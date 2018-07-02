 "Освобождение Сенцова станет лекарством и для вашей страны", - чешские сенаторы написали письмо Путину

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Чехии.
"Каждая исправленная несправедливость, которую государство причинило любому гражданину, снижает будущее напряжение и способствует выздоровлению общества. Поэтому освобождение Сенцова станет своего рода лекарством и для вашей страны", - цитирует посольство текст письма чешских сенаторов.
Прибрежный Лис ретвітнув(ла) Крым. Реалии
Везде идут акции в поддержку Сенцова, а Балух? Его катует страна выродков в зверином бессилии перед его мужеством! Как в 2014г. за Украинский Флаг погиб Рыбак так и Балух за наш флаг сейчас мужественно переносит все издевательства,голодает с 19 марта! Мы должны его поддержать
тут есть некий диссонанс..Вы не находите..?
Кацапы как были г-ном, так и остануться.
А единственная возможность освобождения Сенцова - хороший подсрачник со стороны ЕС+США.
Т.к. кацапы, как и любые преступники, понимают исключительно силовые аргументы, а все остальное, воспринимают как проявление слабости.
Говорить кацапам про выздоровление общества - это все равно, что запойному алкашу рассказывать о вреде пьянства.
Надо только усы плять!
он утолит свою жажду славу
и даст возможность всем, сказать - МЫ ЕГО ЗАСТАВИЛИ
Не покупаемся, помним - Саакашвили это агент Кремля....
Mikheil Saakashvili
51 хв ·
Просто серце розривається, коли думаю про Сенцова ... Сьогодні вже 50-й день його голодування. Ця дрібна і дріб'язкова тварюка під назвою Путін нікого ззовні не допускає до нього, і навіть по відеозв'язку з ним поговорити не дає. Це дуже поганий знак.
❗ Я вважаю, що потрібно негайно заарештувати Медведчука, помістити його у спільну камеру з іншими зеками - і тоді Путін одразу ж сам заговорить про обмін українських заручників на свого кума. Ця тварюка, Путін, розуміє лише мову сили.
І Порошенко, і Луценко, і Аваков прекрасно знають, що на Медведчукові тавро ніде ставити і посадити його точно є за що (і давно слід було б - хоча б за банальну корупцію). Ну, гаразд - раніше не садили, бо він ділився ... Але хоча б зараз, коли Олег Сенцов на межі смерті ... можна хоча б зараз забути про ці чортові гроші і врятувати своїх співвітчизників? Або фабрика у Липецьку дорожче життів українців ???
Порошенко, хоч один раз у житті дій як мужик! Плюнь на свою липецьку фабрику, на сільськогосподарські землі та інші активи в Росії та врятуй українських заручників!
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Просто сердце разрывается, когда думаю о Сенцове… Сегодня уже 50-й день его голодовки. Эта мелкая и мелочная тварь под названием Путин никого извне не допускает к нему, и даже по видеосвязи с ним поговорить не дает. Это очень плохой знак.
❗ Я считаю, что нужно немедленно арестовать Медведчука, поместить его в общую камеру с остальными зеками - и тогда Путин сразу же сам заговорит об обмене украинских заложников на своего кума. Эта тварь, Путин, понимает только язык силы.
И Порошенко, и Луценко, и Аваков прекрасно знают, что на Медведчуке клейма негде ставить и посадить его точно есть за что (и давно следовало - хотя бы за банальную коррупцию). Ну, ладно - раньше не сажали, потому что он делился… Но хотя бы сейчас, когда Олег Сенцов при смерти… можно хотя бы сейчас забыть об этих чертовых деньгах и спасти своих соотечественников? Или фабрика в Липецке дороже жизней украинцев???
Порошенко, хоть один раз в жизни поступи как мужик! Плюнь на свою липецкую фабрику, на сельскохозяйственные земли и другие активы в России и спаси украинских заложников!
Пофиг, шо это диалог с собой.