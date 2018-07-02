 Представительство Google в России заявило, что работает над исправлением "некорректного обозначения" Крымского моста на своих картах на украинском языке

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Google Россия в Twitter.
"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением",- говорится в сообщении Google Россия.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание СМИ, что Крымский мост, соединяющий Таманский полуостров РФ через Керченский пролив с оккупированным Россей Крымом подписан на украинском языке согласно границы между государствами.
Это не первый казус карт Google с Крымским мостом. Так, мост появился в сервисе лишь спустя сутки после официального открытия 16 мая. Тем не менее через него нельзя было проложить маршрут для поездки на автомобиле.
В настоящий момент при попытке проложить дорогу от Керчи в Тамань через Крымский мост Google Maps предупреждают, что маршрут "может пересекать границы нескольких государств".
а Крым - это работа Гугла в Украине
Одновременно с задержанием кораблей, российские войска также создают задел для эскалации ситуации в будущем. Понятно, что планы связаны как раз с тем, чтобы использовать это направление для расширения дальнейшей агрессии в отношении Украины.
Для этого, как известно, в Азовском море есть российская флотилия. Туда направили корабли среднего класса !
Агрессор не дремлет , к сожалению !!