учителя. Он позвали Кони. Собака подбежала, помахивая хвостом. Президент неуклюже пальнул псу в голову, но промазал и разнес глобус, стоявший на его письменном столе. Пес в ужасе с лаем убежал. Президент подбежал к глобусу, осматривая разрушения. Пуля попала в самое сердце России - Москву. "Это знак" подумал президент и засунул пистолет себе в рот. Тут вдруг зазвонил телефон. Президент поперхнулся пистолетом и судорожно схватил трубку. Ему уже давно никто не звонил и он подумал вдруг на секунду, что вот оно спасение! Но звонил ему Айфоша. В своей обычной придурковатой манере он начал уныло вещать о крахе экономики и развале таможенного союза. "Да пошел ты..." злобно прошипел президент, швырнув трубку и вновь начал искать пистолет, чтобы продолжить. Пистолет валялся на полу. Президент нагнулся, чтобы поднять его и сильно ударился затылком об стол. Ругаясь на чем свет стоит, президент пошел за льдом к морозилке.

Сидя за столом, президент пытался одновременно делать несколько дел. Одной рукой он держал кусок льда на голове, во второй был намертво зажат пистолет и одновремнно президент пытался этой же рукой писать "Крымнаш" пятьсот раз. Он делал это каждый день по совету своего психолога. Написав "Крымнаш" 70 раз президент вздохнул, положил лед на стол, сунул пистолет в рот и выстрелил.
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Є у депутата від БПП Павелка,який займає посаду президента ФФУ, дружина і ця дружина відпочиваючи в одному з західних готелів, так горлала за перемогу рашистів,що на неї жалілися інші відвідувачі.Так і написала про це у своєму ФБ.БПП розсадник пиздоти.
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Добыча в Норвегии падает, и если в Польше прибудет то где-то убудет. А в целом потребление газа в ЕС только растет.
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Ташовикажете, в Норвегії:
Gas production rose in 2017. Total sales of gas amounted to 124.2 billion Sm³ (122.0 billion Sm³ 40 megajoules of gas), and this is about 6.5 per cent higher than in 2016. This is due, in part, to consistently high demand for gas from Europe.

После запуска газопровода Baltic Pipe в 2022 году Польша сможет отказаться от российского газа, - уполномоченный правительства Наимский - Цензор.НЕТ 8773

В Європі+Туреччині та постсовку так росте споживання газу аж гай шумить, от за останні 11 років ряди з огляду БіПі:
Total Europe: 550.7""563.1""527.9""567.7""523.3""512.3""506.2""458.9""475.8""505.6""531.7

Total CIS: 609.9""605.4""551.8""588.7""606.2""600.5""583.1""582.7""568.4""572.9""574.6
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Хорошего мало - минус транзит газа для Польши, а это почти десять лярдов кубов...
Все, с норвежцами в разведку не идем! После запуска газопровода Baltic Pipe в 2022 году Польша сможет отказаться от российского газа, - уполномоченный правительства Наимский - Цензор.НЕТ 1207
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2022 году Польша сможет отказаться от российского газа -сможет то сможет а захочет
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2014 godu marte kacapi iz GAZPROM snizili cenu s 480$ do 370$ Litve, a 2014 godu oktabre otkrili Klaipedas LNG.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле запуска газопровода Baltic Pipe в 2022 году Польша сможет отказаться от российского газа, - уполномоченный правительства Наимский
 
 
 
 
 
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