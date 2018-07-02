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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (101) Парубий (1680)

 Избирательный кодекс будет рассмотрен осенью, - Парубий

Спикер Рады Андрей Парубий выразил увереннгость, что депутаты рассмотрят Избирательный кодекса во втором чтении в сентябре, а в целом за закон проголосуют в октябре.

Как передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом спикер сказал журналистам во время брифинга в понедельник, 

Глава ВР заявил: "Я предусматриваю, что скорее всего Избирательный кодекс будет рассматриваться осенью. Я напоминаю свою позицию: чтобы он был рассмотрен и принят за год до выборов. То есть, когда мы говорим, что парламентские выборы должны состояться в последнее воскресенье октября, я предусматриваю, чтобы мы вошли в рассмотрение Избирательного кодекса еще в сентябре, если комитет не даст свое решение быстрее, с тем, чтобы мы смогли к началу октября или в начале октября принять в целом Избирательный кодекс и открыть путь для открытых региональных списков", - сказал Парубий.

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По его словам к законопроекту  поступило 4500 поправок, из которых на сегодня рабочая группа, созданная профильным комитетом, рассмотрела больше половины.

"Наверное было бы опасно, если бы мы вошли в рассмотрение законопроекта и не успели просто его рассмотреть и принять решение", - отметил Парубий.

По его мнению, комитет должн рассмотреть все поправки перед вынесением проекта Избирательного кодекса на рассмотрение залом парламента.

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Источник: https://censor.net.ua/n3074362
 
 
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та пішов би ти зі своїм перебриком на...... у нас своїх проблем хватає, он ціни за комунальні в небо направити хочуть, а ти тут про якісь полки фігню торочиш, в унітазі я бачив ті полки......
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о добре, що сам стер, а то написав тут як які полки в рашке перейменовуються, чхать я хотів на те, що в рашці робиться.
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А чего ж еще нет Сирийской дивизии?
Или Южно- Осетинской?
Не подсказали?
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Да,Осенью много чего интересного может произойти ...
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шоколадні шахраї повторюють фінт вухами, що
було з законом про АКС..
дотягнуть до останнього, а потім напхають у закон
гачків, які зроблять закон ще гіршим, ніж був..
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Судя по числу просмотров и равнодушным комментариям, с выборами у Пэти будет всё в порядке...
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В Украине уйма чрезвычайно опасных объектов, шлюзы на Днепре, отстойники, атомные блоки, подземные выработки которые уже обрушаются и т. д .....и тут вдруг вылазит порохобот-дыбило-мутант и внушает шо реформы нужно делать 100 лет бо Пукин нападет!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный кодекс будет рассмотрен осенью, - Парубий
 
 
 
 
 
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