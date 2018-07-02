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 Политика Украины, Общество
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Все про:инвалиды (265) Министерство социальной политики (566) Рева Андрей (378) территориальная община (64) инклюзия (8) ОТГ (11)

 Для объединенных теробщин, которые создадут службы перевозок людей на колясках, государство закупит 30 специальных автобусов, - Рева

Несколько объединенных теробщин создают службу перевозок людей на колясках - продолжается соответствующий конкурс.

Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Украины, рассказывая об изменениях в системе социальных услуг для людей с инвалидностью, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

"Некоторыми громадами создается служба перевозок людей на колясках, и сейчас проходит соответствующий конкурс - тридцать таких автобусов будет закуплено и передано таким территориальным общинам", - заявил Андрей Рева.

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Он также рассказал о применении принципа "Деньги ходят за человеком" к обеспечению людей с инвалидностью автомобилями, который предоставит людям возможность выбирать продукт по собственному желанию в соответствии с индивидуальными потребностями.

"Если раньше автомобили навязывались людям, то сегодня мы работаем над разработкой механизма когда те, кто нуждается в автомобиле, будут получать деньги на его приобретение по своему выбору, по тому же принципу, по которому происходит процесс обеспечения жильем", - пояснил министр.

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Чиновник конкретизировал, что дальше пройдет процесс определения категорий, которые находятся в очереди на обеспечение автомобилями, и, уже после того начнется сам процесс обеспечения.

"По моему мнению, нужно установить приоритетность обеспечения в соответствии с категориями, и, в первую очередь, должны быть обеспечены автомобилем люди с инвалидностью, которые работают. Ведь им приходится добираться на работу в переполненном общественном транспорте, что может быть не просто неудобно, но и сделать поездку невозможной", - заявил Андрей Рева.

Источник: https://censor.net.ua/n3074414
 
 
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А если так: "закупит 30 специальных автобусов БОГДАН" поверите ?
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Яукр - ну это по его морде-лица видно....

Вот разве не видно по его лицу, что это проходимец?
Я не о том симпатичное оно или нет - это природа предупреждает.... "Осторожно перед вами - вор и подлец"...
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а сколько их всего этих теробщин? Так даже колхозы не называли.
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Закупите лучше 30 специальных самолетов, которые смогут вовремя прилетать и улетать.
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Та шоб у вас, дегенератов ноги отсохли и вы, рахиты, за минималку на тех автобусах ездили
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Да-да ,нет сомнений,что каждый такой автобус будет стоить,как космическая станция ... Для объединенных теробщин, которые создадут службы перевозок людей на колясках, государство закупит 30 специальных автобусов, - Рева - Цензор.НЕТ 5236
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Сейчас штатные зрадо*бы дружно выступят - "Запретить надо. При яныке не было, и ничего. Как-то жили".
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А ще Рева сьогодні сказав, що середня зарплата по Україні повинна бути 15 тис грн.
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и да, сейчас включат режим "девочка с тазиком пельменей":
"...........вытягивает руки, ощупывает тазик с пельменями, и говорит: - Представляю, сколько вы себе наху@рили!..." (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля объединенных теробщин, которые создадут службы перевозок людей на колясках, государство закупит 30 специальных автобусов, - Рева
 
 
 
 
 
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