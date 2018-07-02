 Прокуратура задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", по подозрению в махинациях на 4 млн, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Луценко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины ", которые в 2016-17 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн.
В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн. грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированные "на бумаге".
Сейчас махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 млн. грн".
Не пытайся что либо доказать соевому!
Что там порошенко открывал вместе с вором Филатовым ХЗ......
24 км..... - на смех курам.....
Не тупи.
Открытие этой части автомобильной дороги Глава государства назвал важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь между двумя областями - Запорожской и Днепропетровской и между двумя городами - Запорожьем и Днипром.
Какой это именно участок я точно не знаю (туда по ямам все равно не добраться)....
Но в Днепре он тоже открывал что то и хвалил за что то...
https://ru.tsn.ua/politika/poroshenko-masshtabnyy-remont-dorog-v-dnepropetrovskoy-oblasti-stal-vozmozhnym-blagodarya-decentralizacii-1156797.html
ПОРОШЕНКО: МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
там новенькая магистраль на все протяженности.
И она и не была сильно убитой (как мы можем).
О каких ямах ты шепчешь???
Ай маладееесь!!! Безпалевно так, патриотичная кацапа картинки постит.
Важно, шо гиперлуп к этой статье, как Омелян к авиаперевозкам - пустое бла-бла-бла. Важно, что одни не могут улететь/прилететь, а другие свои кровно заработанные колымаги убивают на бездорожье, на которое тратятся не малые деньги.
Или ремонт дорог не равняется строительству стены плача от кулявлобного кроля?
Омелян про потужный ремонт рассказывал? Или Омелян стену плача строил? Или омеляновский гиперлуп туда теперь украинцев возить будет?
Ты начал с гиперлупа, который Омелян. Продолжил безальтернативным ремонтом дорог, который Гройсман. Закончил стеной плача, которая вобще в Израиле. Тема сисек не раскрыта, я считаю.
П.С. Искренне жаль твою подвеску. Лучше убивать чужую подвеску.
Быль. В моем райцентре служил начальником районной конторы автодора чувак. Купил место в области, через месяц приезжает на родину на кайене, ему от местных корешей вопрос-нахрена так рисоваться? На что последовал ответ: вы что, по другому нельзя, на республиканской сходке пацаны не поймут. Сейчас снова на родину вернулся (понизили до районного), а на кайен поставил газ.