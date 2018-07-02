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 Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины", подозревемых в махинациях на 4 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины ", которые в 2016-17 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн.

В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн. грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированные "на бумаге".

Сейчас махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 млн. грн".

Также читайте: Ответственные за расчистку дорог между населенными пунктами Облавтодоры до сих пор не профинансированы Укравтодором, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик

Источник: https://censor.net.ua/n3074410
 
   
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Для особо одаренных из осевой кампании напоминают про домик в три этажа который 70 тесть построил почему то тогда когда югик с майдана в кресла стал прыгать.
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У тебя тоже есть домик или квартирка. Это не повод считать, шо ты шото украл. Или повод?
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У тебя тоже есть домик? Кирпичи воровал? Гвозди вынес? Плитку стырил?
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Слепому не покажешь. глухому не расскажешь. дебилу не докажешь.
Не пытайся что либо доказать соевому!
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Он брал ,берёт и будет брать взятки от возбуждённых прокуратурой дел , а потом по-тихому им закрытых : где дела против Фирташа , Ахметова , Злочевского , Клюева , Ставицкого и др.
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Возможно. Но пока это не доказано, это слухи и предположения.
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А ти ділишся- і в тебе все "Ок"?
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И чего было суетиться? Могли бы и без задержания содрать с них денег и мирно разойтись.
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дорог в днепропетровской обл нет - это я вам как местный сообщаю.... Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 1198

Что там порошенко открывал вместе с вором Филатовым ХЗ......

24 км..... - на смех курам.....
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дык он в запорожской открывал.
Не тупи.
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Он местный. Он знает. Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 2523
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DI GI - https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/2485957-porosenko-otkryl-otremontirovannuu-dorogu-dnipro-zaporoze.html

Открытие этой части автомобильной дороги Глава государства назвал важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь между двумя областями - Запорожской и Днепропетровской и между двумя городами - Запорожьем и Днипром.

Прокуратура затримала керівників ДП ​​"Дніпропетровський облавтодор" і ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за підозрою в махінаціях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 6952


Какой это именно участок я точно не знаю (туда по ямам все равно не добраться)....
Но в Днепре он тоже открывал что то и хвалил за что то...

https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-masshtabnyy-remont-dorog-v-dnepropetrovskoy-oblasti-stal-vozmozhnym-blagodarya-decentralizacii-1156797.html

ПОРОШЕНКО: МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Прокуратура затримала керівників ДП ​​"Дніпропетровський облавтодор" і ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за підозрою в махінаціях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 2167



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каким ямам. местный блин??
там новенькая магистраль на все протяженности.
И она и не была сильно убитой (как мы можем).
О каких ямах ты шепчешь???
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13 км еще в том году сделали и сейчас заканчивают (если не закончили) то что осталось.
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Та кусок трассы до поворота на Никополь, там действительно только кусок отремонтировали, а на Никополь лучше не сворачивать, если машина не на гусеничном ходу.
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Уже сто раз писали, что именно местные власти не используют те деньги которые у них имеются на строительство дорог и постоянно тянут с этими делами. Почему? Это уже другой вопрос.
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Лола знак дорожный открывала, внимание ремонт дороги. А что вы думали?
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Очедной пьяный бред от югика алкаша. Ну задержали ну отпустят потом с извинениями и многосоттысячными компенсациями. Вон ни доллара ещё не получили по решению Стокгольма а уже 41 миллион премий выплатили и как то ничего. А вы граждане дорогие теперь платите по 10-12 грн за куб во имя великой победы в Стокгольме.
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https://vistanews.ru

Ай маладееесь!!! Безпалевно так, патриотичная кацапа картинки постит.
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Под Гросю пошёл подкоп ...дороги то его тема .... Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 2058
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Отпустят всем давно известно чем занимается логопед занимая место генитального... Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 9869
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Там не только упущения логопеда, но и нарколога.
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Как там поживают "бриллиантовые прокуроры"? У них похоже все хорошо, вот на автодоре подзаработают. А шума было.....
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Стоп. А как же слава гиперлупу? Как же потужный мыролюбный и главное безальтернативный ремонт и строительство дорог в Украине?
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Гиперлупа - тема Омеляна. А пока ее нет, перестали самолеты летать почему-то. Чуют недоброе наверное...
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а что, разве емельян не из винницкого юденрата? Или кому то интересно в какую синагогу он молиться ходит?
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А это важно вобще? А, если он из одесского буддизмата или пофигата? Прокуратура затримала керівників ДП ​​"Дніпропетровський облавтодор" і ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за підозрою в махінаціях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 190

Важно, шо гиперлуп к этой статье, как Омелян к авиаперевозкам - пустое бла-бла-бла. Важно, что одни не могут улететь/прилететь, а другие свои кровно заработанные колымаги убивают на бездорожье, на которое тратятся не малые деньги.
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так и я бью подвеску, что не так? но я же про потужный ремонт дорог не рассказываю?
Или ремонт дорог не равняется строительству стены плача от кулявлобного кроля?
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Вот реально не уловил в твоем последнем посте ничего, кроме того, что ты тоже бьешь подвеску. Прокуратура затримала керівників ДП ​​"Дніпропетровський облавтодор" і ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за підозрою в махінаціях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 6248
Омелян про потужный ремонт рассказывал? Или Омелян стену плача строил? Или омеляновский гиперлуп туда теперь украинцев возить будет?

