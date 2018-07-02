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Все про:Google (53) Керченский пролив (204) карта (93) Керченский мост (99)

 Представительство Google в России заявило, что работает над исправлением "некорректного обозначения" Крымского моста на своих картах на украинском языке

Компания Google заявила, что их команда работает над исправлением "некорректного обозначения" незаконного построенного Крымского моста в своих картах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Google Россия в Twitter.

Также читайте: Крымский мост на картах Google подписали на украинском языке. СКРИНШОТ

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением",- говорится в сообщении Google Россия.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание СМИ, что Крымский мост, соединяющий Таманский полуостров РФ через Керченский пролив с оккупированным Россей Крымом подписан на украинском языке согласно границы между государствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Bloomberg удалило карту c "неукраинским" Крымом. ФОТО

Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.

В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут "может пересекать границы нескольких государств".

Представительство Google в России заявило, что работает над исправлением некорректного обозначения Крымского моста на своих картах на украинском языке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3074412
 
 
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Гугл в России пусть работает над обозначением территории России,
а Крым - это работа Гугла в Украине
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До того що в росії цей міст буде російським. В Європі українським.
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Тоді до ГУГЛа буде багато судових справ.
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Перемога длилась не долго, Гугл зрадили.
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А может и нет моста, просто мираж
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Агась, жора. Мост такой же мираж,как твойо хуйло. Рухнут одновременно. Хотя нет. Мостом мы еще попользуемся, а плешивого забирай себе. Дарим безвозмездно. На выбор, бо их много.
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Google лижет жопу рашке. Они не хотят, чтобы всё обернулось как в Китае - выдворением, поэтому дело дошло даже до того, что им пришлось пойти на требования кремля посадить их людей в модерацию youtube и отдать под растерзание ольгинскими ботами, работают cкоординировано (всё видео на русском языке и политические видео касающиеся интересов россии - под влиянием накруток дизлайков ботами, накруток комментариев и вывод в топ нужных видео, а ненужные общими усилиями с модераторами youtube не попадут в топ ни за что).
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посадить их людей в модерацию русского сектора youtube*
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Главной целью кремлёвского окурка, является расчленение и уничтожение Украины как государства. Это понятная и очевидная задокументированная стратегия. Безусловно, азовское направление - Мариуполь, Бердянск и так далее - со стратегической точки зрения интересует Россию: чтобы пробить сухопутный коридор в Крым и создать условия для дальнейшего блокирования Украины, учитывая действия российской пограничной службы в отношении наших судов и возведенный мост через Керченский пролив, который уже создает для нас проблемы

Одновременно с задержанием кораблей, российские войска также создают задел для эскалации ситуации в будущем. Понятно, что планы связаны как раз с тем, чтобы использовать это направление для расширения дальнейшей агрессии в отношении Украины.
Для этого, как известно, в Азовском море есть российская флотилия. Туда направили корабли среднего класса !
Агрессор не дремлет , к сожалению !!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПредставительство Google в России заявило, что работает над исправлением "некорректного обозначения" Крымского моста на своих картах на украинском языке
 
 
 
 
 
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