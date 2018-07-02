 Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу

Об этом сам Коростелев сообщил в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.
Журналист приехал в Киев на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. Работники Госпогранслужбы не пустили Коростелева, выдав решение об отказе во въезде. Кроме того, журналисту приобрели билет в Кишинев.
После ожидания в течение почти 10 часов Коростелева все же пустили в Украину, при этом, по его словам, никак обосновав это.
Решение об отказе во въезде в него просто забрали, добавил Коростелев.
Телеканал "Дождь" сообщил, что журналиста Коростелева пустили после того, как народный депутат от БПП Мустафа Найем написал обращение председателю пограничного пункта аэропорта.
"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве с 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны по окончании курса журналистских расследований OPEN Media Hub", - написал Найем.
На вопрос "Громадського", с чем журналист связывает запрет на въезд, Коростелев сказал: "Честно, связывать с чем угодно можно, даже с победой сборной России вчерашней - фейсбук вон как кипит. Я никак перед Украиной лично не виноват, но не сказать, что и последние события с (российским журналистом, смерть которого инсценировала СБУ, - Ред.) Бабченко, и этими расстрельными списками могли как-то повлиять на решение пограничников, я тоже не могу".
Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.
Duncan MacLeod UA @DuncanUA68 12 мин.12 минут назад
Можете сделать вывод какой "профессионал" возглавляет СБУ если его уделали по телефону.
ФСБ-пранкер разыграл главу СБУ Грицака представившись Аркадием Бабченко: - Я в ресторане смотрел матч "Россия-Испания" и меня избили АТОшники, а моя госохрана разбежалась. - Сейчас, я вышлю дежурную группу "Альфа", только прессе несообщай. ВИДЕО: https://vidos.top/v/1803174
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2020180-echo/
Ой, холдингом "Газпром медиа"....
Мустафе мало чечены дали...
коцап приедет и будет очередные скандалы-интриги-расследования в украине задвигать.
>с чем угодно можно, даже с победой сборной России вчерашнейИсточник: https://censor.net.ua/n3074395
зря его впустили, ватник явный, весь мир ополчился против случайной вяликой победы коцапов в ногамяч.
теперь они ещё и лепших друзей коцапов будут обучать как на нас набрасывать...