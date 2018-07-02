 "Каждый выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине", - Балух на судилище оккупантов. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Данный судебный процесс уже в пятый раз подтверждает, что используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свое мнение о происходящем. Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Это было бы честнее. Я бы тогда подписался под каждым словом, сделал бы явку с повинной. Тогда давайте мне хоть пожизненное. Каждый сам выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине", – сказал Балух.

Украинский активист заявил, что Россия взяла его в заложники.

"Рано или поздно, я выиграю все суды. Не в этом государстве, так в другом. Слава богу, мир не ограничивается этой страной. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне выплатили из ваших карманов. Ваше государство взяло меня в заложники. Рано или поздно это произойдет. Вы не убежите от этого наказания. Не здесь – так есть высший суд. В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях. Мне за них глубоко не стыдно, нет ни одного абсолютно малейшего противозаконного действия, даже по вашим законам", – завершил свое выступление Балух.

Владимир Балух на суде в Раздольном, 2 июля 2018 года

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Ранее сообщалось, что прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд 15 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

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Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.