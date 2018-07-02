 После запуска газопровода Baltic Pipe в 2022 году Польша сможет отказаться от российского газа, - уполномоченный правительства Наимский

Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После 2022 года Польше не понадобятся долгосрочные контракты с Россией", - заявил Наимский.

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По его словам, топливо в страну будет поступать по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии и через LNG терминал в Свиноуйсьце.

Решение Стокгольмского арбитража, который признал право польской нефтегазовой компании PGNiG требовать от "Газпрома" снижения цены по так называемому Ямальскому долгосрочному контракту представитель правительства назвал "полезным".

"Этот приговор является полезным, признает обоснованность основных элементов жалобы PGNiG (против "Газпрома". - Ред.). Ждем дальнейшего развития событий", - сказал Наимский.

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Он также обратил внимание на документ Высшей контрольной палаты (NIK) Польши с 2013 года относительно проверки заключения газовых договоров между Польшей и Россией в течение 2006-2011 годов, с которого снят гриф "секретно". Уполномоченный отметил, что тогдашнее руководство страны, в частности экс-премьер-министр Дональд Туск и бывший вице-премьер Вальдемар Павляк, несут "политическую" ответственность за неудачные с точки зрения Польши переговоры с Россией в течение 2008-2010 годов о заключении нового контракта на газ. По их результатам, как подчеркнул Наимский, Польша фактически утратила контроль над собственной газотранспортной системой, в результате чего в течение 2010-2017 годов недополучила за транзит российского газа 1,5 млрд злотых (около $400 млн).

Напомним, Арбитражный суд в Стокгольме в частичном решении признал за польской нефтегазовой компанией PGNiG право требовать у российского "Газпрома" снижения цены на газ.

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Ямальский контракт, подписанный компанией PGNiG и "Газпромом" в 1996 году, предусматривает ежегодные поставки газы в объеме, равном примерно 10 млрд кубометров. При этом не менее 8,7 млрд кубометров из них компания должна принимать в соответствии со схемой "бери или плати". Срок действия договора истекает в 2022 году.