Ты начал с гиперлупа, который Омелян. Продолжил безальтернативным ремонтом дорог, который Гройсман. Закончил стеной плача, которая вобще в Израиле. Тема сисек не раскрыта, я считаю.

П.С. Искренне жаль твою подвеску. Лучше убивать чужую подвеску.
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Насирова тоже вот-вот посадят или он их.
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У насралова есть оберег, который его спасает - клетчатое одеялко.
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2 млн отдадут алкашу 2 млн себе .. один хрен в выиграше ))
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То хоть Днепр-Запорожье построили, теперь все остановится на неопределенное время...
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Можна брати любого керівника автодору в любій області і відразу закривати. Ніяк не прогадаєте...
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Ты не прав -- Договора сегодня в основном Заключают после ТЕНДЕРОВ Председатели ИСПОЛКОМОВ и Райдержадминистраций ...
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Да, заключают... Если договорятся о сумме отката начальнику местного автодора, по крайней мере в нашем селе так и случилось...
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Чергова маячня від генплокуЛОЛА...Ніхто нікого не посадить..грошима візмуть)))
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Треба задержувати всю владу разом з луценком.
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задержуваты в смысле подвешуваты за шею?
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А почему только этих? В Украине 26 облавтодоров, плюс в каждой области районные. Всех сразу скопом, под пытками скажут все: как, где, сколько, кому.
Быль. В моем райцентре служил начальником районной конторы автодора чувак. Купил место в области, через месяц приезжает на родину на кайене, ему от местных корешей вопрос-нахрена так рисоваться? На что последовал ответ: вы что, по другому нельзя, на республиканской сходке пацаны не поймут. Сейчас снова на родину вернулся (понизили до районного), а на кайен поставил газ. Прокуратура затримала керівників ДП ​​"Дніпропетровський облавтодор" і ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", за підозрою в махінаціях на 4 млн, - Луценко - Цензор.НЕТ 9648
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Три тижні тому в Дніпрі на вулиці Фабрично-Заводській поклали асфальтову пішохідну доріжку, бо стару вже годів п'ятнадцять зруйнували чисельні "ремонтники" безкінечних проривів різних трубопроводів. Вчора йду і бачу повністю й варварськи зруйновану доріжку, замість якої викопана вже засерена сміттям канава з покладеними трубами - і жодного робітника. Сьогодні їхав Новим мостом, що його Філатов віддав на ремонт фірмам своїх "друзів". "Корка" зранку була величезна, ввечері катасрофічна. При проїзді мосту було зафіксовано 12 (!) робітників, жоден з яких не працював (!!), байдики били, від пиття пива, до балачок по телефону і спання у затінку, і одна (!!!) одиниця техніки на підході до мосту, заглушена. Отак "справно" жиди керують моїм містом.
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слово жыд не политкорректно, нужно писать особи щироукраинской реформаторской национальности.
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Александр Дубинский6 ч · Прекрасная вырисовывается повестка июля на международной арене.Венгрия будет блокировать любое решение саммита Украина-НАТО, а Путин и Трамп "посмотрят", будет ли Крым признан российским...Для меня очевидно, что эти, и другие успехи украинской внешней политики, - неразрывно связаны с тупостью верховного руководства.Ради дешевого пиара перессорились с ближайшими соседями из-за националистической идеологии и языкового вопроса. А параллельно вызвали своим воровством отвращение у глобальных игроков.В результате чего сами стали нерукопожатными и сделали такой же страну, которой до изменения власти и курса нужно жить еще год.А с такими "успехами" через год уже не надо будет ничего менять - так как не останется больше спорных вопросов с соседями. Все решат в их пользу и без нас.
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я думаю все в Украине начнется по традиции осенью, так же как и с легитимцем происходило. Ему ведь тоже немного до дембеля оставалось. Только одно отличие - шыкаладный цех уже не выпустят и никому из их шнырей убежать не получится.
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ФБР відкрило 17 кримінальних справ на українських топ-корупціонерів, в тому числі на порошенко і його камарилью.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко
 
 
 
 
 
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