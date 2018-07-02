 Генштаб выдал приказ о "четкой регламентации" выполнения в ВСУ закона о декоммунизации. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке главы Генштаба Виктора Муженко.

В сообщении отмечается: "Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления исполнения Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете их символики".

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Это подтверждение правильности нашего курса.

О присвоении так называемых почетных наименований частям российской армии.

1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют.

2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.

3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения.

4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.

5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.

Для Вооруженных Сил Украины осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из нас сделал свой выбор".