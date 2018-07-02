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 Водитель получил два года условно за пьяный наезд на полицейского

Водитель Mitsubishi Pajero, который в прошлом году в Киеве пьяным убегал от полицейских и попытался наехать на патрульного, получил два года условно.

Так закончился резонансный инцидент, о котором ранее информировал Цензор.НЕТПриговор Шевченковского районного суда Киева был обнародован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, в апреле 2016-го полицейские преследовали в Киеве Mitsubishi Pajero, потому что водитель управлял как пьяный. Впоследствии этот факт подтвердился. Во время преследования мужчина не реагировал на проблесковые маячки, сирену и объявления в громкоговоритель. Когда же его все-таки задержали, сначала игнорировал требование патрульных открыть окно, а затем попытался задавить полицейского, стоявшего перед автомобилем.

Судебные заседания продолжались более двух лет. Приговор был объявлен 26 июня 2018-го.

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В материалах дела говорится, что виновник происшествия своего алкогольного опьянения не опровергал, но настаивал, что сопротивления правоохранителям не оказывал и наезда специально не планировал. Мол, не слышал сирены и объявлений. Остановился на светофоре, увидел полицейского и попытался отъехать на тротуар, чтобы пообщаться, не мешая другим участникам движения. Полицейский сам запрыгнул на капот, при этом разговаривая по телефону. Посидел там несколько секунд и затем соскочил.

Полицейский же рассказал суду, что они с напарницей остановили машину, вышли к водителю. Тот только крепче закрыл окно. Патрульный стал перед машиной, чтобы Mitsubishi Pajero не попробовал скрыться. Водитель нажал на газ. Патрульный вынужден был выпрыгнуть на капот. Мужчина еще сильнее газанул и выехал на тротуар с полицейским на капоте.

Суд изучил доказательную базу, в частности - видеозапись с персональной камеры полицейского. И таки признал водителя виновным. Приговор предусматривает три года лишения свободы, которые были заменены на два года испытательного срока.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074370
 
 
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За полицейского два года ??? Мало ,надо было два миллиона дать ...в гривнах ... Водитель получил два года условно за пьяный наезд на полицейского - Цензор.НЕТ 9398
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Права хоч відібрали? І штрафу в 20 000 дали?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВодитель получил два года условно за пьяный наезд на полицейского
 
 
 
 
 
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