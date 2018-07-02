 Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ДЗЭ Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Чиновница наладила схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности. Средства требовала за выдачу санитарных паспортов на право получения, хранения и применения пестицидов и минеральных удобрений. Суммы взяток колебались от 300 до 500 долларов США.

Так, в рамках уголовного производства правоохранители установили, что за выдачу разрешительных документов на хранение пестицидов и минеральных удобрений в помещении, не соответствует санитарным нормам и требованиям, фигурант требует от предпринимателя неправомерную выгоду.

Сегодня, 2 июля, работниками полиции чиновницу задержали во время получения второй части взятки - 200 долларов США.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также проверяется информация о причастности других работников Госпродпотребслужбы области в служебных преступлений.

Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

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