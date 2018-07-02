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Все про:выборы (20378) гражданство (826) Грузия (3414) Президент (4085) Саакашвили (2650) Маргвелашвили (19)

 "Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Грузия Online.

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В эфире телекомпании "Рустави-2" Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.

"Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство", - заявил Саакашвили.

Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких "фильтров".

"Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ", — сказал третий президент Грузии.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего второго президентского срока. Он проживал в США, затем был приглашен на работу в Украину, где получил гражданство. В 2015 году Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области и с тех пор возглавляет оппозиционную украинскую партию "Движение новых сил". В феврале 2018 года Саакашвили был депортирован из Киева в Варшаву. В настоящее время он находится в Голландии, на родине своей супруги. Он получил вид на жительство и право на работу в Евросоюзе и заявляет, что из Европы намерен "продолжать бороться с правлением олигархов в Украине и в Грузии".

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За последний год в Грузии Саакашвили был осужден дважды. В январе 2018 года он заочно получил 3 года тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Решение суда по данному дело вызвало критику со стороны оппозиции, а также действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Они указывали на норму конституции, которая определяет право президента на помилование в числе его эксклюзивных полномочий.

Кроме того, 28 июня Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.

На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела - о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

Сам Саакашвили считает, что суд "получил заказ" от миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. По его словам, Иванишвили таким образом хочет устранить своего главного политического оппонента.

"Я связан с избиением Гелашвили, также как связан с убийством Кеннеди, убийством Троцкого и расправой с Калигулой. Эти процессы невозможно назвать законными. Связи всего этого с законом точно такие же, как мои связи с исследованием на Марсе. Это обыкновенная клоунада", - заявил Саакашвили на следующий день после вынесения вердикта.

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Экс-президент также напомнил о других уголовных делах, начатых в его отношении после смены власти в 2012 году. "Вспомните "дело костюмов", вспомните позорное дело о президентском помиловании, над которым все смеялись", - сказал он.

Саакашвили также сообщил, что в качестве главного свидетеля по делу об избиении Гелашвили проходила лидер партии "Демократическое движение" Нино Бурджанадзе. По его словам, это прямо подтверждает то, что решение суда входит в интересы не только Иванишвили, но и российского президента Владимира Путина.

"Теперь на основании показаний Бурджанадзе меня осудили на шесть лет. Единственное, чего хочет Иванишвили, так это того, чтобы я не вернулся в Грузию. Он сделал все для того, чтобы я, как создатель современного грузинского государства, не вернулся в Грузию… В Грузии Иванишвили с одной стороны, выполняет заказы, которые публично высказал Путин, а с другой стороны, пытается продолжить грабеж грузинского народа", - заявил Саакашвили.

Источник: https://censor.net.ua/n3074377
 
 
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Саакашвілі тролить як українську нечисть, так і грузинську...
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учитесь малята - вот такой у отца должен быть сын !!

Поставил фишки на две страны сразу - на Украину и Грузию......
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Ну,,если учитывать, что обе страны он любит то почему нет
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Ага, типа - "догоню - не догоню, так хоть согреюсь!"
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Маргвелашвили трус, а Порошенко? Подлый трус!
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Цензор вырывает части предложений и вссовывает свои?
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как бомж в Украину его пусти в Грузию его пусти...
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Встрєча с кєнтами в лужніках,попову мабуть треба бергти коки,бо щось батя недобре погдядає

"Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 8564
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"Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 7109Уж очень Саакашвили стал похож на этого героя Ильфа и Петрова!
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Ниже новость про потужно отреформированные и отремонтированные дороги. А тут тема про Саакашвили. Посмотрим где будет больше порохоботов. "Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 5625
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Твое изгаляние над украинским языком показывает, шо ты власовец из пидоРоссии.
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Кривляние на украинском почему-то присуще пидарасам из когорты зрадопадали.
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Не нужно быть порохоботом, чтобы постебаться над ситуацией, когда чувак хочет делать политическую карьеру сразу в двух странах. Как известно, за двумя зайцами погонишься...
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он думает что в грузии номер с "боевым крылом" по сути бандой, проканает, и с ними будут так панькаться при нападении на сбу как у нас - там их просто расстреляют и дело с концом.
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Ну да, в Грузии он побоится прорываться через границу. Там подстрелят и не заметят. Это ведь не украинские пограничники...
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конечено..ты из тех у которых хорошо..там где их нет..
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Михо, тебя уже давно ждут в Грузии, даже жильём с пропитанием хотят обеспечить на 6 лет "Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 8094
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Пустите воды напиться а то так есть хочется что переночевать негде.
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Он же заявил что не будет занимать никакие должности... А уже в президенты собрался.
"Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 2583

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Чебурек Шашлычников пиздобол похлеще Сраки с Бубликом.
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Я уже не говорю за соевого--это пи...л уже путлера переврал. Жуть, а не мужик.
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Чебурек никак не успокоится. Отсосал в Украине, теперь хочет отсосать в Грузии
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Украина как медом намазана, все хотят порулить.
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Согласно конституции Грузии, президентом можно избираться только 2 раза!!! Саакашвили настоящий идиот!!! "Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах - Цензор.НЕТ 612
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На ютьюбі активізувалися саакашвілоботи. Від кремлеботів практично нічим не відрізняються. Кидаються та чіпляються до усіх хто критикує макакашвілі,надмірна агресія та хамство
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Впустите меня", - Саакашвили требует от Маргвелашвили вернуть ему гражданство Грузии для участия в президентских выборах
 
 
 
 
 
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