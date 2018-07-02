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Все про:Нацполиция (7717) увольнение (1443) патрульная полиция (1120) Фацевич (43)

 За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич

В 2018 году за пять месяцев из патрульной полиции ушли около 400 работников. Всего в Украине 15 тысяч патрульных.

Об этом в интервью Громадському рассказал руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 тысяч. Много ли это? 10 - это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", - заявил он.

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По словам Фацевича, одна из причин увольнения - большая нагрузка.

Особенно в больших городах, где по словам Фацевича, полицейские в течение 12 часов находятся в постоянном режиме патрулирования, реагирование на преступления.

"За 12 часов у него (патрульного полицейского. - Ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - объясняет руководитель патрульной полиции.

Также смотрите: Из 96 курсантов Академии патрульной полиции до выпуска дошли 83 человека, - Жуков. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3074406
 
 
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Ну правильно,они же понимают к чему дело идёт а там уже никто разбираться не будет ... За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич - Цензор.НЕТ 8946
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Всё идёт к тому, что скоро народ выйдет на улицы с протестами против этой, доставшей всех уже , барыжной власти.
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Работа у него такая - создавать хаос, зраду и фсепропало.
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Ну это пожалуй будет уже не просто протест ,тут чую пахнет воровской кровью ... За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич - Цензор.НЕТ 6289
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Я уже 4(!!!) года слышу от тебя , бот , СКОРО ))) А это СКОРО никак не наступит )))
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шо оказались не стриптизерками и не сутенерами))))
засада такая За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич - Цензор.НЕТ 8345
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Это тех кого посадить надо было? А сколько посадили, кстати...
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нисколько - счас ещё восстанавливатся начнут
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Из за коррупции уходят. А многих просто выдавливают.Раньше намного больше нагрузка была.
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Все намного проще - часть уходит из-за маленьких зарплат (думаю - не больше 8-10 тыс. грн.), часть не довольна режимом работы и отсутствием перспективы. Конечно же, есть разочаровавшиеся. Но эта категория изначально была проигрышная по причине наивности. Ведь большого прорыва в реформе полиции не могло состоятся и не состоялось и из-за недостаточного финансирования и не решенных проблем с коррупцией. В какой сфере в Украине ее нет? Коррупция сопровождает нас от рождения и до смерти.
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Более-менее нормальные уходят, остается шантрапа.
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Вони не більше "мусора", ніж люди, котрих ви щоденно зустрічаєте в своєму житті. Це наші сусіди, родичі, однокласники. Гарантовано одне: коли б навіть поліцейським став сам Костянтин Болтівець, про нього писали б те саме, що й про інших ментів чи понтів. Такі ми є і така у нас система.
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За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич Это уже в стиле заявлений Боксера, что надо менять-ремонтировать столько то там труб-дорог и т.д. Вы там главные - Вы и решайте проблемы, нечего ставить народ перед фактом своего неумения управлять. А если не в состоянии решить - увольняйтесь.
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Замість реформи зробили з патрульних (вони в принципі такі і прийшли) подонків, брехунів, підступних тварин. А потрібно міняти зверху. В патрульной поліції зібрано усе лайно суспільства. 5 % нормальних, решта тимчасові мусора. Копами назвати неможливо.
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Система осталась та же самая, коррупционная. Поменяли только название.
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В Києві був конкурс --один до сімнадцяти.Іце були мотивовані молоді люди. А ти ,з твоїми оцінками сам тварина.
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я неодноразово спілкувався із цими "мотивованими".Мусора,як не крути.
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Вообще-то США и помогали с реформой, отчасти США ее и проводили за свои деньги.
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Реформа полиции провалена полностью.
Коррупция в нашей стране неистребима.
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Ну в першу чергу потрібно гнати Францевича і сабакова. Чого тільки варти нач. Києва Зозулька з минулим кримінальним, Луцька (ветерінар) бездарь, Одеси Рибак корупційний та решта. Керівники патрульної поліції а не пора вам піти нах...а не переводити на підлеглих.
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з яким Зозуля кримінальним минулим, ти тупий мудак?
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А у нього самого запитай, які в нього були проблеми з законом))) Може депутати від НФ теж ангели? Ти подивись на сабакова і його синулю))) А Нардеп от "Народного Фронта" Евгений Дейдей до того как стать политиком и военным был осужден за разбойное нападение в 2012 году. А сам сабаков чого вартий? А дам тобі відповідь, тупий мудак твій батько і сам ти такий..мусор галімий
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А так хорошо начиналось - "улыбайтесь, вас снимают"
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Сегодня увидел результат обещания Гройсмана по борьбе с контрабандой .= реально работает - то есть если власть захочет -корупция уменьшается .
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Наколядували стартовый капитал,для власноi справи За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич - Цензор.НЕТ 6604
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какая внутренняя политика у них такая и при них служба
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Знакомый комбат трётся возле Авакова и Парашенка говорит что гниды они грабят Украинский Народ .
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У хорошого роботодавця працівники масово не звільняються. Значить роботодавець поганий.
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Как всегда. Кривое управление сотрудниками приводит к вымыванию самых умных и самых активных.

Совок, еп.
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Основная причина - маленькая зарплата и ёпнутое руководство!!!
И если руководство еще будут терпеть то только за адекватную зарплату!!!
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"внеурочное время" - прикольно от шефа полиции слышать, это называется ненормированный рабочий день, за что они через 25 лет идут на пенсию!)
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Дебилы .мля,зарплату сделайте людям не 7500,и график нормальный,уроды .мля ,толковые все давно ушли
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Закономерный итог иммитации реформ.
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Ну так сделайте по 8 часов, и зарплату по 15 тысяч. Сегодня толку от них мало. У нас в городе Запорожье срезали Укртелекомовские кабеля и полиция бездействует. Это вообще нормальные люди?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич
 
 
 
 
 
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