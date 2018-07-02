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 Политика Украины
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Все про:конкурс (689) Государственное бюро расследований (123)

 Первые 15 кандидатов на руководящие должности в ГБР прошли собеседования

Комиссия для отбора кандидатов на руководящие должности в Государственное бюро расследований (ГБР) должна прослушать 189 претендентов, подавших свои документы на руководящие должности.

Первые 15 кандидатов на руководящие должности прошли собеседование с комиссией, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на интернет-издание UA1.

Председатель комиссии ГБР по отбору работников руководящего состава Роман Майданик рассказал, что комиссия надеется завершить все собеседования в течение июля. Решение по кандидатам будут принимать после прохождения собеседования всеми кандидатами.

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"Члены комиссии сегодня приняли решение разделить все вакансии на три блока, чтобы кандидаты не проходили собеседование отдельно на каждую вакансию. Это ускорит работу. Первый блок - это территориальные и следственные управления, второй блок - это оперативники и управления внутреннего контроля, третий блок - другие вакансии", - рассказал Майданик.

Во время собеседования, отмечают в издании, кандидатов спрашивали и о том, верят ли они в запуск работы ГБР 1 сентября, как было анонсировано. В основном ответ был утвердительным.

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Напомним, Государственное бюро расследований - это правоохранительный орган, который будет расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и высокопоставленными чиновниками, за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро. ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.

25 мая 2018 года стартовал конкурсный отбор на должности рядового состава аппарата ГБР: на 701 вакансию подались более 5 тысяч кандидатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074408
 
 
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Ну все це,канешна,класно,що Йуля,(а,до речі,чи не вона все вкрала?)буде десь там виступати. От тільки яке воно має відношення до цього інформаційного повідомлення?
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интересно сколько занесли и чии родственники))) Первые 15 кандидатов на руководящие должности в ГБР прошли собеседования - Цензор.НЕТ 1378
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Новi бобры куме.Уж эти догризуть древо корупцii.
-Авжеж куме.Головне им сразу страховку оформить у стомотолога
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Щось дуже багато розслідувателів на наш скромний бюджет в нас завелоя.Як би вони в процесі розслідування одне на одного не вийшли...
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Вообще-то это было требовоние Евросоюза в первую очередь для создания этого органа..
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Навантаження на рядового слідчого поліції у середньому по держаіі десь 300 проваджень, при нормі 3-4
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Тобі яке потрібно, з тих що подорожче, чи з дешевших?
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Сьогодні мав розмову про кадрові переставновки в одному з наших правоохоронних органів. Так ось причина насуваючихся змін у тому ,що один із керівників зарішав собі дуже вичоку посаду у керівництві ДБР, а ви кажете співбесіди, конкурс...🤔
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервые 15 кандидатов на руководящие должности в ГБР прошли собеседования
 
 
 
 
 
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