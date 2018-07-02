 Журналиста "Дождя" Коростелева пустили в Украину после обращения Найема в Госпогранслужбу

Об этом сам Коростелев сообщил в комментарии Громадському, информирует Цензор.НЕТ.

Журналист приехал в Киев на тренинг по журналистским расследованиям, который организует консорциум OPEN Media Hub. Работники Госпогранслужбы не пустили Коростелева, выдав решение об отказе во въезде. Кроме того, журналисту приобрели билет в Кишинев.

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После ожидания в течение почти 10 часов Коростелева все же пустили в Украину, при этом, по его словам, никак обосновав это.

Решение об отказе во въезде в него просто забрали, добавил Коростелев.

Телеканал "Дождь" сообщил, что журналиста Коростелева пустили после того, как народный депутат от БПП Мустафа Найем написал обращение председателю пограничного пункта аэропорта.

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"Я гарантирую его цель пребывания в Киеве с 2 по 6 июля 2018 года и обеспечиваю его выезд из страны по окончании курса журналистских расследований OPEN Media Hub", - написал Найем.

На вопрос "Громадського", с чем журналист связывает запрет на въезд, Коростелев сказал: "Честно, связывать с чем угодно можно, даже с победой сборной России вчерашней - фейсбук вон как кипит. Я никак перед Украиной лично не виноват, но не сказать, что и последние события с (российским журналистом, смерть которого инсценировала СБУ, - Ред.) Бабченко, и этими расстрельными списками могли как-то повлиять на решение пограничников, я тоже не могу".

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Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.