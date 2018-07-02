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Все про:газопровод (644) Дания (176) Россия (69805) Северный поток (296)

 "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран

Nord Stream II начнет строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год из России в Европу по дну Балтийского моря этим летом, не имея на руках разрешения на укладку в территориальных водах Дании.

Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран журналистам в кулуарах Мирового газового конгресса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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Он прокомментировал предложение премьер-министра Дании Ларса Лекке Расмуссена вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски этого проекта и роль Украины как транзитера газа.

"Мне кажется, что в конце концов это относится к компетенции правительства Дании, у них есть свой закон. Мы подали заявку на получение разрешения, считаем, что это лучший маршрут, и теперь Дании решать - разрешать или запрещать", - сказал финдиректор компании.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - пояснил он.

Коркоран отметил, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

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"Мы подали заявку на одобрение лучшего маршрута и надеемся получить разрешение в следующие недели или месяцы", - сказал он, отметив, что не может уточнить, сколько времени компания будет ждать перед тем, как подать заявление на другой маршрут.

Коркоран подчеркнул, что начало строительства газопровода ожидается этим летом. Ранее компания обозначала начало строительства во втором квартале 2018 года.

"Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - сказал финдиректор "Северного потока 2".

Он отметил, что подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

"Они способны начать в любое время. Мы забронировали пять кораблей - три у Allseas, и по одному у Saipem и российского МРТС. У нас есть флот, который дает нам гибкость для укладки трубопровода в разных частях Балтийского моря в зависимости от наличия разрешений", - сказал Коркоран.

Он подчеркнул, что строительство может начаться до того, как будет получено разрешение от Дании.

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"У нас есть разрешение от Германии, Финляндии и Швеции, они независимы. В Финляндии мы получили разрешение несколько месяцев назад, и несколько недель назад начали подготовительные работы на дне. В Германии мы получили первое разрешение в конце января и уже спустя несколько месяцев начали подготовительные работы по береговой части, и на дне также уже ведутся приготовления. У нас есть разрешения на почти 90% маршрута, маршрут через Данию составляет лишь 10%", - подчеркнул Коркоран.

Он выразил уверенность, что если Дания не разрешит строительство "Северного потока 2" в своих водах, то обязательно выдаст разрешение на укладку в международных водах.

"Потому что законодательные рамки в Дании очень определенные, и мы абсолютно уверены, что сможем соответствовать требованиям, которые может установить Дания по исключительной экономической зоне. Это преимущественно требования по охране окружающей среды", - заметил он.

"Закон есть закон, и правительство Дании обозначило это, и мы полагаем, что с учетом того, как мы понимаем законодательство, мы получим разрешение", - заявил он.

"Мы это ни с кем не обсуждали. Мы видели в прессе заявления, где также министры Дании говорят, что они признают, что не могут заблокировать, но могут отсрочить проект и сделать его немного более дорогим. В Швеции дали разрешение, но также правительство заявило, что с политической точки зрения проект им не нравится", - отметил Коркоран.

Он выразил мнение, что газопровод может быть построен в срок. "Возможно, задержки не будет вообще. Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе - когда и где строить, благодаря наличию 5 судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", - сказал финдиректор.

По его словам, МРТС имеет контракт с Nord Stream II на укладку российской части, Allseas - на укладку основной морской части, а Saipem - на германскую секцию.

Коркоран отметил, что прокладка газопровода через международные воды будет не сильно дороже текущего маршрута.

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"Мы получили 96% труб, из них забетонировали 55% и мобилизовали суда. Мы находимся довольно в пределах установленных временных рамок", - сообщил он, отказавшись сказать, в какой секции Балтийского моря начнется строительство. "Увидим, когда первые трубопроводы пойдут в воду", - пошутил он.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Глава "Газпрома" заявил, что после постройки "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит газа через Украину снизится в десять раз. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что потери Украины в случае, если Россия прекратит транзит газа, составят $3,5 млрд в год.

Первой страной, в которой компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство, стала Германия. Финляндия вслед за Германией выдала полный пакет разрешений на строительство "Северного потока-2". 7 июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток 2" в своих водах. Сейчас идут процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода - России и Дании.

Источник: https://censor.net.ua/n3074371
 
 
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Меркель хитрая лиса, заставила подписать лживые договорняки , пообещав исполнения желаний, а теперь помогает оккупанту.
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Якщо росія проігнорує данців, то вони винесуть це питання на загальноєвропейський рівень і ПП 2 взагалі не буде.
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Они построят виртуальный СП-2, по типу крымского моста.
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построят - Европа уже не та......
Превратилась в продажную шлюху...

"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран - Цензор.НЕТ 1735 КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 10 ч.10 часов назад
КАК?!
К А К свинокрысы, которые абсолютно ничего не производят, кроме террора и войн, могут скупать весь Мир и держать всех в ужасе?
Всех, кроме Китая и украинских солдат..
Я не могу этого понять!
Эй, Эуропа, НАТО и вот это всё! Что вы можете сказать в свое оправдание?

"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран - Цензор.НЕТ 5213
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Выходит, что либо Дания успеет впрыгнуть в последний вагон, либо останется единственной неподкупной страной из всех участниц СП2
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В СП-2 немає данських учасників - акціонерів та інвесторів. Хіба що вважати за "участь" засвітку в медіашоу типу цирк навколо СП-2.
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От придурки ,петя с парубиём сказали,что Северного Порока не будет ,значит не будет "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран - Цензор.НЕТ 7840эти двое ещё никогда украинцам не врали ... "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран - Цензор.НЕТ 7840
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Европейцы от сытой жизни совсем расслабились и забыли, что пол боком целая армия орков, для которых убить миллион человек не проблема. Во всяком случае моральных угрызений у орков не будет. На сегодняшний день необходимость в строительстве новых газопроводов только одна. Что бы можно было среди зимы выборочно отключать несговорчивые страны и диктовать условия. Неужели это так сложно понять?
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Эвропа без пердючего расейского газа замерзнет - сказали усы Писькина.
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" без разрешения Дании.." - это конец ЕС. Готовимся.
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Кацапня торопится,пока выделеные деньги не разворовали и европейцы заднюю не включили. Кацапне же хуже. Очередное бабло в песок. Вернее в воду.А этот пол какаран-просто марионетка с мокшанской рукой в заднице.
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Почему Англия выходит из ЕС???Потому что этот альянс крайне не надежен,а точнее его лидеры (Германия,Франция) дуже полюбляють подарки от Путина в виде денежных знаков.Украине нужно это иметь в виду
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Данию можно обойти.
С нею бы было короче, но если ей не нужны деньги за транзит - её право. "Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран - Цензор.НЕТ 4898
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Нет худа без добра. СП 2 построят, благодаря чему Украина станет более независима от России. Есть правда ещё одна зависимость - система перетоков между электросетями российских и украинских генераций. Отрезать украинские сети от российских очень непросто, но к этому надо стремится. И тогда наступит вожделенная незавимисоть.
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Украина должна наложить санкции на рашку из-за СП2,
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Козьи морды илюши малышенки брежневы сразу летят в спам.Но гордости у них нет.Опять приползут.😄😄😄
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток 2" начнут строить летом даже без разрешения Дании, - финдиректор компании Коркоран
 
 
 
 
 
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