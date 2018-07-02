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 Сенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины, - российский сенатор Кондратьев

Украинский режиссер Олег Сенцов, получивший в России срок по статье "терроризм", может попасть в список по обмену осужденными россиянами и украинцами,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают  РИА "Новости" со ссылкой на заявление зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексея Кондратьева.

"Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна (для обмена)", — сказал Кондратьев.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова 13 июня отправилась в РФ для посещения украинских политзаключенных. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале Сенцова. В тот же день российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что Денисова отправилась к Сенцову по "личной инициативе", а ее визит не был согласован. В итоге, Денисову не пустили ни к одному украинскому политзаключенному.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Источник: https://censor.net.ua/n3074397
 
 
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було би бажано, щоби ерефіяни своїх забрали і наших повернули
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Если освободят Сенцова то под напором мировых политиков, а не наших трепачей
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Недавно видела как это чмо мураев высказывался по делу Сенцова.
Вот так бы взять и размазать этутварь мордой по асфальту.
Все предельно ясно. Мураев путинская консерва, при чем в открытую и даже не скрываясь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенцов может стать частью обмена осужденными России и Украины, - российский сенатор Кондратьев
 
 
 
 
 
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