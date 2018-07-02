 Генштаб выдал приказ о "четкой регламентации" выполнения в ВСУ закона о декоммунизации. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке главы Генштаба Виктора Муженко.
В сообщении отмечается: "Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".
Это подтверждение правильности нашего курса.
О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии.
1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют.
2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.
3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения.
4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.
5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.
Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор".
Может, это потому что им про скрепы, духовность и особый путь никто не рассказывал?".
КРЫМский бандеро
Интересное видео....
Двач @ru2ch 10 ч.10 часов назад
Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу.
Видимо, в качестве чаевых.
видео
https://twitter.com/i/status/1013706761394585600