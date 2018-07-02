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Все про:Госпогранслужба (2867) журналистика (2235) СМИ (3078) ТВ (1737) Найем (429)

 Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу

Журналисту российского канала "Дождь" Алексею Коростелеву разрешили въезжать в Украину после почти 10 часов ожидания в аэропорту.

Об этом сам Коростелев сообщил в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист приехал в Киев на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. Работники Госпогранслужбы не пустили Коростелева, выдав решение об отказе во въезде. Кроме того, журналисту приобрели билет в Кишинев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Может, сначала прекратите стрелять? Миротворцы хреновы", - журналист Цымбалюк об отказе во въезде в Украину российскому телеведущему Примакову

После ожидания в течение почти 10 часов Коростелева все же пустили в Украину, при этом, по его словам, никак обосновав это.

Решение об отказе во въезде в него просто забрали, добавил Коростелев.

Телеканал "Дождь" сообщил, что журналиста Коростелева пустили после того, как народный депутат от БПП Мустафа Найем написал обращение председателю пограничного пункта аэропорта.

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"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве с 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны по окончании курса журналистских расследований OPEN Media Hub", - написал Найем.

На вопрос "Громадського", с чем журналист связывает запрет на въезд, Коростелев сказал: "Честно, связывать с чем угодно можно, даже с победой сборной России вчерашней - фейсбук вон как кипит. Я никак перед Украиной лично не виноват, но не сказать, что и последние события с (российским журналистом, смерть которого инсценировала СБУ, - Ред.) Бабченко, и этими расстрельными списками могли как-то повлиять на решение пограничников, я тоже не могу".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ОБСЕ, вы совсем е**нулись?": в Киеве на конференции по свободе слова на пятом году войны выступил пропагандист МИД РФ Буякевич, - Бабченко. ФОТО

Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3074395
 
 
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Визовый режим с Рашкой нужен. Тогда и новостей таких больше не будет.
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Baden - смысла нет.... - Всякие Найемы всегда будут готовы оказать услуги руським братьям...
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И нести за это личную ответственность.
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Молодец мустафа. За урожай переживает. А то дождей тут у нас мало.
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Тут Бабченко упомянули.... Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу - Цензор.НЕТ 7013

Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу - Цензор.НЕТ 8635 Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 12 мин.12 минут назад
Можете сделать вывод какой "профессионал" возглавляет СБУ если его уделали по телефону.

ФСБ-пранкер разыграл главу СБУ Грицака представившись Аркадием Бабченко: - Я в ресторане смотрел матч "Россия-Испания" и меня избили АТОшники, а моя госохрана разбежалась. - Сейчас, я вышлю дежурную группу "Альфа", только прессе несообщай. ВИДЕО: https://vidos.top/v/1803174

Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу - Цензор.НЕТ 2148
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Гарним кацапським журналістам гарні домовини, а поганим?
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А кем финансируется "Дождь" ?
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2020180-echo/

Ой, холдингом "Газпром медиа"....
Мустафе мало чечены дали...
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Очільник Свободи пан Тягнибок сказав, що він проти змін в Конституцію, які б законодавчо затвердили наш курс у НАТО і ЄС. Отепер я розумію, чому Путін назвав Медведчука укр.націоналістом. Бо по суті сучасні "націоналісти" виголошують тези Медведчука.
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Он хочет стать Украинским "кадыркой".... - так как другое ему просто не светит....
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Фиг его знает, я с НАТО согласен, а вот с ЕС вопрос, ассоциации пока достаточно.
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Внайем такое же говно, как и его кацапские журналисты-дружки.
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спалился черномазый. порюхали его на связях с русней.
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А ведь сели вспомнить то этот черный вместе с славиком шустрым ( дай денех) еще совсем недавно очко легитимному пенькобежцу зализывали.
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я давно говорил что зрадолюбы и "антикоррупционеры" рано или поздно свяжутся с куйлом лишь бы поднасрать власти. скоро они запоют путенвведи.
коцап приедет и будет очередные скандалы-интриги-расследования в украине задвигать.

>с чем угодно можно, даже с победой сборной России вчерашнейИсточник: https://censor.net.ua/n3074395
зря его впустили, ватник явный, весь мир ополчился против случайной вяликой победы коцапов в ногамяч.
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Бабченко Дождь хорошо приложил за то что они болели за рашку.
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Бред, а за кого журналисты Дождя должны были болеть?
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Как можно оскорбиться тем что россияне болеют за россию, это уже перебор.
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зашел на сайт этого "хаба", опять все зрада, европа устала... и очередное зрадоепское г-но.
теперь они ещё и лепших друзей коцапов будут обучать как на нас набрасывать...
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Со всей этой муеты я не понял, зачем кацапу билет в Кишинев купили?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖурналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу
 
 
 
 
 
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