 Первые 15 кандидатов на руководящие должности в ГБР прошли собеседования

Первые 15 кандидатов на руководящие должности прошли собеседование с комиссией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание UA1.

Председатель комиссии ГБР по отбору работников руководящего состава Роман Майданик рассказал, что комиссия надеется завершить все собеседования в течение июля. Решение по кандидатам будут принимать после прохождения собеседования всеми кандидатами.

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"Члены комиссии сегодня приняли решение разделить все вакансии на три блока, чтобы кандидаты не проходили собеседование отдельно на каждую вакансию. Это ускорит работу. Первый блок - это территориальные и следственные управления, второй блок - это оперативники и управления внутреннего контроля, третий блок - другие вакансии", - рассказал Майданик.

Во время собеседования, отмечают в издании, кандидатов спрашивали и о том, верят ли они в запуск работы ГБР 1 сентября, как было анонсировано. В основном ответ был утвердительным.

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Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

25 мая 2018 года стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.