EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  104  1
Все про:Ливия (634) похищение (1263)

 Суд арестовал двух египтян, подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата

Шевченковский районный суд Киева арестовал без права внесения залога 2 подозреваемых в похищении сына финансового атташе Ливии в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 двум злоумышленникам, которые посреди дня в центре столицы похитили иностранного гражданина, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева", - сказано в нем.

Отмечается, что подозреваемые - граждане Египта 1980 и 1996 годов рождения.

Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Иностранцам грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Киеве задержали египтян, похитивших сына финансового атташе Ливии.

Ранее похищенного сына финансового атташе Ливии избили и вымогали у него деньги.

Также смотрите: Неизвестные в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Ливии Абдусалама, - "INSIDER". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3074400
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Египтяне воруют ливийских дипломатов в Киеве.....

Трэш какой то....., а наши местные украинские бандюги работают в это время при вокзальными кидалами....

Деградация даже в этом....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд арестовал двух египтян, подозреваемых в похищении сына ливийского дипломата
 
 
 
 
 
 вверх