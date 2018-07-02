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Все про:Путин (23965) Чехия (785) Сенцов (635)

 "Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину

Ведущие чешские сенаторы написали письмо президенту Российской Федерации (РФ) Владимиру Путину с призывом освободить незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.

"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.

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Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны, - чешские сенаторы написали письмо Путину 01
Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны, - чешские сенаторы написали письмо Путину 02

Источник: https://censor.net.ua/n3074407
 
   
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Прибрежный Лис‏ @ponaduse 2 год2 години тому

Прибрежный Лис ретвітнув(ла) Крым. Реалии

Везде идут акции в поддержку Сенцова, а Балух? Его катует страна выродков в зверином бессилии перед его мужеством! Как в 2014г. за Украинский Флаг погиб Рыбак так и Балух за наш флаг сейчас мужественно переносит все издевательства,голодает с 19 марта! Мы должны его поддержать
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Украинская власть должна беспокоиться о всех украинцах, которых заточила в тюрьмы кацапская сатанва. И обязана запретить всем украинцам выезжать в страну агрессора, прекратить с этой страной транспортное сообщение.Потому что такое впечатление, что украинской власти наплевать на собственный народ,раз она на 5 году войны не называет войну войной и не прекращает торговлю с агрессором.Даже многие депутаты шастают регулярно в Москву и явно не для того, чтобы освобождать политзаключенных. Позор,гнать надо эту власть взашей уже давно.Она антинародна.
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"такое впечатление, что украинской власти наплевать на собственный народ.."
тут есть некий диссонанс..Вы не находите..?
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путлеровско-фашистских гоминидов уже ничто не исправит!
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А ведь он прав. Освобождение Савченко уже стало лекарством.
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Чешские депутаты для Хуйла не авторитет, только маразматик Земан.
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Пуля в голову этому козлу и 86% населению РФ стало бы лекарством для той страны.
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Не станет.
Кацапы как были г-ном, так и остануться.
А единственная возможность освобождения Сенцова - хороший подсрачник со стороны ЕС+США.
Т.к. кацапы, как и любые преступники, понимают исключительно силовые аргументы, а все остальное, воспринимают как проявление слабости.
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Эммм... Не тот путь избрал Запад.
Говорить кацапам про выздоровление общества - это все равно, что запойному алкашу рассказывать о вреде пьянства.
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Какое там лекарство, больной безнадежен.
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Хуйлу это пофиг... Потому, что оно знает, что лекарства против ихней болячки не существует...
Надо только усы плять! "Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 4845
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Путлер ждёт, когда его попросят ВСЕ

он утолит свою жажду славу
и даст возможность всем, сказать - МЫ ЕГО ЗАСТАВИЛИ
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Мне Балух ближе. Сенцов - мутная история. Петя готовит ее себе записать, как очередную фэйковую перемогу перед выборами. Возможно нам готовят еще одну кремлевскую консерву. Спасибо, мы уже сыты Гадей и до блевотины - однотуровой шоколадной шлюхой по кличке Лолита.
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Саакашвили предлагает Порошенко арестовать Медведчука.....

Не покупаемся, помним - Саакашвили это агент Кремля....




"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 7111 Mikheil Saakashvili
51 хв ·

Просто серце розривається, коли думаю про Сенцова ... Сьогодні вже 50-й день його голодування. Ця дрібна і дріб'язкова тварюка під назвою Путін нікого ззовні не допускає до нього, і навіть по відеозв'язку з ним поговорити не дає. Це дуже поганий знак.
"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730❗ Я вважаю, що потрібно негайно заарештувати Медведчука, помістити його у спільну камеру з іншими зеками - і тоді Путін одразу ж сам заговорить про обмін українських заручників на свого кума. Ця тварюка, Путін, розуміє лише мову сили.

І Порошенко, і Луценко, і Аваков прекрасно знають, що на Медведчукові тавро ніде ставити і посадити його точно є за що (і давно слід було б - хоча б за банальну корупцію). Ну, гаразд - раніше не садили, бо він ділився ... Але хоча б зараз, коли Олег Сенцов на межі смерті ... можна хоча б зараз забути про ці чортові гроші і врятувати своїх співвітчизників? Або фабрика у Липецьку дорожче життів українців ???
Порошенко, хоч один раз у житті дій як мужик! Плюнь на свою липецьку фабрику, на сільськогосподарські землі та інші активи в Росії та врятуй українських заручників!
"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730🇺🇦
Просто сердце разрывается, когда думаю о Сенцове… Сегодня уже 50-й день его голодовки. Эта мелкая и мелочная тварь под названием Путин никого извне не допускает к нему, и даже по видеосвязи с ним поговорить не дает. Это очень плохой знак.
"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 2730❗ Я считаю, что нужно немедленно арестовать Медведчука, поместить его в общую камеру с остальными зеками - и тогда Путин сразу же сам заговорит об обмене украинских заложников на своего кума. Эта тварь, Путин, понимает только язык силы.
И Порошенко, и Луценко, и Аваков прекрасно знают, что на Медведчуке клейма негде ставить и посадить его точно есть за что (и давно следовало - хотя бы за банальную коррупцию). Ну, ладно - раньше не сажали, потому что он делился… Но хотя бы сейчас, когда Олег Сенцов при смерти… можно хотя бы сейчас забыть об этих чертовых деньгах и спасти своих соотечественников? Или фабрика в Липецке дороже жизней украинцев???
Порошенко, хоть один раз в жизни поступи как мужик! Плюнь на свою липецкую фабрику, на сельскохозяйственные земли и другие активы в России и спаси украинских заложников!
"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 7194
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А ведь мог бы предложить переименовать Солнце, например. Ну или там Трампу рассказать шото за жизнь.

Пофиг, шо это диалог с собой. "Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину - Цензор.НЕТ 1201
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там лечение только лоботомией и сразу же кремация....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину
 
 
 
 
 
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