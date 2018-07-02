 Избирательный кодекс будет рассмотрен осенью, - Парубий

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом спикер сказал журналистам во время брифинга в понедельник,

Глава ВР заявил: "Я предусматриваю, что скорее всего Избирательный кодекс будет рассматриваться осенью. Я напоминаю свою позицию: чтобы он был рассмотрен и принят за год до выборов. То есть, когда мы говорим, что парламентские выборы должны состояться в последнее воскресенье октября, я предусматриваю, чтобы мы вошли в рассмотрение Избирательного кодекса еще в сентябре, если комитет не даст свое решение быстрее, с тем, чтобы мы смогли к началу октября или в начале октября принять в целом Избирательный кодекс и открыть путь для открытых региональных списков", - сказал Парубий.

Также читайте: Ирина Луценко: Нужно выработать новый Избирательный кодекс в соответствии с новыми реалиями

По его словам к законопроекту поступило 4500 поправок, из которых на сегодня рабочая группа, созданная профильным комитетом, рассмотрела больше половины.

"Наверное было бы опасно, если бы мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть и принять решение", - отметил Парубий.

По его мнению, комитет должн рассмотреть все поправки перед вынесением проекта Избирательного кодекса на рассмотрение залом парламента.

Также смотрите: Рада может рассмотреть новый Избирательный кодекс во втором чтении в июне-июле, - Сюмар. ВИДЕО