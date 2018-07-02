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 Генштаб выдал приказ о "четкой регламентации" выполнения в ВСУ закона о декоммунизации. ДОКУМЕНТ

Руководитель Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко подписал указ, регламентирующий выполнение в украинской армии закона о декоммунизации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке главы Генштаба Виктора Муженко. 

В сообщении отмечается: "Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин присвоил трем танковым полкам российской армии имена украинских городов - Львова, Житомира и Нежина

Это подтверждение правильности нашего курса.

О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии.

1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют.

2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.

3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения.

4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.

5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.

Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор".

Генштаб выдал приказ о четкой регламентации выполнения в ВСУ закона о декоммунизации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074413
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Не, ну это щас конечно самое главное в армии.
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Сначала декоммунизировать зажравшихся штабистов и генералов, которые с Киева ни разу не выезжали.
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A.Knyazeva:"Но у братвы есть проблема. Когда в 2014 перекачка остановилась, то в трубе осталась старая солярка Евро-2, которую уже никто не закупает. У нас это дерьмо тоже было запрещен. Мы закупали Е-4. Европа такое дерьмо тоже брать не будет. Спрашивается, куда девать старую солярку из трубы? Петя с Медведчуком придумывают схему: Полторак выкупает всё это дерьмо под Иловайский и другие котлы. Все идет в армию на старую советскую технику. И Полторак рапортует, что он сэкономил для армии 170 млн грн на поставках горючего. Для этого им пришлось подключить Гройсмана в схему, которому пришлось специально для Полторака вносить изменения в Закон, разрешая закупку Е-2. Всю схему «Труба и Полторак» идеально описали Наші Гроші.
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P.S. Закончу выпуск воспоминаниями жителя Севастополя: "Помните Чемпионат Европы по футболу в 2012 году в Украине? Что-то я не вспомню историй про украинок, массово преследующих иностранцев в безудержном желании отдаться импортным любителям футбола.

Может, это потому что им про скрепы, духовность и особый путь никто не рассказывал?".

КРЫМский бандеро
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молодой рабочий - в тему.....

Интересное видео.... Генштаб выдал приказ о "четкой регламентации" выполнения в ВСУ закона о декоммунизации - Цензор.НЕТ 3396

Двач‏ @ru2ch 10 ч.10 часов назад
Минувшей ночью хуаны оставили на столе одного из пабов наташу.
Видимо, в качестве чаевых.

видео
https://twitter.com/i/status/1013706761394585600



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Украинки давно в европе мужиков охмыряют, да и в россии их плным полно
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Спершу треба старих совкових п'яниць хенералів вигнати з ВСУ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГенштаб выдал приказ о "четкой регламентации" выполнения в ВСУ закона о декоммунизации. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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