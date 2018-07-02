 Саммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" развитию сотрудничества с Евросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Она напомнила, что во время прошлогоднего, 19-го саммита Украина-ЕС, президент Украины очертил четыре важных направления углубленной интеграции Украины. В частности, это интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС.

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"Мы разработали предложения относительно того, каким образом Украина могла бы, из-за выполнения обязательств Соглашения об ассоциации, рассматриваться как страна, которая является частью энергетического рынка ЕС. Сейчас формируется цифровой рынок Европейского Союза. Мы также считаем, что между ЕС и Украиной необходимо согласовать четкую конкретизированную дорожную карту с учетом того, как изменилось законодательство Европейского Союза в цифровой области с тех пор, когда закончились переговоры по Соглашению об ассоциации. Соответственно, на основе этих новых подходов Европейского Союза должны также максимально интегрировать Украину к процессам в цифровой области. В этом есть взаимный интерес как Украины, так и ЕС. И так же хотим выйти де-факто на восприятие Украины в формате 28+1 на цифровом рынке ЕС, который сейчас формируется", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Она также рассказала о третьем приоритетном направлении, на котором сейчас сосредоточена дискуссия с Европейским Союзом - таможенная сфера. По словам вице-премьер-министра, Украина рассчитывает на то, чтобы с уступками в этой области получить дополнительные возможности для упрощения таможенных процедур транзита, в частности, со стороны Украины в ЕС.

Украина сделала достаточно много для того, чтобы синхронизировать процедуры технического регулирования в отношении промышленных товаров. Это дает возможность открыть путь к подписанию Соглашения АССА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров). Заключение Соглашения покажет соответствие европейским стандартам украинских промышленных товаров, что облегчит работу многим компаниям и предоставит им дополнительные возможности для развития.

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В сфере юстиции, свободы и безопасности, после уже полученного безвизового режима, есть дополнительные взаимовыгодные возможности для углубления сотрудничества с различными европейскими структурами, в частности, эффективного интегрированного управления границами и защищенности границ стран Шенгенской зоны.

"Мы надеемся, что Саммит даст "политическое благословение" дальнейшей разработке этих направлений органами ассоциации, - Комитетом ассоциации и Советом ассоциации, которые являются органами, обеспечивающими выполнение Соглашения. Мы также рассчитываем на то, что и парламент будет поддерживать нас на этом пути, потому что чисто исполнительными решениями имплементировать Соглашение об ассоциации просто невозможно", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"На Саммите речь пойдет о том, как максимально мы могли бы, выполняя все амбициозные задачи, которые заложены в Соглашении об ассоциации с ЕС, ожидать и от Европейского Союза большей вовлеченности в совместной работе над выполнением Соглашения", - отметила вице-премьер министр.

Отметим, что Европейский Союз обнародовал повестку дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне, который состоится 9 июля в Брюсселе, согласно которому основными темами будут приоритеты и выполнение Соглашения об ассоциации и ее Зоны свободной торговли; выполнения минских соглашений; незаконная аннексия Крыма и Севастополя; региональные вопросы. Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года.

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План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25 октября 2017 года №1106, и является наиболее объемным и комплексным документом за всю историю нормотворческой деятельности Кабинета министров. Он содержит около двух тысяч детализированных мероприятий с четко очерченными временными рамками для надлежащей и своевременной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.