 Враг восемь раз нарушал перемирие с начала суток, применяя гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, - пресс-центр Объединенных сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре Объдиненных сил.

В вечерней сводке отмечается: "Российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Светлодарском и Мариупольском направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под провокационным огнем находились наши позиции в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Луганское, Гнутово, Широкино и Водяное.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага".

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