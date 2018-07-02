EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  374  11
Все про:саммит (683) Евросоюз (11966) Климпуш-Цинцадзе (255)

 Саммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" развитию сотрудничества с Евросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе

Кроме важных приоритетов политической поддержки странами ЕС по противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, весомой частью повестки дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне станет выполнение Соглашения об ассоциации и Зоне свободной торговли.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, отвечая на вопросы журналистов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Она напомнила, что во время прошлогоднего, 19-го саммита Украина-ЕС, президент Украины очертил четыре важных направления углубленной интеграции Украины. В частности, это интеграция в энергетический и цифровой рынки ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит Украина-ЕС пройдет 9 июля, - Мингарелли

"Мы разработали предложения относительно того, каким образом Украина могла бы, из-за выполнения обязательств Соглашения об ассоциации, рассматриваться как страна, которая является частью энергетического рынка ЕС. Сейчас формируется цифровой рынок Европейского Союза. Мы также считаем, что между ЕС и Украиной необходимо согласовать четкую конкретизированную дорожную карту с учетом того, как изменилось законодательство Европейского Союза в цифровой области с тех пор, когда закончились переговоры по Соглашению об ассоциации. Соответственно, на основе этих новых подходов Европейского Союза должны также максимально интегрировать Украину к процессам в цифровой области. В этом есть взаимный интерес как Украины, так и ЕС. И так же хотим выйти де-факто на восприятие Украины в формате 28+1 на цифровом рынке ЕС, который сейчас формируется", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Также читайте: Порошенко и премьер Болгарии Борисов скоординировали вопросы подготовки к саммиту "Украина-ЕС"

Она также рассказала о третьем приоритетном направлении, на котором сейчас сосредоточена дискуссия с Европейским Союзом - таможенная сфера. По словам вице-премьер-министра, Украина рассчитывает на то, чтобы с уступками в этой области получить дополнительные возможности для упрощения таможенных процедур транзита, в частности, со стороны Украины в ЕС.

Украина сделала достаточно много для того, чтобы синхронизировать процедуры технического регулирования в отношении промышленных товаров. Это дает возможность открыть путь к подписанию Соглашения АССА (Соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров). Заключение Соглашения покажет соответствие европейским стандартам украинских промышленных товаров, что облегчит работу многим компаниям и предоставит им дополнительные возможности для развития.

Читайте также: Лидеры ЕС договорились о миграционной политике и продлении санкций против РФ

В сфере юстиции, свободы и безопасности, после уже полученного безвизового режима, есть дополнительные взаимовыгодные возможности для углубления сотрудничества с различными европейскими структурами, в частности, эффективного интегрированного управления границами и защищенности границ стран Шенгенской зоны.

"Мы надеемся, что Саммит даст "политическое благословение" дальнейшей разработке этих направлений органами ассоциации, - Комитетом ассоциации и Советом ассоциации, которые являются органами, обеспечивающими выполнение Соглашения. Мы также рассчитываем на то, что и парламент будет поддерживать нас на этом пути, потому что чисто исполнительными решениями имплементировать Соглашение об ассоциации просто невозможно", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Читайте: Украина рассчитывает на приглашение к программе усиленных возможностей НАТО, но не взамен плана действий по членству в Альянсе, - Климпуш-Цинцадзе

"На Саммите речь пойдет о том, как максимально мы могли бы, выполняя все амбициозные задачи, которые заложены в Соглашении об ассоциации с ЕС, ожидать и от Европейского Союза большей вовлеченности в совместной работе над выполнением Соглашения", - отметила вице-премьер министр.

Отметим, что Европейский Союз обнародовал повестку дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне, который состоится 9 июля в Брюсселе, согласно которому основными темами будут приоритеты и выполнение Соглашения об ассоциации и ее Зоны свободной торговли; выполнения минских соглашений; незаконная аннексия Крыма и Севастополя; региональные вопросы. Предыдущий саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года.

Также читайте: Невозможно состоять в организации, которая руководится агрессором, - вице-премьер Климпуш-Цинцадзе о выходе из СНГ

План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 25 октября 2017 года №1106, и является наиболее объемным и комплексным документом за всю историю нормотворческой деятельности Кабинета министров. Он содержит около двух тысяч детализированных мероприятий с четко очерченными временными рамками для надлежащей и своевременной имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3074411
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ого ,это он только сейчас должен дать а раньше не давал ???
 показать весь комментарий
 
 
Да вся Украина счастлива что стала платить европейскую цену за газ при африканской зарплате. Хотя нам с этими реформаторами уже и Африку приходится догонять не то что Европу. И главное не отступить от реформ барыг мародеров.
 показать весь комментарий
 
 
Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже (с)
 показать весь комментарий
 
 
Как вы надоели со своим пустозвонством...
 показать весь комментарий
 
 
Это опера, когда я иду на гуся! «Кармен»! - Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского.
 показать весь комментарий
 
 
Другим заступником Полторак призначив А.Тарасова з Донецька: закінчив у Ленінграді вище командне уч.ім.Фрунзе, 20 років служив в Криму. Стратегічного рівня освіти адмірал досяг у 2015р., вже як з 20 бойових кораблів з його підпорядкування лишилось 3.
 показать весь комментарий
 
 
Саміт Україна-ЄС має дати "політичне благословення" розвитку співробітництва з Євросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 713Ahmad‏ @AlAhmediya 22 мин.22 минуты назад
Єврокомісія буде спонсорувати країни, які беруть мігрантів

Саміт Україна-ЄС має дати "політичне благословення" розвитку співробітництва з Євросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9511
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаммит Украина-ЕС должен дать "политическое благословение" развитию сотрудничества с Евросоюзом, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
 вверх