 За пять месяцев 2018 года уволились около 400 патрульных, - Фацевич

Об этом в интервью Громадському рассказал руководитель патрульной полиции Украины Александр Фацевич, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году за 5 месяцев у нас около 400 полицейских уволились. Это из 15 тысяч. Много ли это? 10 - это много. Хочется, чтобы полицейские оставались, хочется, чтобы переводились в другие подразделения национальной полиции", - заявил он.

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По словам Фацевича, одна из причин увольнения - большая нагрузка.

Особенно в больших городах, где по словам Фацевича, полицейские в течение 12 часов находятся в постоянном режиме патрулирования, реагирование на преступления.

"За 12 часов у него (патрульного полицейского. - Ред.) очень большая нагрузка. Иногда они выходят и во внеурочное время, когда у нас проходят какие-то массовые мероприятия", - объясняет руководитель патрульной полиции.

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