 Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины ", которые в 2016-17 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн.

В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн. грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированные "на бумаге".

Сейчас махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 млн. грн".

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