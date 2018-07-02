 Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Тунисе.

"Несмотря на известные трудности с поселением наших соотечественников в гостиницах на период ожидания возвращения на Родину и длительные задержки с заселением в номера, по информации дипмиссии, в результате скоординированных с туристическими агентами усилий украинских дипломатов удалось добиться того, что ни один из украинских туристов не ночевал на улице", - подчеркивают в посольстве.

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Также отмечается, что все расходы, связанные с проживанием украинцев сверх путевки, покроет туроператор.

"Туроператор "Oasis" заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы. Туристическая компания также готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставляемых / не предоставляемых услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - сообщают в ведомстве.

Украинские дипломаты будут находиться в тунисском городе Монастир, откуда отправляются самолеты с украинскими туристами, до тех пор, пока последний из 860 человек не улетит в Украину.

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Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Первый самолет с 172 пассажирами на борту вылетел из Туниса в 13:20 по киевскому времени и сел в "Жулянах" около 17:00. Всего 2-3 июля планируется осуществить пять рейсов.