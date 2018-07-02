 Суд над Балухом построен на ненависти к гражданину Украины, который безумно любит свою родину, - архиепископ Климент

Такое заявление сделал 2 июля после судебных прений в подконтрольном России Раздольненском райсуде Крыма архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, являющийся общественным защитником Балуха в суде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Чувства от процесса угнетающие. Все, что мы видим, построено на ненависти и лжи к гражданину Украины, который безумно любит свою родину, живет мыслями об Украине, который боготворит свою маму. Все направлено против Владимира Балуха", - сказал архиепископ Климент.

Также он отметил силу духа голодающего Владимира Балуха, который выступил в суде с последним словом.

"Сегодня в последнем слове мы видели его дух и веру. Володя считает, что этот процесс объединил вокруг его имени много благородных людей. Мы должны поучиться мужеству, стойкости и вере, которые есть у этого несломленного человека", - подытожил архиепископ Симферопольский и Крымский.

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В суде 2 июля прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела - 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд 15 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

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Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.