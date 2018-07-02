EN|RU|UK
Темы дня: Российские террористы сбили Боинг Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса
 Политика Украины
  3802  21
Материалы по теме:
Все про:Крым (20262) репрессии (1915) политзаключенные (864) Балух Владимир (157)

 "Каждый выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине", - Балух на судилище оккупантов. ФОТО

В подконтрольном Кремлю оккупационном Раздольненском районном "суде" Крыма украинский активист Владимир Балух 2 июля выступил с последним словом по уголовному делу о дезорганизации работы изолятора временного содержания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Читайте: Оккупационная "прокуратура" просит 4 года колонии для Балуха в деле о "дезорганизации работы" изолятора временного содержания

"Данный судебный процесс уже в пятый раз подтверждает, что используются всякие формальные поводы с одной целью – как можно жестче наказать человека за вольнодумие, за потребность оставаться собой, любить свою страну, родных и близких, не становиться предателем, за необходимость вслух высказывать свое мнение о происходящем. Да введите вы статью за ненависть к системе, режиму, который узурпировал власть. Это было бы честнее. Я бы тогда подписался под каждым словом, сделал бы явку с повинной. Тогда давайте мне хоть пожизненное. Каждый сам выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине", – сказал Балух.

Украинский активист заявил, что Россия взяла его в заложники.

"Рано или поздно, я выиграю все суды. Не в этом государстве, так в другом. Слава богу, мир не ограничивается этой страной. И я бы очень хотел, чтобы моральную и материальную компенсацию мне выплатили из ваших карманов. Ваше государство взяло меня в заложники. Рано или поздно это произойдет. Вы не убежите от этого наказания. Не здесь – так есть высший суд. В своем последнем слове я хочу сказать, что ни одну секунду, ни одним помыслом не жалею о своих действиях. Мне за них глубоко не стыдно, нет ни одного абсолютно малейшего противозаконного действия, даже по вашим законам", – завершил свое выступление Балух.

Каждый выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине, - Балух на судилище оккупантов 01

Владимир Балух на суде в Раздольном, 2 июля 2018 года

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 4 года колонии общего режима по обвинению в дезорганизации работы ИВС, а с учетом первого уголовного дела – 6 лет колонии общего режима и штраф на сумму 10 тысяч рублей.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд 15 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 14 августа.

Перед этим подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 15 июня допросил бывшую жену голодающего в СИЗО Симферополя украинского активиста Владимира Балуха Наталью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сейчас двадцаточку тебе навалят - на зоне научат родину любить": Балух рассказал об оскорблениях оккупантов в крымском ИВС

Наталья Балух пояснила суду, что ей известно о неоднократных конфликтах Владимира Балуха с начальником ИВС Раздольненского района Валерием Ткаченко. По ее словам, Ткаченко постоянно оскорблял Владимира по национальному признаку.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Оккупанты утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Судилище оккупантов обвинило Балуха в хранении боеприпасов и "приговорило" его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российскими властями украинского активиста Владимира Балуха.

Источник: https://censor.net.ua/n3074383
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гнусное образование Россия.Твоя кончина не за горами.
 показать весь комментарий
 
 
"Гнусное образование Россия". Хм. В точку.
 показать весь комментарий
 
Коли кац любить своє болото, - це патріотизм. Коли українець любить Україну, - це націоналізм (махровий), фашизм і далі по списку.
 показать весь комментарий
 
 
"5 Копійок",я не завжди тебе підтримую,але тут - залюбки!
 показать весь комментарий
 
 
Для нормального человека патриотизм - это любить свою страну,стараться делать ее лучше,и,если необходимо, пролить за нее кровь. Для русни патриотизм - ненавидеть всех,кто не кацап и быть готовым сдохнуть шоб затащить окружающих в свою помойку.
 показать весь комментарий
 
 
Сгинут наши вороженьки, рюзьке немытэ свинота и параша сгинут, весь мир будет вспоминать этих уродов и плевать им вслед. Это обязательно произойдёт.
Всему своё время.
 показать весь комментарий
 
 
Здоров'я і витримки Українцю! Народ України підтримує.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хорошо сказано про Родину. Вот только для того кто возглавляет Украину она как то не Родина и стоит дешевле чем фабрика в Липецке.......
 показать весь комментарий
 
 
Мощный человечище, кацапы как блохи по сравнению...
 показать весь комментарий
 
 
Дай тебе, Боже, земеля, силы выдержать все круги рашистского ада, вернуться живым и плюнуть в рожу хуйлу! Пусть произойдет это чудо! Держись, мужик-КРЕМЕНЬ! Горжусь, что живу с тобой в одну эпоху.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
потом здесь сидеть...сидим уже там
 показать весь комментарий
 
Скала! ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Да, именно такие люди дают мне веру в Украину и украинский народ. Можно читать в книжках про старинных героев, и гадать, что тут правда, что вымысел, был ли на самом деле козак, подобный Тарасу Бульбе, и так ли себя мог вести его условный сын Остап на казни, которую ему устроили ляхи, но тут мы видим реального человека, который настоящий исполин, истинный КОЗАК!
Рашка, пока среди нас, украинцев есть такие люди, как бы мало их ни было - у тебя нет ни единого шанса!!! Ты всё равно развалишься окончательно, пусть это займёт и ещё одну сотню лет, но Украина будет жить и расцветать на твоих обломках!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
 показать весь комментарий
 
 
Гимн ОУН. Это про Балуха, слово в слово:


І ось ідем у бою життєвому
Міцні, тверді, незломні мов граніт,
Бо плач не дав свободи ще нікому,
А хто борець, той здобуває світ.


Не хочемо ні слави, ні заплати.
Заплатою нам радість боротьби!
Солодше нам у бою умирати,
Ніж в путах жити, мов німі раби.
 показать весь комментарий
 
 
Подайте имя его на молитву в храмы!! будет очень большая помощь Настоящему Мужику!!!
 показать весь комментарий
 
Про таких, как Балух, должны рассказывать детям в школах. Фильмы снимать.
Правда, будет диссонанс. Фашисты мучают украинцев, а мы с ними торгуем... Боюсь, детскую психику будут тщательно беречь
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Каждый выбирает цену, которую готов платить за любовь к Родине", - Балух на судилище оккупантов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх