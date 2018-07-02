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Все про:Еврокомиссия (783) Польша (4402)

 Польша в срок ответит на вопросы Еврокомиссии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС, - Шиманьский

2 июля Европейская комиссия начала очередной этап штрафной процедуры против Польши. Это вызвано принятием летом 2017 года по инициативе правящей партии "Право и справедливость" закона о Верховном суде. С тех пор большинство судей стали назначать министр юстиции и парламент, в котором преобладают представители "ПиС".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Читайте: Еврокомиссия дала Польше месяц, чтобы отреагировать на претензии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС

По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Для начала Европейская комиссия обратилась к правительству Польши с призывом устранить нарушения. У польских властей есть месяц, чтобы ответить на претензии. Вице-министр иностранных дел и министр по европейским делам Конрад Шиманьский заявил, что Польша в 30-дневный срок ответит на поставленные перед нею вопросы со стороны Европейской комиссии.

Если же страна не даст ответ в срок или даст неудовлетворительные объяснения, то тогда Брюссель направит Варшаве напоминание. Если же и тогда разъяснения не будут получены, то дело передадут в Европейский суд в Люксембурге.

В свою очередь, выступая 2 июля, министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил: "Европейский суд является учреждением, которое должно решать правовые споры в рамках Европейского союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы лежит в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем, что решение Европейской комиссии неправильное. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польши внес поправки в закон об Институте нацпамяти - отменена уголовная ответственность за приписывание Польше преступлений нацистов

Конрад Шиманьский в свою очередь отметил, что решение Европейского суда может иметь большое значение для всего Европейского союза. Таким образом создастся прецедент вмешательства властей ЕС в правовую систему отдельно взятого государства союза.

Источник: https://censor.net.ua/n3074409
 
 
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второй вопрос к Тимошенко от блогера Вовняко - тема «прожорливых западных корпораций» - одна из топовых в российских медиа. Среди прочего «диктатом корпораций» рядового россиянина пугают, чтобы не вводить прозрачных правил игры и не пускать в Россию западного инвестора. Это просто совпадение, что Юлия Тимошенко обратилась к страшилкам, милых сердцу фанатов «русского мира»? Или она надеется на его приверженность? Третий вопрос - рассказав о страшной транснациональной финансовой олигократии Юлия Тимошенко забыла добавить главное - кто именно те корпорации и финансовые группы которые вредят Украине? В каждой корпорации есть название и руководитель. Так кто они? «De Beers»? «Shell»? «Apple»? «Daimler AG» (Mersedrs)? Может «Nike», или «Adidas»? «The Coca-Cola Company»?
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Тимошенко будет сегодня говорить о грядущих переменах и мочить Порошенко на телеканале ICTV
Польша в срок ответит на вопросы Еврокомиссии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС, - Шиманьский - Цензор.НЕТ 3698 В понедельник вечером приму участие в программе «Свобода слова» на ICTV.
Тут она тебе обо всём расскажет. Поезжай в тудию ICTV и задавай ей напрямую свои вопросы.
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Хочу почитати про палку любов Тимошенко і Лазаренка
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Странно что ты еще все в деталях не описал...
Напиши и читай, кто тебе не дает? Тут таких 90% сами пишут сами читают.
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Трохи історії, бо пам'ять у людей коротка. У 2008 р. уряд Тимошенко не тільки відмовився від НАТО . Як гадаєте, чи можливою була б анексія Криму і Керченській міст, якби у протоці стояли американські бурові вежі ?
Польша в срок ответит на вопросы Еврокомиссии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС, - Шиманьский - Цензор.НЕТ 1646
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Брешеш шкура продажна!
Всем известно что это Меркель нахрен послала Украину!!!
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да-да, меркель не захотела участия американцев в разработке черноморского шельфа. И этот еще - мугабе был против.
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Ты сначала свой набор слов слепи воедино, а потом пиши... американцитимошенкочерноморскийшельфнатомост...
дичь какая то!
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это у тебя интоксикация хлоридом кальция. Осторожнее с сырниками.
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полякам нужно в Варшаве провести большой Гей-парад это на время успокоит Еврокомиссию...

В Украине это работает.....
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У поляков есть гордость они такого провести никогда не позволят!
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Ты вообще о чем? Ты хоть знаешь историю того на что дал ссылку? Иди тормоз мой ноги и ложись спать!
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Ладно, твоя взяла. И поляки с педиками спелись
Можешь ноги не мыть, так спать ложись.
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Іноді здається, що ЄС почав хворіти болячками колишнього СРСР.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша в срок ответит на вопросы Еврокомиссии в рамках процедуры о нарушении законодательства ЕС, - Шиманьский
 
 
 
 
 
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