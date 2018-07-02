 Польша в срок ответит на вопросы Еврокомиссии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС, - Шиманьский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".
Для начала Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии. Вице-министр иностранных дел и министр по европейским делам Конрад Шиманьский заявил, что Польша в 30-дневный срок ответит на поставленные перед нею вопросы со стороны Европейской комиссии.
Если же страна не даст ответ в срок или даст неудовлетворительные объяснения, то тогда Брюссель направит Варшаве напоминание. Если же и тогда разъяснения не будут получены, то дело передадут в Европейский суд в Люксембурге.
В свою очередь, выступая 2 июля, министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил: "Европейский суд является учреждением, которое должно решать правовые споры в рамках Европейского союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы лежит в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем, что решение Европейской комиссии неправильное. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом".
Конрад Шиманьский в свою очередь отметил, что решение Европейского суда может иметь большое значение для всего Европейского союза. Таким образом создастся прецедент вмешательства властей ЕС в правовую систему отдельно взятого государства союза.
В понедельник вечером приму участие в программе «Свобода слова» на ICTV.
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Дон Педромужчина это что-то
Напиши и читай, кто тебе не дает? Тут таких 90% сами пишут сами читают.
Всем известно что это Меркель нахрен послала Украину!!!
дичь какая то!
В Украине это работает.....
Можешь ноги не мыть, так спать ложись.