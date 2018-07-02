 Суд арестовал двух египтян, подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что подозреваемые - граждане Египта 1980 и 1996 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве задержали египтян, похитивших сына финансового атташе Ливии.

Ранее похищенного сына финансового атташе Ливии избили и вымогали у него деньги.

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