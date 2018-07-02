EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Происшествия
  1076  3
Материалы по теме:
Все про:взятка (3903) Киевская область (1459) Госпродпотребслужба (95)

 Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работники Управления защиты экономики в Киевской области Нацполиции совместно с детективами следственного управления областной полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона задокументировали противоправную деятельность начальника одного из отделов Главного управления Держпродспоживслужбы в Киевской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в ДЗЭ Нацполиции.

В сообщении отмечается: "Чиновница наладила схему вымогательства неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности. Средства требовала за выдачу санитарных паспортов на право получения, хранения и применения пестицидов и минеральных удобрений. Суммы взяток колебались от 300 до 500 долларов США.

Так, в рамках уголовного производства правоохранители установили, что за выдачу разрешительных документов на хранение пестицидов и минеральных удобрений в помещении, не соответствует санитарным нормам и требованиям, фигурант требует от предпринимателя неправомерную выгоду.

Сегодня, 2 июля, работниками полиции чиновницу задержали во время получения второй части взятки - 200 долларов США.

В настоящее время фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также проверяется информация о причастности других работников Госпродпотребслужбы области в служебных преступлений.

Санкция статьи 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества".

Также смотрите: Чиновник Госпродпотребслужбы задержан на Херсонщине за получение 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция 01
Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция 02
Руководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3074385
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов
Стоп... получается, что об этом знали и раньше и всех всё устраивало?
 показать весь комментарий
 
Можно подумать, что у нас есть санитарные конторы, которые выдают санитарные паспорта без взяток. Не смешите мои тапочки. Какая страна, такие в ней правила.
 показать весь комментарий
 
Т.е. то, что её задержали это - неправильно?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель отдела Госпродпотребслужбы на Киевщине задержана за систематические взятки при выдаче санитарных паспортов, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх