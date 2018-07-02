 "Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

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