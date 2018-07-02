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Все про:посольство Украины (157) туризм (1034) Тунис (70)

 Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство

Продолжается отправка на родину украинских туристов, которые находились в Тунисе и не смогли вернуться вовремя.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Тунисе.

"Несмотря на известные трудности с поселением наших соотечественников в гостиницах на период ожидания возвращения на Родину и длительные задержки с заселением в номера, по информации дипмиссии, в результате скоординированных с туристическими агентами усилий украинских дипломатов удалось добиться того, что ни один из украинских туристов не ночевал на улице", - подчеркивают в посольстве.

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Также отмечается, что все расходы, связанные с проживанием украинцев сверх путевки, покроет туроператор.

"Туроператор "Oasis" заверил посольство, что туристам, которые продолжили проживание в гостиницах за свой счет, в случае обращения в компанию и предъявления соответствующих счетов из гостиниц будут компенсированы упомянутые расходы. Туристическая компания также готова рассмотреть все другие претензии украинских туристов по качеству предоставляемых / не предоставляемых услуг в соответствии с заключенными соглашениями", - сообщают в ведомстве.

Украинские дипломаты будут находиться в тунисском городе Монастир, откуда отправляются самолеты с украинскими туристами, до тех пор, пока последний из 860 человек не улетит в Украину.

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Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство 01

Напомним, с начала лета несколько украинских туроператоров сорвали вылеты туристов на отдых, главным образом в Турцию и Египет. Кроме того, около 800 туристов застряли на двое суток в Тунисе. Причиной задержек вылетов является недостаточное количество самолетов, а также долги туроператоров перед авиакомпаниями.

Первый самолет с 172 пассажирами на борту вылетел из Туниса в 13:20 по киевскому времени и сел в "Жулянах" около 17:00. Всего 2-3 июля планируется осуществить пять рейсов.

Источник: https://censor.net.ua/n3074382
 
 
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Лишать туроператоров лицензии за такие туры.
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Если всё так, как мне кажется, то с этими лицензиями, вот-вот можно будет в туалет ходить, бо на обычный пипифакс у этих туроператоров перестанет хватать денег.
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Ну так пусть в отелях гульнут по полной. Главное чеки брать не забывать.
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Так-так... Компенсирует туроператор, говорите. Угу. Как жы ж... Туроператору, кажись- капец подкрался. Чи писец. Неважно. "Компенсирует"(с). От слова "компостер", для мозга.
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КАнешнА кАмпенсирует и моральный ущерб тоже кАмпенсируетЬ...
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Шикарное заявление ..... компенсирует вынужденное проживание Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство - Цензор.НЕТ 7143.... а моральный ущерб за это вынужденное проживание оператор заплатить не хочет? Туроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство - Цензор.НЕТ 7101
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Я не совсем разбираюсь в этом бизнесе, но кажеться что чартерные полеты и может туры застрахованы от НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ . Вполне возможно , что перевозчик и туроператоры получат страховки. А турист как всегда выгребет по полной
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Не останавливаемся, сразу перелетаем на Мальорку, там еще полтораста человек зависло, можно еще помолиться на плохую погоду, а то замучаемся украинцев по свету собирать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТуроператор компенсирует украинским туристам, которые не смогли вылететь из Туниса вовремя, вынужденное проживание в отелях, - посольство
 
 
 
 
 
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