 НАБУ начало расследовать кражу газа у Нафтогаза облгазами Фирташа, - Чорновол. ДОКУМЕНТ

Об этом на странице в Facebook написала депутат от "Народного фронта" Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сытник против Фирташа. Спасибо НАБУ и Артему Сытнику, что оперативно отреагировали на мое обращение и начали расследование относительно кражи газа у государственной НАК Нафтогаз Украины облгазами Фирташа-Бойко, которые только с начала этого года нанесли государству 4 млрд. грн. убытков, а за последние два года 17 млрд. грн", - написала она.

Нардеп также обнародовала ответ НАБУ на свой запрос.

"В Национальном антикоррупционном бюро Украины рассмотрено Ваше обращение от 12.06.2018 № 121820/06-02 по завладению средствами субвенций из государственного бюджета, направленных на возмещение льгот и жилищных субсидий населению для оплаты природного газа. Сообщаем, что по фактам, изложенным в Вашем обращении, внесены сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований по № 52018000000000602 от 22.06.2018 по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в документе.

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