 Сенаторы Портман и Блументаль призвали Пентагон поддержать украинских медиков, которые занимаются ранеными военными

Об этом говорится на официальной странице сенатора Портмана, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В своем письме сенаторы призвали Маттиса обратить внимание на подготовку украинских медиков в оказании поддержки украинским военным, которые переходят к гражданской жизни. Такие программы "окажут помощь и продемонстрируют приверженность США поддержке защиты Украиной ее суверенитета. Лучшая способность Украины заботиться о раненых военных поддерживает страну на пути демократии. Это также соответствует геополитическим интересам США в регионе и станет мощным сигналом России о том, что США готовы работать в разных направлениях по обеспечению успеха и стабильности Украины", - говорится в письме Портмана и Блументаля от 26 июня.
"Украинские военные не только смогут достичь успеха на поле боя против России, но, оставив военную службу, они будут получать качественный уход и лечение, чтобы добиться успеха в гражданской жизни", - заявляют сенаторы в своем письме.
Длительная российская агрессия в Украине продолжает приводить к тяжелым ранениям украинских военных, многие из которых имеют боевые ранения и болезни, требующих длительного лечения, отмечает Портман.
Главный военный прокурор Анатолий Матиос недавно сообщил, что более 500 украинских военных, воевавших на Донбассе, совершили самоубийства - это от двух до трех солдат на неделю с момента начала конфликта, пишет сенатор Портман.
В своем письме сенаторы призвали Джима Маттиса при составлении документов по Инициативе по помощи украинской безопасности на 2018 бюджетный год, обеспечить финансирование на обучение украинских медиков, чтобы они могли предоставлять качественный уход и лечение раненым украинским военным.
Сенаторы отметили, что законодательство США также позволяет использовать медицинские учреждения Министерства обороны США для лечения украинских военных в тех случаях, когда Украина не может обеспечить соответствующий уход.
Сенаторы Портман и Блументаль являются активными участниками группы поддержки Украины в Сенате США.
По итогам июня месяца в подразделениях российско-террористических войск "лднр" были ликвидированы около 86 боевиков и около 147 наемников получили ранения различной степени тяжести, сообщает на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
«21 июня воинами Объединенных сил был тяжело ранен командир батальона боевиков 9 ошпмп с позывным «Джордж» и командир батальона на позывной «Жорик», который до сих пор находится в критическом состоянии», - говорится в сообщении.
Во время активизации боевых действий со стороны российских оккупантов, их провокационных обстрелов и попытки овладения опорными пунктами украинских воинов 27-28 июня, потери составили: 19 боевиков уничтожены и 15 получили ранения.
Потери техники составили: БМП-2 ед., БТР-1 ед., ГАЗ-66 -1од, БПЛА - 2 шт., Уничтожено 2 командно-наблюдательных пункта российско-оккупационных войск.
«Данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием лидерами боевиков потерь личного состава, техники и вооружения», - отмечает офицер.
Кураторы из рф предписывают систематически занижать официальную количество погибших и раненых, в связи с низким так называемым призывом на "военную службу по контракту" и не желанием в последнее время защищать так называемые границы республики.
Большинство боевиков участвовавших в боевых действиях в течение первых лет войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т.н. Новороссии и освобождаются из подразделений российско-террористических войск.