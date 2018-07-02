 Для объединенных теробщин, которые создадут службы перевозок людей на колясках, государство закупит 30 специальных автобусов, - Рева

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины, рассказывая об изменениях в системе социальных услуг для людей с инвалидностью, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Некоторыми громадами создается служба перевозок людей на колясках, и сейчас проходит соответствующий конкурс - тридцать таких автобусов будет закуплено и передано таким территориальным общинам", - заявил Андрей Рева.

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Он также рассказал о применении принципа "Деньги ходят за человеком" к обеспечению людей с инвалидностью автомобилями, который предоставит людям возможность выбирать продукт по собственному желанию в соответствии с индивидуальными потребностями.

"Если раньше автомобили навязывались людям, то сегодня мы работаем над разработкой механизма когда те, кто нуждается в автомобиле, будут получать деньги на его приобретение по своему выбору, по тому же принципу, по которому происходит процесс обеспечения жильем", - пояснил министр.

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Чиновник конкретизировал, что дальше пройдет процесс определения категорий, которые находятся в очереди на обеспечение автомобилями, и, уже после того начнется сам процесс обеспечения.

"По моему мнению, нужно установить приоритетность обеспечения в соответствии с категориями, и, в первую очередь, должны быть обеспечены автомобилем люди с инвалидностью, которые работают. Ведь им приходится добираться на работу в переполненном общественном транспорте, что может быть не просто неудобно, но и сделать поездку невозможной", - заявил Андрей Рева.