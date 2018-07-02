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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2336) Нафтогаз (2519) облгазы (37) Фирташ (968) Чорновол Татьяна (466) Сытник (552)

 НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционноем бюро Украины начало расследование хищения облгазами олигарха Дмитрия Фирташа газа государственной компании "НАК Нафтогаз Украины.

Об этом на странице в Facebook написала депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сытник против Фирташа. Спасибо НАБУ и Артему Сытнику, что оперативно отреагировали на мое обращение и начали расследование относительно кражи газа у государственной НАК Нафтогаз Украины облгазами Фирташа-Бойко, которые только с начала этого года нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд. грн", - написала она.

Нардеп также обнародовала ответ НАБУ на свой запрос.

"В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассмотрено Ваше обращение от 12.06.2018 № 121820/06-02 по завладению средствами субвенций из государственного бюджета, направленных на возмещение льгот и жилищных субсидий населению для оплаты природного газа. Сообщаем, что по фактам, изложенным в Вашем обращении, внесены сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований по № 52018000000000602 от 22.06.2018 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в документе.

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НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол 01
НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074415
 
 
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Mikheil Saakashvili15 ч · Некоторые говорят, будто бы у меня с Порошенко личный конфликт - якобы мы с ним поссорились и теперь я воюю с ним из-за каких-то личных обид. Это совершенно не так.Еще когда я был губернатором Одесской области, я понял, что для него важны только деньги. Поэтому я попытался убедить его все-таки начать реформы, взывая к нему как к бизнесмену. Я убеждал его, что от этого он станет намного, намного богаче. Я говорил ему, что если побороть коррупцию и развивать страну, то капитализация его бизнеса вырастет в разы - и его бизнес будет стоить не 1-2 миллиарда долларов, а как минимум 5-10 миллиардов.Это же прописные истины: один и тот же бизнес стоит дешево в коррумпированной стране и он же стоит гораздо дороже в успешно развивающейся стране, в которой обеспечивается верховенство права и легко вести бизнес. Именно таким образом Шеварднадзе стал при моем президентстве долларовым миллиардером. А когда президентом был сам Шеварднадзе, тот же самый его бизнес стоил пару сотен миллионов долларов.Порошенко в ответ на это недоверчиво хмыкал, долго думал, а в итоге сказал, что все это сказки, в которые он не верит. И решил действовать как Шура Балаганов, который машинально украл у тетки в трамвае сумочку с пудреницей и 1 рублем 75 копейками и отправился в тюрьму, хотя его ждали 50 тысяч рублей.Для меня невозможно понять, как можно так бездарно просрать такой шанс сделать намного, намного богаче свою страну. Реформировав страну, он стал бы национальным героем, автоматически став при этом фантастически богатым человеком. Вместо этого он стал грабить несчастных украинских старушек, матерей-одиночек и детей, потерявших отцов на украинско-российской войне. Мало того, что это приносит ему гораздо меньшие доходы - так он еще и потеряет все, что награбил и что имел после того, как перестанет быть президентом и отправится на нары.Это и есть причина моего конфликта с Шурой Порошенко.
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А НАБУ в курсе,что Фирташ парень хороший и половину пэте отдаёт ???
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Колхоз "Марна праця" начинает битву за урожай
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воровал 4 года - своровал 17 млрд....
Совпало то как с приходом Порошенко.....
Просто совпадение, а не то что вы подумали наверное шатуны и зрадофилы... НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол - Цензор.НЕТ 3317
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«Сейчас контрабанду крышует СБУ, что не совсем устраивает главу МВД Арсения Авакова и некоторых других представителей Кабмина. Они хотят получить доступ к этим деньгам, а это ни много, ни мало - 6 млрд.$НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол - Цензор.НЕТ 2435 в год» - пояснил экономист В.Скаршевский
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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