 Украина ждет разъяснения суда в Гааге российскому запрету работы Меджлиса в Крыму, - Зеркаль

Об этом во время пресс-конференции 2 июля сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Мы обратились в суд с просьбой разъяснить, как Россия должна была выполнить приказ суда и возобновить деятельность Меджлиса. В этом процессе мы ожидаем, что сейчас будет вынесено решение суда о том, как они считают должно быть выполнено решение. У нас было 2 раунда обмена мнениями по Меджлису с россиянами. Сейчас суд решает отдельно этот вопрос", - заявила Зеркаль.

24 апреля стало известно, що Украина обратилась в Международный суд ООН с просьбой подтвердить, что Россия обязана отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в соответствии с приказом о применении временных мер против России, принятого в 2017 году.

Кроме этого, в МИД Украины напомнили, что приказ Международного суда ООН обязывает Россию обеспечить доступ крымчан к получению образования на украинском языке, и призывает стороны не принимать меры, которые могли бы обострить спор перед судом, который включает в себя как и осуществление дискриминационных действий на территории АР Крым, так и поддержания актов терроризма на востоке Украины.

Украина в очередной раз выразила глубокую обеспокоенность подходам России к толкованию положений решения Международного суда по применению временных мер и заявила, что действия России не соответствуют нормам международного права.

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В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины.

Украина также направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины.